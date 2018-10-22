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 Пользование собственным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, - Верховный Суд

Пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимые с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч . 2 ст . 469 Таможенного кодекса Украины.

К такому выводу пришел Верховный Суд (ВС), рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица в таможню об отмене постановления, которым истец признан виновным в совершении нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 469 ТК Украины, и на него был наложен штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда..

"Суть спора заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 г. ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита. Во время судебных заседаний сам истец признал, что ввез указанное транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим "транзит" заявил, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей. Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований. Истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на Решение Конституционного Суда Украины № 1-рп / 2015, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украину, не является административным правонарушением, предусмотренным в ч . 2 ст . 469 ТК Украины", - рассказали в ВС.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению.

"Как следует из обжалуемого постановления, основанием для его принятия стало то, что истец в сроки, определенные ст. 95 ТК Украины (для автотранспорта - 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни - 5 суток), не вывез автомобиль, в то же время продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни. Верховный Суд, учитывая заключение Конституционного Суда Украины, отметил, что в ч. 2 ст. 469 ТК Украины четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено или находящихся на временном хранении под таможенным контролем или помещены в режим таможенного склада. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не указан в указанных положениях Кодекса. При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованным вывод суда первой инстанции об отмене обжалуемого постановления, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 469 ТК Украины", - пояснили в Верховном Суде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092598
 
   
 Топ комментарии
 
Надеюсь это будет прецедентом. Нужно дрючить хитрожопое государство, которое делает неадекватную цену растаможки авто из Европы и предлагает взамен крайне дерьмовый отечественный автопром.
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счас у порохоботов пылает так пылает!!! Пользование собственным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 8505
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Них..я себе. Это гройсману привет нарисовали?
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Это никаким боком к орде бляхеров не относится, они не являются собственниками автомобилей+ сами авто довно сняты с учета в странах реестрации
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А если он вписан в техпаспорт как совладелец и машина стоит на учете , тогда как . Или главное слюни на манитор по кидать.
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Таких единицы на дорогих машинах а не на автомусоре что у большинства. Слюни, то ты по себе судиш наверно, текут от мечтаний о бэхэ Е35
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Я с того возраста уже вышел о бехе мечтать? . У меня обе машины растаможены , мне сам принцип не понятен , с какого перепугу я должен платить за самые дорогие машины в Европе по тому что Васадзе мудак работать не умеет и за наш счет пытается себе карманы набивать.
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Я тоже за уменшение стоимости растаможки, но не за беспредел ,что устроили бляхеры
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ЭЭта проблема решается за один день , главное что придумывать даже не фига не надо , у нас уже был временный учет на евробляхи , Приезжаешь в МРЕО 300 баксов в кассу и получаешь украинские номера и техпаспорт на год , плюс их можно прогнать через техосмотр и на этом бабок срубить , плюс страховка , через год процедура повторяется даже без выгона из Украины . И все все довольны и хлопают в ладоши , а теперь прикинь пол ляма машин по 300 баксов , плюс 50 техосмотр и страховка .И эти бабки капать будут каждый год , но только это ж на хер не надо нашим руками водителям.
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не бачив жодного євробляхера згідно на цей варіант...
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Ну да платить каждый год на таможне по 500 дешевле конечно.
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Так бляхеры ж бесплатной растаможки требуют, о каком временном учете за 300$ ты говориш,не тот контингент собрался, одни рватели
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То есть человек который за 3-5 штук хочет ездить на более менее нормальной машине по твоему рватель.
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Несторе схаменися , "бєспрєдєл бляхерів " має витоки з політики ВР та Уряду . Вони є провідниками політики збагачення олігархатих . Їм потрібно наповнити бюджет , щоб було що олігархатим дерибанити , починаючи з гаранта. А що багато кого задавила жаба , то це як в прислів'ї " Господи .В мене хата згоріла , то нехай в сусіда хоч корова здохне". Жаба вона така.
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Них..я себе. Это гройсману привет нарисовали?
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И что это значит? Украинцы будут ездить на нормальных европейских автомобилях или на непревзойденных ланосах и богданах?
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это значит что одним будет можно а другим нельзя
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У нас все равны, но некоторые чуть чуть ровнее. Так понятно, спасибо.
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Это значит что наш Закон как дышло...МоНо выкрутить в любую сторону,... если только крепко захотеть.
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Это значит, что апеляциний суд жрёт задарма с моего кармана..,и занимается политпроституцией
оно убогое, не может согласовать решение в Верхосудом ? Требую вернуть зарплатню апеляцийников, в фоннд защиты жирафов...
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Да это украинцам до одного места. Им интересно смогут они ездить на приличных машинах по доступным ценам или им останутся только ланосы и богданы по отъезжающим ценам.
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Ахаха, представляю как себе сейчас некоторые волосы на ж_пе рвут, которые платили штрафы
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Вы внимательно новость прочитайте, там о жуликах ездящих на снятых с учета бляхах записаных на иностранные фирмы ничего не сказано
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я в курсе, что там про авто которые будут вечно с красными номерами, а жулики сидят в ВР и на таможне.
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Видать у этих судей есть авто с еврономерами
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Чего только не услышишь в преддверии грядущих выборов... Весна покажет, кто где...
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-Козлевич купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея (с)
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Надеюсь это будет прецедентом. Нужно дрючить хитрожопое государство, которое делает неадекватную цену растаможки авто из Европы и предлагает взамен крайне дерьмовый отечественный автопром.
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у нас есть автопрм
вот это новость - помоему кроме васадзы нихрена нема
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а ти порахуй скільки судового збору він сплатив, мито та адвокатам і 2 апеляції. Та що дешевше штраф 8500 грн чи судува тяганина небезкоштовна.
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Ну так проигравший все оплатит( государство, т.е.налогоплательщики). Надо менять в законе, что платит чиновник, подавший в суд и проигравший его.
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Адвокату платить тільки той хто його найняв, самий невдалий то мінімум 100$ +
500$ супутні витрати +2 апеляції. А штраф був менше 300$.
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Так, сподіваюсь, що коли пенсіонерам будуть платити жебрачі пенсії їм нададуть копію цього рішення...
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счас у порохоботов пылает так пылает!!! Пользование собственным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 8505
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Ну, судя по коментам, пока пылает у тебя самого, Ярик, судя по самоплюсованию, и у много тысячной армии бляховодов, которые формально не являются собственниками своих автомобилей.
И это ты еще не вспомнил про "шакаладную судебную реформу", в результате которой гражданин Украины сумел в украинском суде доказать свою правоту.
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согласен, так и называется человек, который сам себя лайкает.
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Якось так. У нас тих грошей дівати нікуди, нахріна ті податки платити?
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кто платит налог,больший чем стоимость товара,тот вдвойне лох...
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Перевод на нормальный: Нарушать дух закона, прячась за буквами - это допустимо.
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Это евробляхи того, кого надо, евробляхи...
Користування власним автомобілем з єврономерами, ввезеним як транзитний, не є правопорушенням, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 6524
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До тех пор поку в Украине при самых низких зарплатах в Европе будут самые дорогие машины из за растаможки , народ все время будет искать способы как нае..бать государство , это понятно даже ослу , но самое смешное что это понятно и депупадлам и Гресе с Педро , но все равно нормальный закон который уже даже проголосовали в первом чтении они не спешат принимать. По тому что три мудака Васькадзе , Святаш и Педро за свои заводы переживают .
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Веселое время наступает. Нужно ожидать 80% автомобилей будут с еврономерами?
Дешево, менты их не трогают ...
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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отменить растаможку, машины на внутреннем рынке упадут до европейских цен и вуаля, никто пригонять бляхи не будет, а купит здесь
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Купив дружинв машину, кілька днів тому, бо права отримала законно, але їздить надто вже "по-жіночому". Будем по вихідних тренуватися паркуватись на порожніх автостоянках...
Машина ось така. Їй 15 років. Їхав з Вроцлава - 350 км за 3 години, було два корки, їхав 120-170, взяла менше 6 літрів на 100. Дав за неї 600 доларів. Реєстрація 60 доларів. Завтра-післязавтра поміняю масло, антифриз і датчик ABS. Більше нічого не потрібно - салон в чудовому стані, ззовні - іржі і пошкоджень немає. Двигун і підвіска бездоганні, глушник і зчеплення господар поміняв півроку тому і дав рахунки. Покупка відбувається так: подивився машину, підписав з покупцем договір, забрав документи, поїхав.
Користування власним автомобілем з єврономерами, ввезеним як транзитний, не є правопорушенням, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 7687
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І останнє - машина пройшла відповідний техогляд і НІЧОГО, що перешкоджало б експлуатацію, не виявлено. Допущена до використання за призначенням.
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На последнем автосалоне Вьетнам представил два электромобиля собственного производства,правда для этого вложил 4 миллиарда долларов в заводы.В это же время в Украине не могут разобраться запретить или разрешить евробляхи.
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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" Користування власним автомобілем з єврономерами, ввезеним як транзитний, не є правопорушенням, - Верховний Суд "


Митний кодексУкраїни.
Стаття 95. Строки транзитних перевезень
1. Встановлюються такі строки транзитних перевезень залежно від виду транспорту:1) для автомобільного транспорту - 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці - 5 діб);

В РЕЖИМІ ТРАНЗИТУ євробляхери МОЖУТЬ НЕ БІЛЬШЕ 10 ДІБ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПользование собственным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, - Верховный Суд
 
 
 
 
 
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