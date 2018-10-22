 Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообшил глава киевского управления СБУ Олег Валендюк.
По его словам, во время досудебного расследования, которое проводилось следственным отделом Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области была получена информация о вербовке Нагорного ФСБ РФ.
Вербовка произошла еще в 2014 году в Москве. По заданию кураторов из ФСБ Нагорный должен был создать и развивать политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине.
Эта структура должна была принять участие в выборах и лоббировать и отстаивать интересы России, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного языка в нашей стране.
Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире Нагорного сотрудники СБУ обнаружили проект письма, адресованного президенту РФ Путину с призывом к последнему вмешаться в дела в Украине.
В течение 2-3 октября 2018 Нагорного и двух российских граждан задержала в Киеве Служба безопасности Украины.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась Главным управлением СБУ в г.. Киеве и Киевской области в сотрудничестве с Департаментом контрразведки СБУ и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Напомним, в начале октября стало известно, что бизнесмен Тимофей Нагорный был задержан правоохранителями и сейчас находится в следственном изоляторе.
Досье кричит просто, шо оно ворюга знатный. но про Майдан ни слова.
строй!!! Во времена Французских королей, потом времен камунистическаготгос переворота, и потом Имератора Наполеона, был один и тот же министр иностранных дел( извините название было другое)!!!
Он эффективно защищал интересы! Обеспечивал стабильность государства!!!
Всегда нужны люди которые при любом строе обеспечат выживание государства!
Слава Руси! Смерть Москве!
Та не перегибайте. Создайте хоть одну без лаптеногого смрада
У нас уже функционирует достаточно пророссийских партий - взять те же партии Мураева, Бойко-Вилкула, Рабиновича. Смысл в создании еще одной, которая явно не успеет набрать популярность на выборах - оттянуть голоса ватки от Бойко и Мураева?
Важно не только выявлять, но и пресекать деятельность врага, а с пресечением как всегда большие проблемы.
В Украине и так хватает пророссийских партий и никому до них нет дела.
Или вы хотите сказать, что в 2010-м во втором туре выборов за Тимошенко голосовала вата, а за Янучару - "прогрессивные украинцы"???
Или тут ваше вранье диссонирует с реальностью?
А в 2004-м за кого вата голосовала? Напомню, что Тимошенко тогда полностью поддерживала Ющенко.
И не думаю, что умные люди могли голосовать за ту же Фарион.
А на рахунок "розкрутки" переслухайте уважніше...
Улибнуло ))))
Хотя и для нас ЕС пока что очень отдаленная перспектива.
Ничего серьёзного прорассейскага в Украине создать уже невозможно.
Идиоты. они все ещё верят в притягательность своей рашки-говняшки, дебилы, блеать.))