 Декларации с врачами подписали почти 20 млн украинцев, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Twitter.

По его словам, врачи уже получают увеличенные в 2-3 раза зарплаты.

"Было 5-6 тысяч грн, стало 16-18 тысяч грн. Мы также убрали коррупцию из системы закупки лекарств", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронный документооборот и бесплатная диагностика: в Минздраве рассказали, какие изменения в охране здоровья ожидают украинцев в 2019 году