 НАПК начало полную проверку е-декларации, поданной директором ГБР Трубой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции начнет полную проверку деклараций, в том числе поданной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой. Решение об этом, а также о результатах и продолжении таких проверок приняты во время заседания Национального агентства. Национальному агентству поступило письмо от прокуратуры города Киева относительно отражения недостоверных сведений в декларации за 2017 г., поданной Трубой Романом Михайловичем, директором Государственного бюро расследований, который является лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение. Таким образом, указанная декларация подлежит полной проверке", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Национальное агентство начнет полную проверку декларации за 2017 г, поданной Михаилом Новиковым, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога Главного управления ГФС в Винницкой области. Также принято решение о полной проверке декларации за 2016 г., поданной Михаилом Думихом, временно исполняющим обязанности директора Государственного предприятия "Санаторий "Збруч".

Решение о результатах проверок приняты по электронной деклараций, поданной Юрием Новосадом, начальником управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Волынской области, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.

Продлен срок полной проверки электронной декларации, поданной Геннадием Молибогой, судьей Дружковского городского суда Донецкой области, за 2015 год (исправленного), а также за 2016 и 2017 годы на дополнительные 30 календарных дней.

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Напомним, что проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражение в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждения, что могут быть проверены.