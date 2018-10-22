 Благодаря медреформе зарплаты семейных врачей выросли в 2-3 раза, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума молодых лидеров "София Киевская".
Он подчеркнул, что в системе здравоохранения происходят фундаментальные трансформации, хотя по некоторым направлениям не все идет гладко. Но 20 млн украинцев уже заключили договоры с врачами, поэтому получают новое качество услуг, а более 20 тыс. врачей уже получают зарплаты в 2-3 раза больше, чем были до реформы.
- Да здравствует все, благодаря чему, мы, несмотря ни на что! (с) Зиновий Паперный
с пневмонией список на 300-500 грн ежедневно.
При пенсии 2000.. А%уеть реформа!
На финансовых форумах советуют следующий способ хранения денег в банках:
Купюры предварительно высушить при помощи фена, при этом сильно не нагревая, а затем переложить нарезанной туалетной бумагой и сложить в предварительно просушенную и нагретую стеклянную банку. Затем банку нужно закрыть пластиковой крышкой, обмазать расплавленным дорожным битумом и завернуть в несколько слоев стеклоткани с промазкой битумом каждого слоя. А потом закопать в землю на глубину более 1 метра.
"Гарантийный" срок хранения - 20 лет. Следует поспешить, пока земля не промерзла. Зимой не закапывать и не вскрывать, - утверждают знатоки.
А очереди и качество остались прежними.
Ближайшие соседи впереди - Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения (2306 долл.) Бангладеш (2332 долл), Лесото (2640 долл.). Позади в списке - Беларусь (1563 долл.), Таджикистан (1364 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.).
Безразличие и халатность.
Дикость и черствость. Полное
отсутствие безопасности и
поддержки от тех, кто должен
первым прийти на помощь.
Грустную и шокирующую историю
рассказала житель Запорожья
Алина Бондаренко, чей муж
заступился за соседку, и в итоге
потерял глаз, получив жестокий
удар кирпичем от пьяного
местного жителя. Трагедией
случай закончился, возможно, в
том числе из-за неоказания
своевременной медицинской
помощи и запоздалого приезда
полиции.
Происшествие произошло в
пятницу 19 октября, в
Коммунарском районе Запорожья,
во дворе многоквартирного дома.
Приводим рассказ Алины:
19 октября мы подъехали во двор
ул.Космической 116, увидели, что
в подъезде гражданин Н.
избивает мою соседку гражданку
Б. Вызвали полицию. Моя мама
вышла первой и
впустила соседку к нам домой. Гр.
Н попытался проникнуть в нашу
квартиру, в которой находилось
еще и 2 детей 2008 года
рождения. Мы вышли из машины,
подошли к подъезду, напавший
уже уже сидел на лавочке.
Сделали ему замечание, началась
словесная перебранка,
переросшая в потасовку. На мой
крик выбежало 6 или 7 человек из
подъезда. Всеобщими усилиями
удалось спровадить гр.Н из
нашего двора. Остались ждать
приезда полиции, на тот момент
уже дважды или трижды звонили
102. Из-за угла дома, снова
появился гражданин Н. с каким-то
темным предметом в руке,
подошел к моему мужу Сергею и
нанес ему удар в левую часть
лица. Я увидела кровь и набрала
103. Это было в 20.07. Скорая
приехала быстрее полиции,
наложили марлевую повязку и
повезли нас в 5-ю горбольницу.
Разорванная ржавая ГАЗель по
нашим дорогам((( Всю дорогу -
полуобморок, кровь текла из носа
и глаза. Никаких действий от
фельдшера. В приемном покое
мужа уложили на кушетку. Я
начала теребить санитаров, что он
теряет сознание и кровь, где
врач? Дальше стандарт: купите 5
пар перчаток, везите на рентген,
можете оплатить снимки……я
постоянно повторяла, что мужу
плохо, теряет сознание, что в
скорой, что в травмпункте.
Никаких манипуляций не
производили, рентген
переделывали дважды. Кровь не
останавливалась с момента
нанесения удара. Через 30 минут
явился нейрохирург. Не надевая
перчатки, он попросил мужа
открыть глаз самостоятельно,
затем повернулся ко мне и сказал:
"Раскройте ему глаз руками". Я
опешила, сказала, что медики вы
и делайте что-нибудь!!! Я же
купила перчатки, осматривайте.
Санитар попытался открыть веки
- тщетно. Все это время муж
продолжал жаловаться на острую
боль, головокружение, сильную
слабость. Кровь не
останавливалась. Хирург сказал
санитарам: "Вызывайте
сантранспорт, везем в 3-ю!" Мне
сказал забрать снимки.
Вернувшись из рентген-кабинета,
меня ждал сюрприз: сантранспорт
не едет, травма глаза, деньги есть
- вызывайте такси. Попросила
сделать укол обезбаливающего,
купила - укололи. В 3-ю мы
приехали около 22.00 Осмотр,
обработка, подготовка к
операции. В 22.46 увезли в
операционную. Ровно в полночь
мой муж вышел из операционной
инвалидом. Глаз спасти не
удалось. Полиция, допрос,
опрос…..всех участников и
свидетелей я назвала. ФИО год
рождения, адреса прописки…
даже данные нападавшего мне
были известны на тот момент.
Около 2 ночи я приехала в
Коммунарский РОВД за
уведомлением о принятии
заявления. Нападавший гр.Н уже
был в РОВД со своей мамой. По
показаниям соседей это уже не
первый его дебош в нашем доме
и привод в полицию. Тяжкие
телесные - впервые, до этого
легкой или средней тяжести. Дела
сходят на нет. Якобы, его мать,
работник ОАО Мотор Сич , каким-
то чудным образом заминает эти
дела.
На данный момент не допрошена
только моя мать, которая
вызывала 102 первой. На ее
вызов и приехали…..
По имеющейся информации,
утром 20 октября в полиции
провели опросы всех свидетелей,
подозреваемому инкриминируют
преступления по статье 121 -
умышленное тяжкое телесное
повреждение. В понедельник суд
должен избрать ему меру
пресечения. Также известно, что
подозреваемый, уже ранее
избивал эту самую девушку (в
2015 году) и ее мать (в 2017
году), но как уже выше писалось,
ему все сходило с рук.
Примечательно, что девушку,
которую избивал подозреваемый,
почему-то опросили как
свидетеля, а не как потерпевшую,
хотя первый вызов на 102 был
именно по факту ее избиения.
Только ради них все затевалось?
Тесть с пневмонией в поликлинику пришел - НЕ ЕГО врач принимает. Прождал пол дня прием У СВОЕГО врача. Потом в стационар 3 часа оформлялся.
Сейчас лечится. 400-500 грн. список дают каждый день закупить.
В ЧЕМ БЛЯТЬ рефома то ???!!!!
Или ещё больше?
По перше "майже", по друге там я на це ні копійки не дав, а тут ви моїх податків витратили купу, там це нові робочі місця, а тут?