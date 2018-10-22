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 Политика Украины
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 Суд отпустил по "закону Савченко" участника избиения евромайдановцев в метро Харькова в апреле 2014 года

Дзержинский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор харьковчанину, участвовавшему в нападении на евромайдановцев и их избиении, которое произошло 13 апреля 2014 года на ступеньках выхода станции метро "Университет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 (массовые беспорядки. - Ред.) УК Украины и назначить наказание в виде 5 лет 5 месяцев и 4 дней лишения свободы. Срок отбывания наказания считать со дня избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, то есть с 01 февраля 2016 года", - говорится в документе.

В документе также указано, что с учетом так называемого "закона Савченко", по которому день предварительного заключения засчитывается как два дня отбывания наказания, обвиняемый наказание отбыл и должен быть немедленно освобожден из-под стражи в зале суда.

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В мотивировочной части документа указано, что обвиняемый был в группе людей, напавших на евромайдановцев на ступеньках выхода из метро "Университет". Он не меньше двух раз ударил ногой упавшего от побоев евромайдановца, а затем дважды ударил его палкой. Продолжить избиение ему помешали представители "Красного креста".

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Суд учел это, а также раскаяние и частичное возмещение нанесенного ущерба, как смягчающее обстоятельство.

Представитель потерпевшего просил суд обязать обвиняемого выплатить компенсацию за материальный ущерб в сумме 3 тыс. грн и за моральный в сумме 20 тыс. грн. Однако суд счел, что потерпевшим не предоставлено достаточных доказательств в подтверждение суммы возмещения в заявленном размере, а размер морального вреда, нанесенного пострадавшему, завышен. Поэтому суд частично удовлетворил гражданский иск и обязал обвиняемого выплатить потерпевшему евромайдановцу 1 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба.

На решение суда может быть подана апелляция.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092630
 
 
 Топ комментарии
 
барыгоботы даже из-за "закона Савченко" наезжают не на тех, кто его принял, а на Савченко))
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Так нормальным людям за это срок ненормальный намотают...
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А что, Украина это же правовое государство....однако права имеют только мрази всех мастей!
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барыгоботы даже из-за "закона Савченко" наезжают не на тех, кто его принял, а на Савченко))
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странно, обычно такой вопрос мне задают особи женского пола
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А на кого они должны наезжать? За закон проголосовали нардепы шокорыги БПП и НФ, -
а на своих не наезжают.
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Так может сейчас его должны встретить нормальные люди и опустить ему почки!! Или и тут проклятая толерантность и дъявольское миролюбие не дает сделать с подонком то что необходимо с ним сделать!!??
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Так нормальным людям за это срок ненормальный намотают...
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нормальным людям , нормальные судьи и прокуроры , намотают за это ненормальный срок...
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А что, Украина это же правовое государство....однако права имеют только мрази всех мастей!
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Снизошли, так сказать. Какие добрые, справедливые, отзывчивые судьи.
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Скорее всего его восстановят на работе и выплатят компенсацию за вынужденный прогул.
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Это не закон савченко, это закон Емца, ВР и порошенко. Точка. Если - нет, то мне интересно, чем мотивировала савченко тех, кто принимал и подписывал этот закон? Достал этот фейк...Во всём виноваты те, кто принимают решения, т.е. наша власть, и нечего искать козлов отпущения.
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савченко надо за это пытать током в смерительной рубашке
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Мы еще долго будем "умываться" этим законом...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отпустил по "закону Савченко" участника избиения евромайдановцев в метро Харькова в апреле 2014 года
 
 
 
 
 
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