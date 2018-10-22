 США дают понять, что не будут терпеть невыполнение Россией обязательств, - Климкин о намерении Вашингтона разорвать ракетное соглашение с Москвой

Об этом в своем Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявление президента Дональда Трампа о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД), передает Цензор.НЕТ.

"С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что к "гибридному" невыполнению ею своих обязательств не будет больше толерантности. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - заявил Климкин.

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Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал позицию главы Белого дома. Он возлагает вину на Россию, которая превратила договор о РСМД в "посмешище". "Это Россия его нарушила, и это России надо привести себя в порядок", – приводит его слова издание Financial Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.