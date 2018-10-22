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 Политика Украины
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Все про:СБУ (12914) ФСБ (1274) Нагорный Тимофей (1)

 Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО

Бывший супруг украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный был завербован ФСБ России и по заданию кураторов должен был создать пророссийскую партию. Совместная операция по разоблачению злоумышленников проводилась СБУ и ГУР Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообшил глава киевского управления СБУ Олег Валендюк.

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По его словам, во время досудебного расследования, которое проводилось следственным отделом Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области была получена информация о вербовке Нагорного ФСБ РФ.

Вербовка произошла еще в 2014 году в Москве. По заданию кураторов из ФСБ Нагорный должен был создать и развивать политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине.

Эта структура должна была принять участие в выборах и лоббировать и отстаивать интересы России, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного языка в нашей стране.

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Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире Нагорного сотрудники СБУ обнаружили проект письма, адресованного президенту РФ Путину с призывом к последнему вмешаться в дела в Украине. 

В течение 2-3 октября 2018 Нагорного и двух российских граждан задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась Главным управлением СБУ в г.. Киеве и Киевской области в сотрудничестве с Департаментом контрразведки СБУ и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, в начале октября стало известно, что бизнесмен Тимофей Нагорный был задержан правоохранителями и сейчас находится в следственном изоляторе.

Источник: https://censor.net.ua/n3092609
 
   
 Топ комментарии
 
А Новинский,Шуфрич и много других?
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http://kievvlast.com.ua/base/dose-_valendjuk_oleg_sergeevich37617 реально жесть, тот кто давно должен быть люстрирован и кого Пшенка награждал за борьбу с Майданом, сейчас - "борется" с шпионами в СБУ.Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ - Цензор.НЕТ 321
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согласен! давно пора провести чистку в Украине от москально-свинячего биомусора
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http://kievvlast.com.ua/base/dose-_valendjuk_oleg_sergeevich37617 реально жесть, тот кто давно должен быть люстрирован и кого Пшенка награждал за борьбу с Майданом, сейчас - "борется" с шпионами в СБУ.
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Ой,сейчас герхарды набегут и скажут,что ты агент кремля.
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Шото я там про борьбу с Майданом развидел.

Досье кричит просто, шо оно ворюга знатный. но про Майдан ни слова.
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"Был поощрен непосредственным руководителем Виктором Пшонкой за "безусловное соблюдение законов в условиях сложной ситуации, возникшей в Украине связи с массовыми акциями протеста"-читай внимательно, а вообще это давно известный факт
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Ну и чем проблема? Он защищает государственный
строй!!! Во времена Французских королей, потом времен камунистическаготгос переворота, и потом Имератора Наполеона, был один и тот же министр иностранных дел( извините название было другое)!!!
Он эффективно защищал интересы! Обеспечивал стабильность государства!!!
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проблема в том, что он не стабильность государства защищал, а свою з@дницу.А по поводу примера -совсем не кстати.Человека звали Шарль Талейран и как раз именно его имя Шарля Мориса де Талейран-Перигора считается синонимом взяточничества, беспринципности и двуличия. За свою карьеру этот человек сумел побывать министром иностранных дел при трех режимах http://fakeoff.org/culture/sharl-taleyran-genialnyy-diplomat-kotoryy-mog-prisposobitsya-k-lyuboy-situatsii
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Это эффективный менеджер! Если бы он был взяточник в те времена его казнили! А методика работы могла быть разной! И кто об этом написал? Социалисты утописты? Дермократическая мразь?
Всегда нужны люди которые при любом строе обеспечат выживание государства!
Слава Руси! Смерть Москве!
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И даже в таких условиях СБУ как-то умудряется делать свою работу...
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Та я не сомневаюсь, ты бы их всех быстро там к стенке поставил на основании только твоих догадок...
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А Украинский выбор - проамериканская????)))))
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такое впечатление, шо нашим особистам троллинг в Кремле пишут))))
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согласен! давно пора провести чистку в Украине от москально-свинячего биомусора
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Не надо раскачивать будку, а то щас и про Лолиту вспомним...
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Да вы шо! Это же патриоты из патриотов! Они и голосуют почти всегда вместе с партиями власти....
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Еще одну？
Та не перегибайте. Создайте хоть одну без лаптеногого смрада
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СОЕВЫЕ БАТОНЧИКИ УКРАИНЫ!
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Гы гы...Я думал про БПП расскажут...как их главарь .в.2013-м договрился....и на трахтор залез в в 14-м.а щас борзеть начал.надбавку хочет, как Роттердам .." Продам Украину за дорого" вот их дэвис
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Честно говоря, сомневаюсь я насчёт Тимофея. А хлостанских партий и политиков и так хватает
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Еще одну пророссийскую партию? Зачем? Их и так хоть греблю гати!
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Вступление в Євросоюз вместе с Россией - довго сміялась)))
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тому що дебілка тому і сміялась... а пропукінське бидло щиро вірить що воно з ЄВРОПЕЙЦЯМИ "мишибратья!" тільки європейцям не підезло що у них лідери не такі як пукін Нагорний за завданням ФСБ мав створити в Україні проросійську партію, - СБУ - Цензор.НЕТ 5755
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А зачем эту партию творить ? Що Медведчук с Рабиновичем переехали в рашку ? Или СБУ "увидело " в партиях "За життя ", украинский след ?
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А еще партия "Наши" со звездой в логотипе, ни разу не пророссийская, как и Мураев.
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Тимофей Нагорный построил спортивный клуб в 1990-м году. Хм! Я хорошо помню тот год и для чего спортивные клубы создавались. Этот тип - чистой воды криминальная морда.
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Все люди внутри эгоисты, лжецы и предатели. Вопрос заключается только в том, когда это всё вылезет, так как для некоторых особей , деньги не пахнут , даже если они достаются от злейшего врага !
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умови війни - найсприятливіші для того, щоб все, або гідне або відверто гниле, спливало на поверхню людської душі та її поведінки.
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Какой бред.
У нас уже функционирует достаточно пророссийских партий - взять те же партии Мураева, Бойко-Вилкула, Рабиновича. Смысл в создании еще одной, которая явно не успеет набрать популярность на выборах - оттянуть голоса ватки от Бойко и Мураева?
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Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ.

Важно не только выявлять, но и пресекать деятельность врага, а с пресечением как всегда большие проблемы.
В Украине и так хватает пророссийских партий и никому до них нет дела.
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Порошенковская СБУ устраняет порошенковских конкурентов на выборах .Какой другой вывод можно сделать глядя на абсолютную поддержку пророссийских партий и чиновников порошенковским режимом ?
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Сравни как российские пропагандоны исходят желчью на Пороха и как уже откровенно пиарят Юльку.
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Ну да, в Украине российский пиар сразу поднимает рейтинг партии
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Не смеши - эти определенные круги будут голосовать однозначно за Мураева и Бойко. Вата за Юльку голосовать не пойдет никогда.
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Если брать классическое значение термина "вата" (до его окраски украино-московской войной), то такая вата как раз и является её электоратом.
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Да ну. Вата всегда была электоратом, например, Януковича.
Или вы хотите сказать, что в 2010-м во втором туре выборов за Тимошенко голосовала вата, а за Янучару - "прогрессивные украинцы"???
Или тут ваше вранье диссонирует с реальностью?
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Там реально выбора небыло для большинства! Умное меньшинство голосовало за свободу.
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В смысле не было выбора? Так за кого по-вашему вата была в 2010м, если по-вашему она якобы "электорат Тимошенко"?
А в 2004-м за кого вата голосовала? Напомню, что Тимошенко тогда полностью поддерживала Ющенко.

И не думаю, что умные люди могли голосовать за ту же Фарион.
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Внеблоковый статус и рюзьга изык- вот где мокшандия кипятком сцыт .Так почему, этот нагорный велосипед, который завербован фсб и работал под началом аналов клюевых и левочкиных свободно вышло на свободу ???Получается- продал Украину за деньги и за деньги(залог) освободили....
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Хотілось би детальніше взнати,як Нагорний думав "розкручувати" проросійську партію...То що створювати йому партіі не треба,так як у нас добра сотня різмаїтих партій у вільному продажі то це ясно...Але нащо розкручувати,коли є вже розкручена "за життя" і готова продатись будь кому радикальна Ляшка?..І для чого росіянам вербувати якусь дрібноту,коли вони вже мають готового завербованого заступника СБУ Демчину?...З його російською родиною,російськими паспортами,російським бузнесом і українськими відкатами...І СБУ,де керують отакі от демчини оповідає нам про нагорних...
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А їм чим більше тим краще! Їм треба всі канали загадити свїми структурами, які під разними соусами пхатимуть нам рюській мір.
А на рахунок "розкрутки" переслухайте уважніше...
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Самое печальное, что ловцы не лучше тех, кого ловят.
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шо, також прарасєйські партіі "сворюють" ?
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Чисто пророссийская партия "наши люди" Мураева - его никто не трогает между тем - и это не смотря на то, что он открыто пророссийский.
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Бред однако, звучит как сейчас отправить правосека на россию с целью создания бандеровской партии.
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Это Украина! Страна для украинофобов.
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а навіщо? Навіщо оббріхувати того, про якого майже ніхто і не пам"ятає, за виключенням дотичного до минулих перемог його дружини, та дуже обмеженого кола людей? Таких навмисно з шухлядок дістають кацапи, не даремно ж в них 30 відсоткі "видающіхся" спортсменів та усіляких раритетних "переможців" у гоСдумі сидить.. Спотворене уявлення про вплив авторитету нафталінових "героїв" на електорат.. То, напевно, думають що і в українців таке саме перевернуте до гори дригом ставлення до пристарілих заслужОних ))
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нерел сток доляров..я в шоке я бкончил от столько денег
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"......Це позаблоковий статус України, вступ до Євросоюзу тільки разом із Росією, державний статус російської мови...."

Улибнуло ))))
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та шо ми з срашкою сіамські близнюки, чи шо? Чи рашці потрібен "бульдозер", який її буде заштовхувати у ЄС? Срашка ж ніби то і без України "вЯлікая", та і навіщо ій той ЄС, там же ж самі "геї" )))
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В том-то и дело, что Рашка в ЕС не собирается никогда - собственно для того и посыл "в ЕС только с Рашкой", т.е. никогда.
Хотя и для нас ЕС пока что очень отдаленная перспектива.
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Тупые мокши.))) зря только деньгу-тэньгу свою тратят.
Ничего серьёзного прорассейскага в Украине создать уже невозможно.
Идиоты. они все ещё верят в притягательность своей рашки-говняшки, дебилы, блеать.))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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