 Декларации с врачами подписали почти 20 млн украинцев, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Twitter.
По его словам, врачи уже получают увеличенные в 2-3 раза зарплаты.
"Было 5-6 тысяч грн, стало 16-18 тысяч грн. Мы также убрали коррупцию из системы закупки лекарств", - заявил он.
Таким образом, все население Украины осчастливлено. Потужні рехворми - наше всьо!
20+20 = 40... «Но всє равно ви бєз расіі всє вимєрзнєтє зімой !!!!»
Нє?
И какое отношение имеет мордор к нашей брехливой и вороватой быдлоэлите?
Всё , дальше можно хохотать .
о том, что скоро мы будем жить хорошо, мы слышим от тех, кто уже живет хорошо!!!
Волокиты добавилось, эффект нулевой.
больной: "у меня болит голова!".... врачеватель:
2000 до н.э. - на, съешь этот корешок.
1000 н.э. - эти корешки - колдовство! прочти молитву!
1850 н.э. - эти молитвы - глупое суеверие! выпей эту микстуру!
1940 н.э. - эти микстуры - обычное шарлатанство! прими эту таблетку!
2000 н.э. - эти таблетки неэффективны! прими этот антибиотик!
2020 н.э. - эти антибиотики искусственного происхождения! на, съешь этот корешок.
со времен совка учет - невыгодное дело, неприбыльное