 В Киеве пассажиры заблокировали движение городской электрички: "Сука, подняли проезд в два раза, и приезжает по четыре вагона. Какого хера, бл#?"". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный".

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"Сегодня утро для горожан, добирающихся на городской электричке, было особенно впечатляющим. Опоздание электрички и не соблюдение расписания - это обычное дело. Но сегодня транспортники превзошли самих себя!

С самого утра, когда тысячи людей пытаются добраться на свои рабочие места, организация работы электричек оказалась из рук вон плохой. Электричек не было по часу.

В надежде хоть как-то доехать на работу и домой, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка стала вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина. Собрались огромные толпы народа.

Интересно, что на это скажет Киевпастранс и КГГА, торжественно открывшие эту жизненно необходимую транспортную артерию?"

Пресс-служба "Киевпастранса" опубликовала сообщение: "С 8 часов 15 мин заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на ст. "Троещина-2". На место вызвана полиция. Движение восстановлено в 9 час 5 мин".









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