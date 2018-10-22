EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика
  1223  49
Материалы по теме:
Все про:Тарифы на отопление (556) тарифы (1537) Гройсман (4372) энергоэффективность (83) Тарифы на газ (80)

 Тарифы на ЖКХ и эффективное энергопотребление - одна из сфер, за которые отвечает местная власть, - Гройсман

Формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги, так же, как и введение мер эффективного энергопотребления, - одна из сфер, за которые отвечает не столько центральная власть, сколько местное руководство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя вопрос увеличения цен на газ и развития дальнейшей ситуации.

Глава Правительства напомнил, что вопрос подорожания газа больше года стоял в повестке дня переговоров с Международным валютным фондом, который сейчас является одним из крупнейших и важнейших финансовых партнеров Украины. Вместе с тем, начальным требованием увеличения цены был показатель в 60%. В течение последних 15 месяцев Правительство сделало все, чтобы снизить это требование до 23,5%. Более того, правительство посчитало возможности предоставления адресной помощи - субсидий для тех, кто не сможет платить полную цену.

И вот наступает момент для ответственной политики тарифообразования на местах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

"Мы тратим большую часть денег на тепло и горячую воду. А кто это производит? Теплокоммунэнерго. А кому они принадлежат? Муниципалитетам. То есть в большинстве своем - это не государственная собственность, - сказал Гройсман. - Теперь тарифы. В каждом тарифе есть составляющая - газ, зарплаты, налоги, доставка и тому подобное. И здесь важно, в каком состоянии те же котельные. Если в одной котельной КПД 65%, а в другой, новой - 98%, разница в объемах потребления газа? Будет!"

Глава правительства подчеркнул, что задача местной власти не только "туи высаживать", но и глубоко погружаться в коммунальные проблемы городов и общин.

"Надо инвестировать в новые котельные, новые системы транспортировки энергоресурсов, утеплять дома, вкладывать в энергосбережение. Тогда потребления будет и сам счет будет меньше! - отметил Гройсман. - Ответственность (власти) важна. И я готов помогать местному самоуправлению".

Источник: https://censor.net.ua/n3092614
 
 
 Топ комментарии
 
15 лютого 2017 року . Гройсман :
 «Наголошую, ніякого зростання ціни на природний газ для населення не буде! Я не допущу цього. А ті, хто заявляє про можливе зростання ціни на 40%, мають або відповідально працювати, або писати заяву про звільнення»
 показать весь комментарий
 
Это как цену на муку гройсман установит, а за цену на хлеб будет отвечать хлебозавод)))) до такого даже азиров не додумался
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
15 лютого 2017 року . Гройсман :
 «Наголошую, ніякого зростання ціни на природний газ для населення не буде! Я не допущу цього. А ті, хто заявляє про можливе зростання ціни на 40%, мають або відповідально працювати, або писати заяву про звільнення»
 показать весь комментарий
 
 
Просто Гройс поступив чисто по єврейськи,тобто пожертвував політичним іміджем заради відкатів від нафтогазу і МВФ...Гроші завжди гроші і маючи їх в Україні завжди можна піднести політичну репутацію...Яка сама по собі без бабла не варта нічого...
 показать весь комментарий
 
 
12.10.17 15:11 Гройсман - о тарифах ЖКХ: Рассчитываю, что местные руководители не позволят никаких повышений. Оснований для изменения цены нет

Год спустя

22.10.18 12:53 Тарифы на ЖКХ и эффективное энергопотребление - одна из сфер, за которые отвечает местная власть, - Гройсман
 показать весь комментарий
 
 
Украина оказалась между трагедией и катастрофой. Редкий случай в истории Европы - Небоженко
22.10.2018, 10:00 • 2162 • 12

После великолепного, мужественного и честного Майдана-2014, мощного всплеска надежд на будущее и массового энтузиазма Украина к 2018 году, неожиданно для себя, оказались на краю глубокой пропасти.
Читайте также: The Washington Post: Как война меняет Украину
За эти несколько несчастных лет страна вдруг оказалась между трагедией и катастрофой. Редкий случай в истории Европы. Парадоксальное состояние целой страны, которое длится уже несколько лет. Мы - «Замороженная Украина». Мы не можем двигаться вперед, ибо этому яростно и успешно сопротивляется олигархическая власть, вытягивая с Украины последние соки, но стоять на месте, погружаясь в трясину, тоже крайне опасно. И мы не знаем - это исторический тупик или маятник Фуко.
Поэтому, сейчас у Украины три проблемы.
1. Власть уверена, что население Украины слабо, беспомощное и с ним можно делать что угодно. От погружения в нищету до постоянной чудовищной лжи, манипулирования и лишения будущего целые поколения. В замороженном состоянии с Украиной можно делать что угодно.
Читайте также: Украинская власть оказалась неспособной, ни к проведению реформ, ни к борьбе с российской агрессией, ни к борьбе с коррупцией, - Небоженко
2. Это действительно, так. Мы слабы, беспомощны и растеряны. Вечно длящееся прошлое, которое приходит к нам в разных обличиях, заменило нам живую, динамичную современность и сильное будущее. Это не застой, а трагедия целой страны, которая не чувствует себя живой.
3. Изменения в стране произойдут неожиданно и для господствующей власти и населения Украины. Но все это несет не только новый шансы для Украины, но и новые опасные проблемы, с которыми она раньше не сталкивалась.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram

Виктор НЕБОЖЕНКО
 показать весь комментарий
 
 
ну так для украины это исторически сложившаяся традиция, один всплеск дает какую то надежду на изменения, а потом все скатывается в привычное болото, даже сто лет назад так же начали за здравие созданием самостоятельного государства а кончилось тем же что и сейчас, мелкое хапужничество, в то время как небольшая финляндия сумела отстоять свою свободу и ныне процветает
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
нібоженка -ДУРКО по означенню. Воно не аналізує сітуацію... йому платять за ДУРНЮ -НА-ЗАМОВЛЕННЯ.

1) УКРАЇНЦІ ДАЛИ ВІДСІЧ анрессії
2) ЕКОНОМІКА України зростає на 4% В УМОВАХ ВІЙНИ
3)КОРРУПЦІОНЕРІВ ДУШАТЬ ..
тому ж воно і скавчить на замовлення юдькі
 показать весь комментарий
 
Огласи список задушенных коррупционеров!
Дворников, посудомоек, прапорщиков и прочих не называй.
Пожалуйста - из высшего эшелона власти.
 показать весь комментарий
 
 
Он вонр шо! це нам місцева влада залупила таку ціну на газ!
 показать весь комментарий
 
 
гройсман переводит стрелки на местную власть, т.е. на тех людей , которых мы с вами выбираем. А это значит , что если тарифы поднимаются, то виновата местная власть, а не он, гройсман. Поэтому в том, что тарифы поднимаются виноваты мы с вами, а не он (гройсман). ВОТ ИЗУИТСКАЯ ЛОГИКА ГРОЙСМАНА, ПОРОШЕНКО И ВСЕЙ ЭТОЙ БАНДЫ.
Меньшинство держит титульную нацию за идиотов.Верю, что выборы все расставят на места. Ни гройсмна , ни порошенко, ни тимошенко больше не будет. Всех нах.
 показать весь комментарий
 
 
Во б..дь как интересно придамала житовская винницкая морда))) Цкену на газ он устанваливает, а за тарифи отвечает местная власть)))
 показать весь комментарий
 
 
Это как цену на муку гройсман установит, а за цену на хлеб будет отвечать хлебозавод)))) до такого даже азиров не додумался
 показать весь комментарий
 
 
У Азироова хоть диплом геолога был, а у Гройсмана только справка об окончании школы.
 показать весь комментарий
 
 
Они набивают только свои оффшоры - всё остальное - местная власть...
 показать весь комментарий
 
 
"Этонемы" - украинская версия. Врут как кацапы.
 показать весь комментарий
 
 
Ловко прымер-мыныстр всё расписал! Цены на тарифы утверждает кабмин, но отвечают за тарифы муниципальные власти, хотя по факту хозяева теплокоммунэнерго к муниципалитету никакого отношения не имеют.
 показать весь комментарий
 
 
Я буду кричать, а вы будете отвечать... (Бывалов)
 показать весь комментарий
 
 
Он даже до Азирова не дотягивает, не то что до проффесора
 показать весь комментарий
 
Те що ціни на газ перш за все б'ють лопатою-по-хуцпатим рилам тих хто НЕ ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ і "працює-по-чорному" - ФАКт медичний. Тому ж злодюжки-контрабандісти та "чорнорабочіі" і заскавчали несамовито - "пільг" позбавляють... у них вкрадений кусень хліба з рота витягають... Тарифи на ЖКГ і ефективне енергоспоживання - одна зі сфер, за які відповідає місцева влада, - Гройсман - Цензор.НЕТ 156
 показать весь комментарий
 
В отставку, неуч! Сыты по горло уже, реформатор хренов.
 показать весь комментарий
 
 
Что тут комментировать? Безмозглые профессоры ничего другого не умеют, кроме как вычищать беспрестанно наши карманы. Тупость, наглость и жадность - вот и всё на что они способны. Если доживём до выборов и не избавимся от этого мусора, решающего наши судьбы, всем нам конец. Лимита у страны уже нет.
 показать весь комментарий
 
 
Знакомство было, но меня при этом не было. А Грося не дурак, наш человек.
 показать весь комментарий
 
Ну так что у нас с этим?
"Я вам покажу как управлять страной!!!"
Доуправлялся?
 показать весь комментарий
 
 
Этому клоуну, даже на ум не приходит, что долги отдавать должны те, кто их нагреб. Тарифи на ЖКГ і ефективне енергоспоживання - одна зі сфер, за які відповідає місцева влада, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8093
 показать весь комментарий
 
 
Есть два пути отдать деньги.
1. Не воровать.
2. Поднять налоги (повышение тарифов - это и есть скрытый налог)

Правительство выбрало второй вариант.
 показать весь комментарий
 
 
МоЖЕТ месник власти меморандум подписивали с мвф
 показать весь комментарий
 
Тобто місцева влада , наприклад , може повернути захапані олігархами обленерго ?!
 показать весь комментарий
 
 
"Надо инвестировать в новые котельные, новые системы транспортировки энергоресурсов, утеплять дома, вкладывать в энергосбережение. Тогда потребления будет и сам счет будет меньше!

От шо за дичь ты втираешь?!Як,що робити як ти кажешь,то звiткiля олигархат гроши вiзьме?!Олигархату не выгодно,щоб потребление падало,бо це гроши в их карман.Тому вы и поднимаете тарифы,що люди сами стали утепляться и меньше потреблять, та сплачувати олигархату.А поскольку вы привыкли жрать в три горла,спад потребления,вы компенсируете поднятием тарифов и выбором субсидий из бюджета Тарифи на ЖКГ і ефективне енергоспоживання - одна зі сфер, за які відповідає місцева влада, - Гройсман - Цензор.НЕТ 213
 показать весь комментарий
 
 
Задолбал языком чесать. Хотел сделать автономное отопление. Местные власть( мер) послал на х у й. Сказал есть закон,по которому нельзя. Так ты ,сука, хоть поинтересуйся ,как получаеться экономить. Теперь буду платить около 4000 тыс. за отопление за 70 кв.м.
 показать весь комментарий
 
 
Какие твари.
Это все равно, что бандит отобрал деньги и напоследок даёт совет - чтобы лучше жить, надо больше экономить.
 показать весь комментарий
 
Зараз по ТВ ..*нафтогазові магнати* ...су...Коболев та Вітренко .! Лапша для барижного лохторату ! Тарифи на ЖКГ і ефективне енергоспоживання - одна зі сфер, за які відповідає місцева влада, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3895
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТарифы на ЖКХ и эффективное энергопотребление - одна из сфер, за которые отвечает местная власть, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх