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 Политика Украины, Здоровье
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 Декларации с врачами подписали почти 20 млн украинцев, - Гройсман

Почти 20 миллионов украинцев подписали декларации со своими врачами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Twitter.

По его словам, врачи уже получают увеличенные в 2-3 раза зарплаты.

"Было 5-6 тысяч грн, стало 16-18 тысяч грн. Мы также убрали коррупцию из системы закупки лекарств", - заявил он.

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Декларации с врачами подписали почти 20 млн украинцев, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092600
 
 
 Топ комментарии
 
Они убрали коррупцию ...
Всё , дальше можно хохотать .
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Вернее было бы сказать не подписали, а были вынуждены подписать.
Волокиты добавилось, эффект нулевой.
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А остальные 20 млн получили подачки-субсидии.
Таким образом, все население Украины осчастливлено. Потужні рехворми - наше всьо!
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Вас там не розбереш, то: «Украінцев осталось только 20 міліонов», а то вже виходить
20+20 = 40... «Но всє равно ви бєз расіі всє вимєрзнєтє зімой !!!!»
Нє?

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Там - это где?
И какое отношение имеет мордор к нашей брехливой и вороватой быдлоэлите?
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теперь легче сдохнуть, чем попасть к профильному специалисту..
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Они убрали коррупцию ...
Всё , дальше можно хохотать .
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нарешті ! ось тепер наша медицина підніметься на світовий рівень !
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***
о том, что скоро мы будем жить хорошо, мы слышим от тех, кто уже живет хорошо!!!
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Вернее было бы сказать не подписали, а были вынуждены подписать.
Волокиты добавилось, эффект нулевой.
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жена говорит, пойду перезаключу наши декларации, рю: зачем?...а рит, в доме напротив там в поликлинике молодой симпатичный, ГОВОРЯТ хороший врач!!! Декларації з лікарями підписали майже 20 млн українців, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6750 Декларації з лікарями підписали майже 20 млн українців, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6750 Декларації з лікарями підписали майже 20 млн українців, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6750
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Це і є показник кількості населення в країні, максимум тридцять мльонів... Декларації з лікарями підписали майже 20 млн українців, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8432
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***
больной: "у меня болит голова!".... врачеватель:
2000 до н.э. - на, съешь этот корешок.
1000 н.э. - эти корешки - колдовство! прочти молитву!
1850 н.э. - эти молитвы - глупое суеверие! выпей эту микстуру!
1940 н.э. - эти микстуры - обычное шарлатанство! прими эту таблетку!
2000 н.э. - эти таблетки неэффективны! прими этот антибиотик!
2020 н.э. - эти антибиотики искусственного происхождения! на, съешь этот корешок.
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Вопрос не в количестве подписавших а как стали лечить эти врачи Зарплату подняли а как насчет пациентов Декларації з лікарями підписали майже 20 млн українців, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5990
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та не бреши
со времен совка учет - невыгодное дело, неприбыльное
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекларации с врачами подписали почти 20 млн украинцев, - Гройсман
 
 
 
 
 
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