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 Признание Константинополем автокефальной церкви в Беларуси маловероятно, - Евстратий (Зоря)

Белорусская автокефальная церковь объявила, что также собирается бороться за получение настоящей, подтвержденной автокефалии, однако ее на этом пути вряд ли ожидает удача.

Об этом рассказал спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главред".

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"Белорусская автокефальная православная церковь является маленькой и в самой Беларуси находится фактически в подпольном положении. Поэтому о признании этой церкви со стороны государства сейчас говорить сложно. А без признания со стороны государства вряд ли можно ожидать признания и со стороны Вселенского патриарха. Как мы видим на примере Украины, для Вселенского патриарха является важным иметь заверенную поддержку идей автокефалии не только от церковных иерархов, но и от государственной власти", - пояснил свою точку зрения архиепископ.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3092588
 
   
 Топ комментарии
 
Среди тех кто разрывал отношения не было ни одного беларуса.
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Лукашенко не вічний, і коли він зійде з політичного Олімпу треба вже мати церкву, яка бореться за автокефалію тривалий час. А нашим священнослужителям мало б сенс підтримувати такий рух хоча б на словах, чим більше занепокоєння для Москви там, тим менше у неї ресурсів створювати проблеми тут.
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У них нет своей церкви, там даже главпоп с Рязани, так что несуществующая церковь ничего не могла разорвать.
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Лукашенко - путинский жополиз. Он поддержит гундяева
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Придется опять брать их под Киевскую епархию.
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Вони і самі не захочуть.
Можливо колись.
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Зачем колхозу Беларусь своя церква? у них же подчинение колоний Московии идёт с Кремля Признание Константинополем автокефальной церкви в Беларуси маловероятно, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 9842
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Лукашенко не вічний, і коли він зійде з політичного Олімпу треба вже мати церкву, яка бореться за автокефалію тривалий час. А нашим священнослужителям мало б сенс підтримувати такий рух хоча б на словах, чим більше занепокоєння для Москви там, тим менше у неї ресурсів створювати проблеми тут.
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Так была же на днях информация, что баларусская церковь вместе с гундяями разорвали отношения со вселенским патриархатом. Какая нахрен автокефалия в таком случае?
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У них нет своей церкви, там даже главпоп с Рязани, так что несуществующая церковь ничего не могла разорвать.
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Среди тех кто разрывал отношения не было ни одного беларуса.
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Зачетно, Синод в Минске, беларусов нет.
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Логічно.

Втім передрікаю:
1. Спочатку Українська церква отримає автокефалію
2. Потім РПЦ зубожіє
3. Потім РФ розпадеться
4. Потім Лукашеко опиниться у розбитого корита (без москальських грошей то)
5. Білоруська церква фактично перейде під омофор Константинополя (номінально вона вже під ним).
І лише потім можна починати говорити про автокефалію білоруської церкви.
(2 та 3 можуть помінятися місцями)
Запишить і перевірите потім Признание Константинополем автокефальной церкви в Беларуси маловероятно, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 4841
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Беларусы это братский народ а лукашенко не вечен, тем кто скажет что они сами позволили лукашенко стать царьком пусть посмотрят на наших президентов включая нынешнего который просто мечтает стать украинским лукашенко!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПризнание Константинополем автокефальной церкви в Беларуси маловероятно, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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