 Я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь, а после - импортированный, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман высказался за предоставление приоритета теплоэлектростанциям, которые используют уголь украинской добычи. Такую позицию он высказал во время Часа правительства в Верховной Раде, пишет УНИАН.
"Мы должны 100% сжигать и производить наш украинский уголь, а дальше дефицит, который у нас возникает, компенсировать за счет импорта. Я считаю, что это правильно. Поэтому в данном случае я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь марки Г. Именно марку Г, а не антрацитовый, потому что антрацитовый сейчас временно не добываем. И дальше ситуация, если нам будет не хватать марки Г, значит, мы будем его импортировать", - отметил Владимир Гройсман в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов во время Часа правительства.
Премьер отмечает, что соответствующий проект решения уже зарегистрирован.
"Министерство топлива и энергетики уже зарегистрировало проект постановления. Я уже видел, по этой инициативе есть критика. Я не понимаю этих критиканов, когда речь идет о том, чтобы украинский уголь, в том числе из государственных шахт мы добывали. Это украинская экономика, это украинские зарплаты, это украинские ископаемые, это украинские отчисления в бюджет. Я считаю, что это абсолютно нормальный подход", - подчеркнул он.
В свою очередь, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондар обратился к главе правительства с просьбой обеспечить присутствие министров на комитетских слушаниях, посвященных вопросу предоставления приоритета украинском углю: "Я прошу вас сегодня обеспечить присутствие министров на комитетских слушаниях, которые состоятся в 14 часов, где будут подняты те и другие вопросы, и в том числе как раз по постановлению для приоритетности ТЭС, работающих на угле собственной добычи, отечественного".
По информации Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с 2016 годом почти в два раза - с $1,5 до $2,7 млрд. Крупнейшим поставщиком угля стала Российская Федерация, доля которой в импорте составила 56% ($1,522 млрд). С целью уменьшения зависимости украинской энергетики от российского антрацита Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), изменил Правила ОРЭ, установив приоритет включения энергоблоков, работающих на газовых марках угля, которые добываются в Украине (марка Г). Прежде всего должны работать блоки на марке Г, а те, что используют импортный антрацит, подключаться только в случае необходимости. По замыслу разработчиков, это создаст экономические стимулы генерирующим компаниям активизировать процесс переоборудования антрацитовых мощностей на газовую группу угля. Согласно действующему законодательству, инициатива Совета ОРЭ по предоставлению приоритета украинском углю должна получить разрешение Кабинета министров Украины.
Докажи что Донбасс- Украина!
Ой ржу не могу с ид-тов!
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНИАН.
В целом Украина закупила угля на 2,151 млрд долларов. Больше половины импорта пришло из России - 55,7% или 1,2 млрд долларов. Также уголь закупался в США (25%,4, или 546,8 миллиона долларов), Австралии (5,4%, или 116,4 миллиона долларов) и других стран (289,8 миллиона долларов).
Фискальная служба - звиздуны
После обнародования прогнозных тарифов, которые будут сформированы с запуском свободного рынка электроэнергии (как того требует Евросоюз), в лагере критиков «Роттердам+» возникло замешательство.
Как оказалось, формула не завышала, а занижала стоимость тарифов для потребителей.
http://vlasti.net/news/285705
Так же и с газом - повышение на 23% дает фирташу откат в 25 млрд.гривен..
Если так будет продолжаться, то сжигать первыми начнут чиновников. Причем живьем.
Но вот с этой зимы за отопление буду кидать не больше 100 грн. в месяц (и думаю, что не я один). Так что Гройсман может лично передать привет Ахметову и мои 100 грн. Могут даже мои 100 грн сжечь, если им от этого легче станет.
И с этого момента мне пофиг, что они будут сжигать первым, а что вторым. Сами себя загнали в глухой угол жадностью - пусть сами себя оттуда и выковыривают.
Ыкономических чудес ? Так их есть у него !
Он самым чудесным образом привел страну к дефолту а население к нищете используя всего лишь два метода , которыми он овладел в совершенстве - вытягивать деньги из бюджета , а потом ловко их прятать в прекрасном далеке .
Или вы действительно надеялись , что этот безрамотный маланец поднимет экономику страны и благосостояние населения ???
Да с чего бы ???
Так прямо , понимаешь , и заявил - у нас было два пути , или дефолт , или повышение цен на газ . Поскольку бедняки-украинцы этого повышения даже не заметят , то я выбрал повышение .
Других вариантов мы с подельниками даже рассматривать не стали .
Об этом заявлении вчера писали тут же , на Цензоре .
Комментарии излишни .
Рэбэ Гнойсман и тут хочет погреть свои мохнатые лапки за мой счёт ???