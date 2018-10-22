 В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички: "Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?"". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный".
С самого утра, когда тысячи людей пытаются добраться на свои рабочие места, организация работы электричек оказалась из рук вон плохой. Электричек не было по часу.
В надежде хоть как-то доехать на работу и домой, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка стала вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина. Собрались огромные толпы народа.
Интересно, что на это скажет Киевпастранс и КГГА, торжественно открывшие эту жизненно необходимую транспортную артерию?"
Пресс-служба "Киевпастранса" опубликовала сообщение: "С 8 часов 15 мин заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на ст. "Троещина-2". На место вызвана полиция. Движение восстановлено в 9 час 5 мин".
В Эстонии вводится бесплатный проезд на транспорте
https://focus.ua/world/402734/
тоже совки..?
Европейская столица ...............................
А там ещё в платном туалете подняли цены на 50 коп . Зрада мля .... !
Так думают такие как вы и ломятся сюда
А действительность на фото
Нельзя вытравить Троещину из человека.
PS Для некиевлян, в чем суть прикола.
1. По транспорту это весьма отдаленный от остального Киева район. Затолкать в маршрутки даже одну электричку людей - весьма проблематично.
2. Из-за своей отдаленности и транспортных проблем в основном населена людьми, которые не могут себе позволить жилье в другом районе. Слава троещинского быдла и гопников затмевает даже славу борщаговских, а это весьма нелегко
Но если народ массово ,,топает" мимо касс, ТО ЭТО УЖЕ ПРОТЕСТ ПООТИВ СКОТОВОЗОК КОТОРЫЕ ДОСИХ ПОР ПОДАЁТ ,,РЭХВОРМИРОВАННАЯ" УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ВМЕСТЕ С ПОТУЖНО ,,РЭХВОРМИРОВАННЫМ" КИЕВСОВЕТОМ.
А пока еврореформаторы получают миллионные зарплаты, кто-то ведь должен жить плохо.
Когда подобное было во Львове, администрация УЗ не стала оправдываться. Они просто показали статистику продаж. Если продано 130 билетов, то и было подано 4 вагона ( с учетом льготчиков).
отменить весь транспорт , на хрен - пусть ходят пешком
Транспорт - это тоже БИЗНЕС. Не хотите платить - ходите пешком, быдлота.
Быдло, а не люди. Ходите пешком со своей Троещины на Правый берег.
А еще лучше - сидите дома и бухайте, пока не пропьете свое жилье и не отдадите его за кредиты. Хотя бы освободите город для людей, которые готовы и работать и платить за проезд и не вести себя как звери.