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 Наемники РФ обстреляли Марьинку: мирный житель получил ранение, - СЦКК

Наемники российско-террористических войск продолжают пренебрегать безопасностью, жизнью и здоровьем гражданского населения на Донбассе, следствием чего стало ранение жителя Марьинки Донецкая области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"21 октября 2018 года украинской стороне СЦКК поступила тревожная информация об очередном обстреле боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Марьинка. Огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовская", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пули в бронежилет и в приклад автомата. Они и спасли": жизни раненных в Марьинке полицейских ничего не угрожает, - МВД. ФОТОрепортаж

В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, "гражданин Б, 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке".

Согласно информации, в настоящее время раненый находится в районной больнице Курахово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки враг осуществил 19 обстрелов, трое украинских воинов получили ранения, уничтожены восемь террористов, - штаб ОС

Наемники РФ обстреляли Марьинку: мирный житель получил ранение, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092597
 
 
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Где подача в суд ? Международный. Почему не практикуется ?
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У него война идет вокруг с руснявой падалью а он в грядке копаеться
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