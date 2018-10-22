 Благодаря медреформе зарплаты семейных врачей выросли в 2-3 раза, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума молодых лидеров "София Киевская".

Он подчеркнул, что в системе здравоохранения происходят фундаментальные трансформации, хотя по некоторым направлениям не все идет гладко. Но 20 млн украинцев уже заключили договоры с врачами, поэтому получают новое качество услуг, а более 20 тыс. врачей уже получают зарплаты в 2-3 раза больше, чем были до реформы.

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