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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:война (3122) Минобороны (5413) разведка (1994) спецслужбы (362) ФСБ (1274)

 Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР

В Украине развернута целая агентурная сеть российских спецслужб.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Яцюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

Смотрите также: Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО

По его словам, российские агенты ежедневно ведут подрывную деятельность на территории нашей страны.

"Разведки Минобороны Украины и СБУ задокументирована деятельность Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России на территории нашего государства. Мы получили информацию о деятельности в Украине целой сети агентурного аппарата спецслужб России. Они ежедневно осуществляют деструктивные меры с задействованием завербованных граждан Украины, России и других государств, которые действуют под прикрытием журналистов, адвокатов, общественных и религиозных деятелей", - рассказал Яцюк.

Как сегодня уже сообщалось, СБУ разоблачила бизнесмена Нагорного в работе на спецслужбы России. Оказалось, что бывший муж известной украинской спортсменки Лилии Подкопаевой, бизнесмен и музыкальный продюсер был завербован ФСБ для создания в Украине пророссийской политической партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092625
 
 
 Топ комментарии
 
больше половины верховной рады такие же агенты.
всякие вилкулы, рабиновичи, мураевы и балицкие даже не скрывают этого.
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на печерских холмах даже не сеть..там целый анклав..
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ну так если всякое семочко ,по протекции,возглавляет
то шо говорить... Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР - Цензор.НЕТ 4378
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Не нравится козломордому. Значит СБУ хорошо работает.
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на печерских холмах даже не сеть..там целый анклав..
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Ну и как вот это читать порохоботам.
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Ти також там , чи з хутора кацапського 😄
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А в сентябре какого года его подменили?
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Так вроде уже била інформація от ФСБ казламордіі, чьто "Вальцмана" помєнялі на "Лаліту"...
Нє?

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Shpili Villi 1896dcb5
Бабу не проведёшь - она сердцем видит!
Президент россии владимир путин официально расторг брак с Людмилой Шкребневой, с которой он прожил без малого 30 лет.

26 сентября 2018, Марина Порошенко трогательно поздравила мужа с днем рождения
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так це і не новина ... більше того - ця мережа , в основному , зосереджена на Банковій ...
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вы про своего родителя ?
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А що тут тепер приховувати? Спалили контору Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР - Цензор.НЕТ 9624
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а говорили, вона как семочко агентов быстро нашёл ...
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больше половины верховной рады такие же агенты.
всякие вилкулы, рабиновичи, мураевы и балицкие даже не скрывают этого.
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А те що агенти запоребрика досі є також і у всіх гілках влади, на всіх рівнях? Якийсь 1937й рік.
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Так это общеизвестный факт. Новость в чем？
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семочко трудится
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Да это и без разведки понятно, а где борьба с ними?
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Всі в АП і СБУ. Потрох гловний. Його порохоботи теж, ясна річ
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филиал фсб (У), занимающийся выдачей добровольцев, воевавших на стороне Украини в лапы фсб, заявляет о наличии ху#ловской агентуры!

клоуны .. да кто ж вам уже верит!
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Какая неожиданная новость! А мы не знали.
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Харківськими поліціянтами, в міському парку, затримано групу молодиків, у одного з яких була Рука Крємльа.
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А можна поцікавитися, що саме робила група молодиків у парку, цією самою рукою Кремля?
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То есть всё давно известно, но никаких мер не предпринимается?
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Так вот откуда рост коммуналки и бензина.Целая агентурная сеть ФСБ работает на подрыв авторитета власти.
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А давайте всіх агентів Кремля розстріляємо. Слабо?
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А за какой %уй вы зарплатню получаете..а, ГУР? 5 лет к ряду
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зарплата для лохов, пацаны сами вертятся, как хотят ...
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хай жыве порошенко та семочко
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лише на Цензорі їх сила силенна. а як по всіх українських ресурсах порахувати, то взагалі - страшні цифри! Невже так погано живуть на срашці, що всі кинулись троляками підпрацьовувати?
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и что? общество требует список, с именами и адресами....
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Він саме в розвідці,на виконанні особливо небезпечного завдання...
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А що Сємочко? Він чесний шпигун, не ховається.
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Срочное сообщение от Капитана Очевидность? Или от Майора Неопровержимость?
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всі троляки кацапорилі тут "абурілісь" цією новиною )) .. Просто навіть не потрібно вираховувати, достатньо почитати їхні абурені опуси )))
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Та да, судячи по мичанню і вскукарєкам з їхньої тролеферми....

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За що сидить краснопикий єфремов,якщо вілкули,мураєви,балицькі і всякі інші рабиновичі з шухричами,мертвечуками,ківаловими...гуляють на свободі і те ж саме плещуть язиками?Де логіка? Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР - Цензор.НЕТ 174
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А хтось тримає безвіз з рашкою 4й рік а потім склади підривають, не можна сидіти на2х стільцях, якщо вектор у ЕС треба максимально ускладнювати зв'язки з рф, не тільки томосом.
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Її мабуть, вже звільнили, бо не справляється. Підписала такий договір, що чуть саму Рашу не розвалила. Кому треба такий агент липовий? Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР - Цензор.НЕТ 9376
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ничего странного в этом нет . война однако . вопрос в другом . есть ли такая же сеть агентуры у нашей разведки в России ? сильно в этом сомневаюсь Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР - Цензор.НЕТ 557
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Эта публикация - прекрасный ход на упреждение. Теперь, ссылаясь на эту статью, любого неугодного можно обвинить в шпионаже
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Шукаєш собі виправдання, хитрун? Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР - Цензор.НЕТ 5502
Давай росказуй все, явки, паролі...
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Агенты ФСБ просто захватили власть в 2014 году.....
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В Украине развернута целая агентурная сеть российских спецслужб. Источник: https://censor.net.ua/n3092625
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А ще вони за РПЦ і проти Української помісної церкви.
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непонятно только одно - почему ГУР и СБУ ещё не переименовали в ГосСтат?
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Та ви шо?!А я думал,що с высылкой Михо,пацакское движение стухло
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ага, кожен другий в столиці і кожен поза нею
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦелая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР
 
 
 
 
 
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