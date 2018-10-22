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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16641) электричка (59)

 В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички: "Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?"". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве утром пассажиры заблокировали движение городской электрички. По словам очевидцев, электрички не было около часа. ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный"

...
"Сегодня утро для горожан, добирающихся на городской электричке, было особенно впечатляющим. Опоздание электрички и не соблюдение расписания - это обычное дело. Но сегодня транспортники превзошли самих себя!

С самого утра, когда тысячи людей пытаются добраться на свои рабочие места, организация работы электричек оказалась из рук вон плохой. Электричек не было по часу.
В надежде хоть как-то доехать на работу и домой, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка стала вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина. Собрались огромные толпы народа.
Интересно, что на это скажет Киевпастранс и КГГА, торжественно открывшие эту жизненно необходимую транспортную артерию?"

Пресс-служба "Киевпастранса" опубликовала сообщение: "С 8 часов 15 мин заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на ст. "Троещина-2". На место вызвана полиция. Движение восстановлено в 9 час 5 мин".

В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички: Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#? 01
В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички: Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#? 02
В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички: Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#? 03
В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички: Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#? 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разъяренные пассажиры, которые не смогли зайти в переполненную электричку во Львове, блокировали железнодорожные пути. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092586
 
 
 Топ комментарии
 
Наслаждайтесь покращенням по-новому от Педалика.
Зато на Осокорках нарисовали мурал за 3.5 млн гривень, деньги потрачены с умом "С#ка подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера бл#?"": В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички - Цензор.НЕТ 8418
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шо за народ пішов? для них все роблять - потужні реформи, покращення скрізь, мішок миздобули, - а їм все мало )))
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А на гиперлупе будут поручни на крыше?
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Явный повод поднять плату до 12 гривен. Видите, по 8 какой плохой сервис? Чтобы его улучшить, нужно еще дороже!
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Ещё раз убеждаюсь в том, что Киев, из некогда цветущей столицы превратился в клоаку с негативной энергетикой. Жить там невозможно. Разве что бабло заколачивать.
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Не заколачивать, а мутить. С заколачиванием у нас в стране вообще не сложилось.
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Киев - замечательный город и с прекрасными жителями . А ваши проплаченные титуханы ,мечтают превраттить нашу столицу в клоаку , но ничего у вас , адептов кремлевского упыря и любителей срюського мира не выйдет !
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Киев - грязное, некрасивое, неудобное уёбище, для жизни непригодное. Могу расшифровать по пунктам.
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Впервые вижу такое скопление пригожинских опарышей под цензоской новостью. Что ты, вобще про Киев знаешь, кусок кацапского говна. На свои мухосрански смотри, и не отвлекайся
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Вы так умиляете, когда на любую критику сразу же начинаете визжать - "держи ватника!". Это происходит, как правило, тогда, когда по сути ответить нечего.
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Зрадоботы!!!! Зато у нас европейские цены и африканское качество
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Так и будешь ездить, пока цена не будет как на рыночном автобусе по 80 грн. Где нет железки люди за такие деньги и ездят, Пока эти совки- шаровики не поймут, что нет шары, за все платить нужно, до тех пор и будет этот гроб на колесиках кататься, как платишь так и ездишь.
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в странах где власть не склонна к клептомании..

В Эстонии вводится бесплатный проезд на транспорте
https://focus.ua/world/402734/
тоже совки..?
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Бесплатно за счет кого? За счет чьих податков, тех кто ездин на автобусах, метро или вообще ходит пешком? А полубеслатные електрички я вижу каждый день, а какие тогда будут бесплатные, в каком состоянии?
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за счёт рационально используемых налоговых поступлений..без дерибана для своих..без откатов и т.д.
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Чушь. Чтобы продать что-то дороже, ты должен доказать, что это "что-то" - надлежащего качества. Закон рынка, который действует во всем мире. Грести деньги и обещать, что потом будет качественно - это МММ Мавроди. За это садятся в тюрьму.
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Я бы на месте педалика застрелился после фото этой электрички( если это так называется )
Европейская столица ...............................
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Идите занимайтесь реформами памятники Ленину валяйте
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И газ в Словакии, уголь в ЮАР, локомотивы в США, а вертолеты во Франции покупайте!
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эволюция сделала из обезьяны человека, а из хатоскрайника сделает украинца
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Ох и новына для обсуждения ,, ну ни дня без фёпрапало . !!

А там ещё в платном туалете подняли цены на 50 коп . Зрада мля ."С#ка, підняли проїзд удвічі, і приїжджає по чотири вагони. Якого хера бл#?": У Києві пасажири заблокували рух міської електрички - Цензор.НЕТ 7573... !
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Кругом зрада и конец света 😄 да зрадофилы нищебродные !
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Интересно а вы бы это повторили перед теми людьми?
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Я бы с бесплатной электрички пересел бы на платный автобус. Работаешь в Киеве? Значит есть чем оплатить, Киев не Тернополь и не Хмельницкий, где действительно самые маленькие зарплаты и где нет городских електричек по утрам.
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Ну да в Киеве все деньги мира!
Так думают такие как вы и ломятся сюда
А действительность на фото
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Поверьте мне там коренных киевлян порцентов 5
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Это Троещина, и этим все сказано. Это диагноз.
Нельзя вытравить Троещину из человека.
PS Для некиевлян, в чем суть прикола.
1. По транспорту это весьма отдаленный от остального Киева район. Затолкать в маршрутки даже одну электричку людей - весьма проблематично.
2. Из-за своей отдаленности и транспортных проблем в основном населена людьми, которые не могут себе позволить жилье в другом районе. Слава троещинского быдла и гопников затмевает даже славу борщаговских, а это весьма нелегко
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А в это время в КОРОСТЫШЕВЕ открыли памятник БРАТЬЯМ- ПИДОРАСАМ!
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Вообще-то городская электричка должна ходить как часы!
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Щось мені підказує. Що квитків було куплено саме на 4 вагона.
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Нестесняйся проведи эксперимент... Приедь в Киев и попробуй бесплатно покататься на городской электричке, да и на любой другой в пределах Киева. А нам потом подскажешь как это сделать.
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Как раз именно на Троещине можно пролезть по низу и протопать по песочку под платформой и вылезть на пути, а потом зайти на платформу. Утром там никто не рискнет это контролировать, потому что это может быть небезопасно для контролеров. Это же Троещина!
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Пролезть, протопать, перепрыгнуть через турникет - такая возможность есть везде и в метро также. Да вот только я ненаблюдал нигде массового ,,топания".
Но если народ массово ,,топает" мимо касс, ТО ЭТО УЖЕ ПРОТЕСТ ПООТИВ СКОТОВОЗОК КОТОРЫЕ ДОСИХ ПОР ПОДАЁТ ,,РЭХВОРМИРОВАННАЯ" УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ВМЕСТЕ С ПОТУЖНО ,,РЭХВОРМИРОВАННЫМ" КИЕВСОВЕТОМ.
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Не стану хвалить ни киевсовет (с маленькой буквы), ни мэра кличка (тоже с маленькой буквы, с пламенным приветом без горячей воды и отопления), но в данном случае они точно не при чем. Подвижной состав - прерогатива исключительно УЖД. И у них некоторое время назад ходили более-менее приличные составы, но, судя по всему, интереса в пассажирских перевозках именно в Киеве у железнодорожников нет.
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Не понимают люди сути европейских реформ, ведь реформы по-европейски на это и направлены, лет через 50 жизнь в Украине будет лучше, еврооптимисты делают для этого все, чтобы не раньше.
А пока еврореформаторы получают миллионные зарплаты, кто-то ведь должен жить плохо.
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Надо было на крышу, под КС... Получилась бы красивейшая дуга с фейерверком
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И войдет в историю Украины порошенко петро как "петя-чудотворец", который творил чудные деяния, которые именовал реформами.
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Педалик после этого фото должен себе пулю в лоб пустить, хотя что они знают о чести
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педалику - пора биться о грушу головой
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А вы не пробовали билеты покупать? Помогает!
Когда подобное было во Львове, администрация УЗ не стала оправдываться. Они просто показали статистику продаж. Если продано 130 билетов, то и было подано 4 вагона ( с учетом льготчиков).
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В Киеве к городской электричке проход такой же как в метро , то есть пока не заплатишь даже на перон не попадешь.
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пусть блокираторы поитересуются - сколько вообще стоит транспорт в мире...
отменить весь транспорт , на хрен - пусть ходят пешком
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Це Юлька с Михо на гроши Курченко поотцепляли вагоны
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нет. Это сделал Киевпастранс - по числу продаваемых билетов.

Транспорт - это тоже БИЗНЕС. Не хотите платить - ходите пешком, быдлота.
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Билеты покупать не пробовали? 4 вагона - это значит с запасом по статистике проданых билетов. И да, для идиотов - договорился и заплатил проверяющему в пол цены - не считается купленным билетом.
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платить за проезд не пробовали?

Быдло, а не люди. Ходите пешком со своей Троещины на Правый берег.
А еще лучше - сидите дома и бухайте, пока не пропьете свое жилье и не отдадите его за кредиты. Хотя бы освободите город для людей, которые готовы и работать и платить за проезд и не вести себя как звери.
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!!"дарагіі кияни"НЕ ПЛАТЯТЬ навідь по 8грн а треба вже по 10 ! І саме на ту кількість що платять і подають вагони..! ЛИШЕ БЕЗГОТІВКОВА ОПЛАТА ЧІПОВАНИМИ КАРТКАМИ ЗАДУШИТЬ МАФІОЗ НА МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ які КРАДУТЬ і придушить хитродупих що не платять У Києві пасажири заблокували рух міської електрички: "С#ка, підняли проїзд удвічі, і приїжджає по чотири вагони. Якого хера бл#?" - Цензор.НЕТ 3228
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички: "Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?"". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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