 США дают понять, что не будут терпеть невыполнение Россией обязательств, - Климкин о намерении Вашингтона разорвать ракетное соглашение с Москвой

Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявление президента Дональда Трампа о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД), передает Цензор.НЕТ.
"С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что к "гибридному" невыполнению ею своих обязательств не будет больше толерантности. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - заявил Климкин.
Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал позицию главы Белого дома. Он возлагает вину на Россию, которая превратила договор о РСМД в "посмешище". "Это Россия его нарушила, и это России надо привести себя в порядок", – приводит его слова издание Financial Times.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
«Новатор 9М729» - русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
Соединенные Штаты объявили о том, какая из российских крылатых ракет, по мнению Вашингтона, является нарушением знакового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенного в 1987 году. Выступая в Центре имени Вудро Вильсона (Wilson Center) 29 ноября нынешнего года, сотрудник аппарата Совета национальной безопасности администрации США Кристофер Форд (Christopher Ford) сообщил о том, что этой ракетой, в действительности, является «Новатор 9М729», которая в НАТО имеет обозначение SSC-8.
Эта крылатая ракета наземного базирования, как считают эксперты, имеет радиус действия от 500 до 5500 километров, и поэтому она незаконна с точки зрения упомянутого договора, которому сегодня (7 декабря) исполняется 30 лет. Многие аналитики, в том числе Джефф Льюис (Jeff Lewis), уже давно подозревали о том, что оружием, разрушающим договор РСМД, является ракета 9М729, однако до того, как Форд подтвердил их предположение, никаких официальных заявлений со стороны правительства Соединенных Штатов по этому поводу не было.
Единственным дополнительным материалом, на который могли опираться ученые и аналитики, был загадочный параграф в опубликованном Госдепартаментом в апреле 2017 года докладе под названием «О соблюдении и выполнении договоров о контроле над вооружениями, нераспространении ядерного оружия и разоружении, а также о соответствующих обязательствах» (Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitmentsreport). Другие детали на этот счет были недоступны.
«Соединенные Штаты с уверенностью заявляют о том, что в 2016 году Российская Федерация (Россия) продолжила нарушать свои обязательств по договору РСМД, в соответствии с которым она не имеет права владеть, производить и проводить полетные испытания крылатых ракет наземного базирования (КРНБ) с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также иметь или производить пусковые установки для таких ракет», - подчеркивалось в этом докладе.
Белый дом, решив раскрыть обозначение ракеты 9М729, почти ничего не сообщил об этом российском оружии и его возможностях. Павел Подвиг (Pavel Podvig), директор проекта «Российские ядерные силы» (Russian Nuclear Forces Project), полагает, что в данном случае есть две возможности. «С учетом того, что Соединенные Штаты, судя по всему, весьма уверены в своих выводах относительно радиуса действия ракеты 9М729, мы должны исходить из того, что Вашингтон обладает хорошей информацией на этот счет, - отметил Подвиг. - Кто знает, может быть американская разведка имеет в своем распоряжении детальные чертежи этой ракеты и все ее технические характеристики. Возможно, эта документация свидетельствует о том, что увеличение радиуса действия ракеты 9М728 установки "Искандер-М" сводится лишь к полной заправке ее топливных баков».
Другая возможность, по мнению Подвига, состоит в том, что 9М729 имеет тесную связь с ударной ракетой российского военно-морского флота «Калибр-НК».
«Ракета 9М729 почти идентична той ракете, которая была испытана по дальности, соответствующей договору РСМД, и, скорее всего, она похожа на ракету "Калибр" морского базирования, - отметил Подвиг. - На мой взгляд, Соединенные Штаты наблюдали за испытанием ракеты и ее запуском с соответствующей пусковой установки (вероятно, это было испытание крылатой ракеты морского базирования), а затем последовали испытания (вероятно, такой же или очень похожей ракеты) и ее запуск с несоответствующей пусковой установки».
Если Подвиг прав, то тогда русские, вероятно, имеют достаточные основания для правдоподобного отрицания. «Россия продолжает настаивать на том, что эти ракеты значительно отличаются друг от друга, и поэтому никакие положения договора не нарушаются, - отметил Подвиг. - Однако доказать это будет довольно трудно, особенно с учетом того, что 9М729, на самом деле, способна превысить порог в 500 километров, установленный договором РСМД».
Если Соединенные Штаты каким-то образом смогут уговорить русских, и они согласятся соблюдать положения договора РСМД, то у Москвы тогда возникнет дополнительная проблема. «Соединенные Штаты, судя по всему, считают, что для ракеты 9М729 используется та же самая пусковая установка "Искандер-М", - отметил Подвиг. - Если даже ракета 9М729 всего один раз была запущена с пусковой установки "Искандер-М", то тогда все эти пусковые установки должны быть уничтожены. И, скорее всего, так и произошло». Шах и мат!
Маловероятно, что русские согласятся вернуться к соблюдению положений этого договора. С точки зрения русских, договор РСМД, наверное, просто устарел и стал ненужным с учетом некоторых других угроз, с которыми Москва сталкивается на Востоке. Китай уже пристроился к
жоспине вЯликих.
Что бы не терпеть - освободят от обязательств!
Странный подход.