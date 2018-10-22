EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  4945  102
Все про:заробитчане (271) эмиграция (112)

 Потеряли население областного центра: Ukrainianpeopleleaks подсчитал, сколько украинцев покинуло страну с марта

С 20 марта 2018-го из Украины выехало более 619 тыс. человек. Большая часть из них - трудовые мигранты. Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов.

HR-эксперт Александр Белоус поясняет: такое количество мигрантов соизмеримо с населением областного центра. Потеря трудовой силы приводит к заострению дефицита кадров на украинском рынке труда.

"Уже сейчас мы знаем, что есть целые заводы, которые открываются, предлагают достаточно высокие заработные платы, но не могут найти работников. Вообще для инвесторов образованная, относительно дешевая рабочая сила в Украине всегда была преимуществом. Сейчас мы теряем свой главный ресурс – рабочие кадры. Такими темпами просто не будет кому развивать страну", - считает Белоус.

Отметим, по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн. "Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за рубежа)", - сказал Гройсман несколько месяцев назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3092605
 
 
 Топ комментарии
 
Реформы оказались слишком потужными, а покращення чересчур ришучим.
Это и есть их главный показатель, а не мнения "ыкспердов" и власти.
 показать весь комментарий
 
Показатель успехов страны. Это не крысы бегут с коробля. Это крыса , выгоняет людей.
 показать весь комментарий
 
вот вам повышение пенсионного возраста! вот вам роттердам+ ! вот вам повышение цены на газ ! ( но это же последний раз повышаем) !... вот вам снижение соц норм потребления! вот вам усложнение получения субсидий! вот вам еще одно повышение цены на газ!..
ЭЭЭЭ!!! вы куда уезжаете? в Україні треба працювати- нам на зарплати в 2 млн грн!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Украина ,очнись,волки позорные тебя рвут на части. Нажрутся и разбегутся,кровушка в песок уйдет.И будет пустое место для китайцев.Люди ,включаете мозги в марте на выборах,не будьте безразличны к издевательство власти!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоПотеряли население областного центра: Ukrainianpeopleleaks подсчитал, сколько украинцев покинуло страну с марта
 
 
 
 
 
 вверх