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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1780) Гройсман (4372) врачи (600)

 Благодаря медреформе зарплаты семейных врачей выросли в 2-3 раза, - Гройсман

Сегодня в системе здравоохранения происходят фундаментальные трансформации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума молодых лидеров "София Киевская".

Он подчеркнул, что в системе здравоохранения происходят фундаментальные трансформации, хотя по некоторым направлениям не все идет гладко. Но 20 млн украинцев уже заключили договоры с врачами, поэтому получают новое качество услуг, а более 20 тыс. врачей уже получают зарплаты в 2-3 раза больше, чем были до реформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларации с семейными врачами подписали 45% украинцев, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3092616
 
 
 Топ комментарии
 
А этот сказочник все не уймется!
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Когда у него открывается рот,поток его глупости смывает всякое желание вникнуть.
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ну всё- перемога! переходим на семейных учителей, сантехников. да чего мелочится - семейный парламент и правительство!
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- Да здравствует все, благодаря чему, мы, несмотря ни на что! (с) Зиновий Паперный
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как откуда??? а зачем нам онко, сердечно-сосудистые прочие микрохирургические наросты нужны!???)))
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А остальным врачам? А что делать специализированным мед. заведениям?
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а шо они еще и зарплату получают? удивительно
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Специалисты будут получать в 10 раз больше чем семейный врач. В Украине строят систему здравоохранения по типу канадской.
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Когда у него открывается рот,поток его глупости смывает всякое желание вникнуть.
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Да,превосходно! У меня мать пенсионерка,всю жизнь отработала,пенсия1500гр. Попала в больницу диагноз обширный инфаркт,лечение 500гр ежедневно только на медикаменты.
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та же муйня!
с пневмонией список на 300-500 грн ежедневно.
При пенсии 2000.. А%уеть реформа!
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где можно устроится грузчиком, чтобы носить деньги за пациентами?
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ну всё- перемога! переходим на семейных учителей, сантехников. да чего мелочится - семейный парламент и правительство!
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Семейный парламент - это то, что нам нужно... то к чему близки...
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Врачам на заметку.
На финансовых форумах советуют следующий способ хранения денег в банках:
Купюры предварительно высушить при помощи фена, при этом сильно не нагревая, а затем переложить нарезанной туалетной бумагой и сложить в предварительно просушенную и нагретую стеклянную банку. Затем банку нужно закрыть пластиковой крышкой, обмазать расплавленным дорожным битумом и завернуть в несколько слоев стеклоткани с промазкой битумом каждого слоя. А потом закопать в землю на глубину более 1 метра.
"Гарантийный" срок хранения - 20 лет. Следует поспешить, пока земля не промерзла. Зимой не закапывать и не вскрывать, - утверждают знатоки.
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Эта сказка уже не интересна давай ГРОСЯ расскажи сказку про самое пресамое последнее повышение на газ!!
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Благодаря медреформе зарплаты семейных врачей выросли в 2-3 раза, - Гройсман

А очереди и качество остались прежними.
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За лікарів, звичайно, ми радіємо, але ж в медицині такий бедлам після їх реформ, що в ту поліклініку вже й страшно звертатись!
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А їхній рівень, як спеціаліств теж піднявся в 2-3 рази? Медреформа аля "поїзд, стій! Раз, два!"... Треба за ці реформи вже починати порохохряка і всю цю свиноферму колоти і смалити
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Благодаря соевым уепанам-Украина заняла 123-е место из 140 стран по уровню личного богатства населения, показатель которого на середину 2018 года составлял $1563 доллара. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse, передает Корреспондент.

Ближайшие соседи впереди - Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения (2306 долл.) Бангладеш (2332 долл), Лесото (2640 долл.). Позади в списке - Беларусь (1563 долл.), Таджикистан (1364 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.).
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И ещё забыл написать-Экономика растет, Украинцы богатеют, Пенсионеры просто купаются в Роскоши. И со дня на день Украина Догонит, а может быть и Перегонит Швейцарию по уровню Благосостояния.
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Какая это медреформа? Взяли из бюджета, добавили деньги врачам. Причём тут население? Хорошие врачи или выехали за рубеж, или ушли в частные клиники, которые положили на их реформы. Это такой хитрожёлтый ход перед выборами. Остальным, типа семейным врачам, дали взятку, запугав население тем, что всем, кто не выберет себе врача, не дадут льгот. Но самое смешное, что все медуслуги остались платными для ВСЕХ! Этим дело и закончилось. Сколько напили березенки себе и Ко на этой афере никто не узнает.
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Вовик! Почему экономика в жопе? Это твоя прямая обязанность. Или ты не знаешь, что это такое?
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Если всех украинцев записать к одному семейному врачу то зарплата врача установит мировой рекорд.
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Пасиба зазаботу дарогой!

Безразличие и халатность.
Дикость и черствость. Полное
отсутствие безопасности и
поддержки от тех, кто должен
первым прийти на помощь.
Грустную и шокирующую историю
рассказала житель Запорожья
Алина Бондаренко, чей муж
заступился за соседку, и в итоге
потерял глаз, получив жестокий
удар кирпичем от пьяного
местного жителя. Трагедией
случай закончился, возможно, в
том числе из-за неоказания
своевременной медицинской
помощи и запоздалого приезда
полиции.
Происшествие произошло в
пятницу 19 октября, в
Коммунарском районе Запорожья,
во дворе многоквартирного дома.
Приводим рассказ Алины:
19 октября мы подъехали во двор
ул.Космической 116, увидели, что
в подъезде гражданин Н.
избивает мою соседку гражданку
Б. Вызвали полицию. Моя мама
вышла первой и
впустила соседку к нам домой. Гр.
Н попытался проникнуть в нашу
квартиру, в которой находилось
еще и 2 детей 2008 года
рождения. Мы вышли из машины,
подошли к подъезду, напавший
уже уже сидел на лавочке.
Сделали ему замечание, началась
словесная перебранка,
переросшая в потасовку. На мой
крик выбежало 6 или 7 человек из
подъезда. Всеобщими усилиями
удалось спровадить гр.Н из
нашего двора. Остались ждать
приезда полиции, на тот момент
уже дважды или трижды звонили
102. Из-за угла дома, снова
появился гражданин Н. с каким-то
темным предметом в руке,
подошел к моему мужу Сергею и
нанес ему удар в левую часть
лица. Я увидела кровь и набрала
103. Это было в 20.07. Скорая
приехала быстрее полиции,
наложили марлевую повязку и
повезли нас в 5-ю горбольницу.
Разорванная ржавая ГАЗель по
нашим дорогам((( Всю дорогу -
полуобморок, кровь текла из носа
и глаза. Никаких действий от
фельдшера. В приемном покое
мужа уложили на кушетку. Я
начала теребить санитаров, что он
теряет сознание и кровь, где
врач? Дальше стандарт: купите 5
пар перчаток, везите на рентген,
можете оплатить снимки……я
постоянно повторяла, что мужу
плохо, теряет сознание, что в
скорой, что в травмпункте.
Никаких манипуляций не
производили, рентген
переделывали дважды. Кровь не
останавливалась с момента
нанесения удара. Через 30 минут
явился нейрохирург. Не надевая
перчатки, он попросил мужа
открыть глаз самостоятельно,
затем повернулся ко мне и сказал:
"Раскройте ему глаз руками". Я
опешила, сказала, что медики вы
и делайте что-нибудь!!! Я же
купила перчатки, осматривайте.
Санитар попытался открыть веки
- тщетно. Все это время муж
продолжал жаловаться на острую
боль, головокружение, сильную
слабость. Кровь не
останавливалась. Хирург сказал
санитарам: "Вызывайте
сантранспорт, везем в 3-ю!" Мне
сказал забрать снимки.
Вернувшись из рентген-кабинета,
меня ждал сюрприз: сантранспорт
не едет, травма глаза, деньги есть
- вызывайте такси. Попросила
сделать укол обезбаливающего,
купила - укололи. В 3-ю мы
приехали около 22.00 Осмотр,
обработка, подготовка к
операции. В 22.46 увезли в
операционную. Ровно в полночь
мой муж вышел из операционной
инвалидом. Глаз спасти не
удалось. Полиция, допрос,
опрос…..всех участников и
свидетелей я назвала. ФИО год
рождения, адреса прописки…
даже данные нападавшего мне
были известны на тот момент.
Около 2 ночи я приехала в
Коммунарский РОВД за
уведомлением о принятии
заявления. Нападавший гр.Н уже
был в РОВД со своей мамой. По
показаниям соседей это уже не
первый его дебош в нашем доме
и привод в полицию. Тяжкие
телесные - впервые, до этого
легкой или средней тяжести. Дела
сходят на нет. Якобы, его мать,
работник ОАО Мотор Сич , каким-
то чудным образом заминает эти
дела.
На данный момент не допрошена
только моя мать, которая
вызывала 102 первой. На ее
вызов и приехали…..
По имеющейся информации,
утром 20 октября в полиции
провели опросы всех свидетелей,
подозреваемому инкриминируют
преступления по статье 121 -
умышленное тяжкое телесное
повреждение. В понедельник суд
должен избрать ему меру
пресечения. Также известно, что
подозреваемый, уже ранее
избивал эту самую девушку (в
2015 году) и ее мать (в 2017
году), но как уже выше писалось,
ему все сходило с рук.
Примечательно, что девушку,
которую избивал подозреваемый,
почему-то опросили как
свидетеля, а не как потерпевшую,
хотя первый вызов на 102 был
именно по факту ее избиения.
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а что ЕЩЕ изменилось, кроме зарплат то?
Только ради них все затевалось?
Тесть с пневмонией в поликлинику пришел - НЕ ЕГО врач принимает. Прождал пол дня прием У СВОЕГО врача. Потом в стационар 3 часа оформлялся.
Сейчас лечится. 400-500 грн. список дают каждый день закупить.
В ЧЕМ БЛЯТЬ рефома то ???!!!!
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Больные, конечно, очень рады за рост зарплат врачей, но вот здоровья бы ещё у каждого гражданина...
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Потолок для гройсмана - сетьевой маркетинг МЛМ. Орифлейм, Мери Кей, БАДы,..... Кто ему страну доверил?
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Желаю чтобы тебя лечил семейный врач, запись к которому на следующую неделю, чтобы он отправил к узкому специалисту, запись к которому на следующий месяц, при этом сделать УЗИ какого-нибудь внутреннего органа в часной клинике за 300 грн в рабочее время, при этом записатся на анализы по направлению семейного врача в своей амбулатории, но со следующей недели, потом снова записатся к своему семейному врачу, далее по старой схеме... В конечном итоге тебе стало плохо, у тебя сердечный приступ, к тебе приезжают две кареты скорой помощи без дифибриллятора с интервалом 20 минут и только через час та, что тебе надо, но ты знакомишся с Петром... Но знай, деньги за тобой, как за пациентом медреформы, постоянно ходили и дышали тебе в спину...
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да у вас на цапии так и есть - сочуствую)))
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То фігня, в омріяній багатьма тут Швеціїї, до сімейника потрапиш через місяць,а до спеціаліста взагалі через пів року!
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Я врач, много друзей работают в поликлиниках. НИ КАКОГО повышения з/п НЕТ! Наглое вранье. Завдяки медреформі зарплати сімейних лікарів зросли в 2-3 рази, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4561
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І що? результатом реформи має бути доступність та якість. Якщо у селі не має мед.інфраструктури (і вона там реально нах.р не потрібна) то яка різниця скільки там отримує лікар? Ви берете мільярди наших податків, витрачаєте їх, а потім, починаєте пишатись тим, що ми зробили майже як в приватній клініці? Завдяки медреформі зарплати сімейних лікарів зросли в 2-3 рази, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8621
По перше "майже", по друге там я на це ні копійки не дав, а тут ви моїх податків витратили купу, там це нові робочі місця, а тут?
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Ещё один миф про семейных врачей: их нет в Украине! То, что они обозначили, как "семейный врач" - фикция! У людей нет выбора. В Украине катастрофа с профессионализмом врачей. Уровень настолько низкий, что невозможно получить правильный диагноз, про лечение и говорить нечего. В разных больницах вы получите разные диагнозы и способы лечения. Бездарям и хапугам подняли зарплаты, не проведя проверку на их профпригодность. То же и в образовании, как и во всём остальном. Непрофессионализм - наш бич. Зарплаты здесь ничего не решат. Деньги нужны, в первую очередь, для того, чтобы поднять уровень лечения населения. Мотивация деньгами, без анализа знаний тех, кому поднимают зарплату - взятка и поощрение бездарей и присобленцев.
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Написали бы лучше про саботаж реформы, когда семейный доктор отправляет в лабораторию на анализы, а там отвечают "Кто направил - тот пусть и делает!" Раскололи врачей на два лагеря - одни семейные, и вроде им хорошо а другие им завидуют и делают все во вред. Не знаю как будут власти решать этот вопрос. Всех семейными не сделаешь. Да и нахрен мне такой семейный который и сейчас как доктор говно и став семейным лучше не станет?! И я согласен с тем что хороший врач и должен получать больше и к нему будут люди идти. Но что делать с теми кто уже занимают места а сами не то что не лечат а калечать больных? Куда их девать? Подумали над этим? Что делать с этой практикой когда врачи не заносят в книгу больного какие лекарства ему назначали?! Лечит тебя так один врач - толку нет, попадаешь ко второму - а тот не видит какое лечение было до него. Само собой второй тоже не вносит в записи ничего. И так этот беспредел и длится дальше. Кто нибудь с этим собирается что-либо делать?
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"20 млн українців вже уклали договори з лікарями ". Но не договор, а декларацию (считай намерение). Врач ни чем не обязан пациенту, но разве что по телефону по соболезновать. "понад 20 тис. лікарів вже отримують зарплати в 2-3 рази більше" Глав. врачи никому денег не отдадут. Сделают не прибыльные предприятия, перенаймут врачей и останется у них та же маленькая зарплата.
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так і в 10 виросте, за рахунок тих, що виїхали за бугор
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря медреформе зарплаты семейных врачей выросли в 2-3 раза, - Гройсман
 
 
 
 
 
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