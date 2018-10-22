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 Информация о том, что прокуратура Киева является инициатором полной проверки е-декларации Трубы является неточной, - пресс-служба

Информация о том, что прокуратура города Киева является инициатором полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы является неточной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева

"В связи с распространением НАПК сообщения о начале полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований на основе письма прокуратуры города Киева сообщаем следующее. В сентябре текущего года в прокуратуру города Киева поступило обращение от физического лица относительно проверки образа жизни руководителя Государственного бюро расследований Р. Трубы. По результатам рассмотрения указанного обращения достаточных данных для внесения сведений в Единый реестр не было установлено. В связи с этим, согласно закону, данное обращение было перенаправлено письмом в НАПК по принадлежности, как в компетентный орган, уполномоченный рассматривать и давать ответы по этим вопросам. Исходя из вышеизложенного, информация о том, что прокуратура города Киева является инициатором полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований является неточной, поскольку указанное письмо не может быть основанием для проведения такой проверки", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК начало полную проверку е-декларации, поданной директором ГБР Трубой

Информация о том, что прокуратура Киева является инициатором полной проверки е-декларации Трубы является неточной, - пресс-служба 01

Ранее стало известно, что НАПК начало полную проверку е-декларации, поданной директором ГБР Трубой.

Источник: https://censor.net.ua/n3092619
 
 
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Порошенко делает все возможное чтобы не было в стране РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией, все переводит на уровень разборок, ему так удобнее владеть ситуацией.
Воистину Гарант Коррупции.
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Не ну заканчивайте вы уже бурную деятельность изображать.Какие проверки , какие НАЗК.Полный бред Корчак уже напроверяла,ну и что.Для кого эта показуха?Люди давно уже все поняли.Эх Луценко и Гроссману бы сказки писать , гонорары бы были побольше ,чем на Госслужбе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформация о том, что прокуратура Киева является инициатором полной проверки е-декларации Трубы является неточной, - пресс-служба
 
 
 
 
 
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