 "Порадовала игра актеров и классная операторская работа. Обязательно идите и смотрите", - бывший воин "Донбасса" Мищенко о фильме "Позывной Бандерас"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший стрелок-парамедик штурмовой роты добровольческого батальона "Донбасс" Сергей Мищенко.

Он рассказал, насколько авторам фильма удалось передать атмосферу того времени. Какие детали являются точными, а что не отвечает реалиям. А также - почему такие фильмы надо ходить.

"Это очень нужно сейчас: и для донесения правды об этой войне, и для воспитания молодежи, и для формирования патриотической общественной мысли. Это нужно для укрепления Украины. И это нужно для развития украинского кино, - считает Мищенко.

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Он уверен, что "Позывной Бандерас" снят на "достаточно высоком уровне".

"Порадовала игра актеров и классная операторская работа. Это, на мой взгляд, в значительной степени смогло компенсировать недостатки сценария и обычные стереотипы гражданских, когда речь идет об армии и войне. Но и здесь есть прогресс, потому что от стандартного нашего штампа о "голых-босых несчастных мальчиках на войне" авторам ленты удалось избавиться", - делится впечатлениями воин.

Он также советует сценаристам и режиссерам больше прислушиваться именно к участникам событий. Причем, "слышать все, даже то, что кажется не таким важным".

"Дело в том, что война - это не только "страх, бабах и кровь". На войне всегда есть место забавным случаям, невероятной сладости от чашки кофе, который в гражданской жизни и не чувствуешь, есть место шутке и мгновенному постижению красоты природы. Такие детали очень важны. Они и делают фильм живым. Еще мне почему-то в этом фильме не хватило ощущение той решимости, силы воли и казацкого духа, который я видел на фронте", - рассказывает Мищенко.

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"Если оценивать фильм по пятибалльной шкале, то я бы наверное поставил твердую тройку. Для сравнения фильм "Киборги" я оценил бы на "4" с большим минусом. - поясняет он. - Да, я предупреждал - я очень придирчив. Если бы эти фильмы сняли в Голливуде, то я бы их выше оценил, потому что одно дело, когда кто-то снимает просто себе какой-то боевик, а совсем другое дело, когда мы сами снимаем о себе. К своим требования выше.

Однако, советую всем поголовно посмотреть эту картину. Пойдите в кинотеатр, посмотрите фильм, расскажите другим о нем, скажете потом мне, что я плохой критик и ничего не понимаю в кино. Это простой бытовой патриотизм, потому что у Украины не будет своего кино, если не будет зрителей.

Не ленитесь, откладывайте свои планы и идите смотреть наши украинские фильмы. Сравнивайте, критикуйте, хвалите, но обязательно идите и смотрите. Там, несмотря на все, есть главное - рассказ о том, что на самом деле происходило и происходит с нашей страной. Это как антидот от яда".

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