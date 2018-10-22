 Тарифы на ЖКХ и эффективное энергопотребление - одна из сфер, за которые отвечает местная власть, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя вопрос увеличения цен на газ и развития дальнейшей ситуации.
Глава Правительства напомнил, что вопрос подорожания газа больше года стоял в повестке дня переговоров с Международным валютным фондом, который сейчас является одним из крупнейших и важнейших финансовых партнеров Украины. Вместе с тем, начальным требованием увеличения цены был показатель в 60%. В течение последних 15 месяцев Правительство сделало все, чтобы снизить это требование до 23,5%. Более того, правительство посчитало возможности предоставления адресной помощи - субсидий для тех, кто не сможет платить полную цену.
И вот наступает момент для ответственной политики тарифообразования на местах.
"Мы тратим большую часть денег на тепло и горячую воду. А кто это производит? Теплокоммунэнерго. А кому они принадлежат? Муниципалитетам. То есть в большинстве своем - это не государственная собственность, - сказал Гройсман. - Теперь тарифы. В каждом тарифе есть составляющая - газ, зарплаты, налоги, доставка и тому подобное. И здесь важно, в каком состоянии те же котельные. Если в одной котельной КПД 65%, а в другой, новой - 98%, разница в объемах потребления газа? Будет!"
Глава правительства подчеркнул, что задача местной власти не только "туи высаживать", но и глубоко погружаться в коммунальные проблемы городов и общин.
"Надо инвестировать в новые котельные, новые системы транспортировки энергоресурсов, утеплять дома, вкладывать в энергосбережение. Тогда потребления будет и сам счет будет меньше! - отметил Гройсман. - Ответственность (власти) важна. И я готов помогать местному самоуправлению".
«Наголошую, ніякого зростання ціни на природний газ для населення не буде! Я не допущу цього. А ті, хто заявляє про можливе зростання ціни на 40%, мають або відповідально працювати, або писати заяву про звільнення»
Год спустя
22.10.18 12:53 Тарифы на ЖКХ и эффективное энергопотребление - одна из сфер, за которые отвечает местная власть, - Гройсман
22.10.2018, 10:00 • 2162 • 12
После великолепного, мужественного и честного Майдана-2014, мощного всплеска надежд на будущее и массового энтузиазма Украина к 2018 году, неожиданно для себя, оказались на краю глубокой пропасти.
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За эти несколько несчастных лет страна вдруг оказалась между трагедией и катастрофой. Редкий случай в истории Европы. Парадоксальное состояние целой страны, которое длится уже несколько лет. Мы - «Замороженная Украина». Мы не можем двигаться вперед, ибо этому яростно и успешно сопротивляется олигархическая власть, вытягивая с Украины последние соки, но стоять на месте, погружаясь в трясину, тоже крайне опасно. И мы не знаем - это исторический тупик или маятник Фуко.
Поэтому, сейчас у Украины три проблемы.
1. Власть уверена, что население Украины слабо, беспомощное и с ним можно делать что угодно. От погружения в нищету до постоянной чудовищной лжи, манипулирования и лишения будущего целые поколения. В замороженном состоянии с Украиной можно делать что угодно.
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2. Это действительно, так. Мы слабы, беспомощны и растеряны. Вечно длящееся прошлое, которое приходит к нам в разных обличиях, заменило нам живую, динамичную современность и сильное будущее. Это не застой, а трагедия целой страны, которая не чувствует себя живой.
3. Изменения в стране произойдут неожиданно и для господствующей власти и населения Украины. Но все это несет не только новый шансы для Украины, но и новые опасные проблемы, с которыми она раньше не сталкивалась.
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Виктор НЕБОЖЕНКО
1) УКРАЇНЦІ ДАЛИ ВІДСІЧ анрессії
2) ЕКОНОМІКА України зростає на 4% В УМОВАХ ВІЙНИ
3)КОРРУПЦІОНЕРІВ ДУШАТЬ ..
тому ж воно і скавчить на замовлення юдькі
Дворников, посудомоек, прапорщиков и прочих не называй.
Пожалуйста - из высшего эшелона власти.
Меньшинство держит титульную нацию за идиотов.Верю, что выборы все расставят на места. Ни гройсмна , ни порошенко, ни тимошенко больше не будет. Всех нах.
"Я вам покажу как управлять страной!!!"
Доуправлялся?
1. Не воровать.
2. Поднять налоги (повышение тарифов - это и есть скрытый налог)
Правительство выбрало второй вариант.
От шо за дичь ты втираешь?!Як,що робити як ти кажешь,то звiткiля олигархат гроши вiзьме?!Олигархату не выгодно,щоб потребление падало,бо це гроши в их карман.Тому вы и поднимаете тарифы,що люди сами стали утепляться и меньше потреблять, та сплачувати олигархату.А поскольку вы привыкли жрать в три горла,спад потребления,вы компенсируете поднятием тарифов и выбором субсидий из бюджета
Это все равно, что бандит отобрал деньги и напоследок даёт совет - чтобы лучше жить, надо больше экономить.