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 ДТП с участниками "Дизель шоу": стало известно, какие травмы получили еще 6 актеров

В результате аварии под Киевом, в которой погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, различные травмы получили еще шестеро актеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе "Дизель студио" в Facebook.

"Жуткая авария принесла не мало горя актерам и команде "Дизель Студио", и всем украинцам, кто смотрит и любит наше шоу, и наших талантливых актеров... На сегодняшний день стало известно, что:
1. У Жени Гашенко два перелома пальцев ног
2. У Максима Нелипы переломы двух рёбер и пальца ноги
3. У Александра Бережка два перелома на ноге
4. У Евгения Сморигина вывих пальца, разрыв связок и компресстоннный перелом позвонка.
5. Олегу Иванице зашивали язык.
6. Виктория Булитко получила множественные ушибы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую, погибшую в ДТП, похоронят в Житомире

ДТП с участниками Дизель шоу: стало известно, какие травмы получили еще 6 актеров 01

20 октября автобус с актерами "Дизель Шоу" попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, погибшей накануне в ДТП, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни.

ДТП с участниками Дизель шоу: стало известно, какие травмы получили еще 6 актеров 02

Источник: https://censor.net.ua/n3092585
 
 
 Топ комментарии
 
то все потихоньку заживет... забудется
а вот Марину.. не вернешь...не забудешь (Царство Небесное!)
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Боже, как жалко ребят.В строй артистический, вернуться не скоро,хорошо хоть живы остались. Как же я любила такое замечательное Дизель шоу.Отдушина, после циничного 95 квартала...... и как жалко Марину Францевну.
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С Егором и Яной что? Писали, что их пришлось госпитализировать
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то все потихоньку заживет... забудется
а вот Марину.. не вернешь...не забудешь (Царство Небесное!)
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Если водитель заснул, то какая у него нагрузка была?
Почему организаторы пожлобились на второго водителя?
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Боже, как жалко ребят.В строй артистический, вернуться не скоро,хорошо хоть живы остались. Как же я любила такое замечательное Дизель шоу.Отдушина, после циничного 95 квартала...... и как жалко Марину Францевну.
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что за ажиотаж? кто это вообще такие?...
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТП с участниками "Дизель шоу": стало известно, какие травмы получили еще 6 актеров
 
 
 
 
 
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