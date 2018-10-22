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 Политика Украины, Происшествия
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 Наемник Пригожина рассказал о ликвидации в 2016-м "правой руки Плотницкого": Из "пэбэшки" на лестничной площадке

Люди российского миллиардера и владельца "ольгинской фабрики троллей" Евгения Пригожина с высокой долей вероятности ликвидировали в оккупированном Луганске Дмитрия Каргаева - заместителя главаря "ЛНР" Плотницкого.

Об этом рассказал "Новой газете" один из группы киллеров, передает Цензор.НЕТ.

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Издание опубликовало материал о беседе с неким 61-летним Валерием Амельченко, который признался, что, работая на повара Путина, был причастен к ряду провокаций, нападений и убийству.

В частности, он рассказал о своих "рабочих" визитах в Украину. Однако, если в конце 2013-го он бывал на Революции Достоинства в Киеве, то в 2014-2016 годах Амельченко работал на территории Донецкой и Луганской областей – как на подконтрольной, так и на неподконтрольной украинскому правительству.

"Упоминал о том, как в Луганске из "пэбэшки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный") был ликвидирован некий важный персонаж, "правая рука Плотницкого" — в своем подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома", - пишет издание.

Журналисты нашли сходства между описанным им убийством и ликвидацией советника главы "ЛНР" Дмитрия Каргаева, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке 2-го этажа в 6-м подъезде дома 12 по Суходольской улице в Луганске.

Источник: https://censor.net.ua/n3092618
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемник Пригожина рассказал о ликвидации в 2016-м "правой руки Плотницкого": Из "пэбэшки" на лестничной площадке
 
 
 
 
 
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