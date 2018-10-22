 Наемники РФ обстреляли Марьинку: мирный житель получил ранение, - СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
"21 октября 2018 года украинской стороне СЦКК поступила тревожная информация об очередном обстреле боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Марьинка. Огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовская", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром.
В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, "гражданин Б, 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке".
Согласно информации, в настоящее время раненый находится в районной больнице Курахово.