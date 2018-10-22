 Признание Константинополем автокефальной церкви в Беларуси маловероятно, - Евстратий (Зоря)

Об этом рассказал спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главред".

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"Белорусская автокефальная православная церковь является маленькой и в самой Беларуси находится фактически в подпольном положении. Поэтому о признании этой церкви со стороны государства сейчас говорить сложно. А без признания со стороны государства вряд ли можно ожидать признания и со стороны Вселенского патриарха. Как мы видим на примере Украины, для Вселенского патриарха является важным иметь заверенную поддержку идей автокефалии не только от церковных иерархов, но и от государственной власти", - пояснил свою точку зрения архиепископ.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.