 Целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки РФ "работает" в Украине, - ГУР

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Яцюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

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По его словам, российские агенты ежедневно ведут подрывную деятельность на территории нашей страны.

"Разведки Минобороны Украины и СБУ задокументирована деятельность Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России на территории нашего государства. Мы получили информацию о деятельности в Украине целой сети агентурного аппарата спецслужб России. Они ежедневно осуществляют деструктивные меры с задействованием завербованных граждан Украины, России и других государств, которые действуют под прикрытием журналистов, адвокатов, общественных и религиозных деятелей", - рассказал Яцюк.

Как сегодня уже сообщалось, СБУ разоблачила бизнесмена Нагорного в работе на спецслужбы России. Оказалось, что бывший муж известной украинской спортсменки Лилии Подкопаевой, бизнесмен и музыкальный продюсер был завербован ФСБ для создания в Украине пророссийской политической партии.