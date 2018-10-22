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 Политика Украины
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Все про:ВР (22395) энергетика (1016) Гройсман (4365) уголь (725) Минэнергоугля (517)

 Я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь, а после - импортированный, - Гройсман

Премьер отмечает, что соответствующий проект решения уже зарегистрирован.

Премьер-министр Владимир Гройсман высказался за предоставление приоритета теплоэлектростанциям, которые используют уголь украинской добычи. Такую позицию он высказал во время Часа правительства в Верховной Раде, пишет УНИАН.

"Мы должны 100% сжигать и производить наш украинский уголь, а дальше дефицит, который у нас возникает, компенсировать за счет импорта. Я считаю, что это правильно. Поэтому в данном случае я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь марки Г. Именно марку Г, а не антрацитовый, потому что антрацитовый сейчас временно не добываем. И дальше ситуация, если нам будет не хватать марки Г, значит, мы будем его импортировать", - отметил Владимир Гройсман в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов во время Часа правительства.

Премьер отмечает, что соответствующий проект решения уже зарегистрирован.

"Министерство топлива и энергетики уже зарегистрировало проект постановления. Я уже видел, по этой инициативе есть критика. Я не понимаю этих критиканов, когда речь идет о том, чтобы украинский уголь, в том числе из государственных шахт мы добывали. Это украинская экономика, это украинские зарплаты, это украинские ископаемые, это украинские отчисления в бюджет. Я считаю, что это абсолютно нормальный подход", - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондар обратился к главе правительства с просьбой обеспечить присутствие министров на комитетских слушаниях, посвященных вопросу предоставления приоритета украинском углю: "Я прошу вас сегодня обеспечить присутствие министров на комитетских слушаниях, которые состоятся в 14 часов, где будут подняты те и другие вопросы, и в том числе как раз по постановлению для приоритетности ТЭС, работающих на угле собственной добычи, отечественного".

По информации Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с 2016 годом почти в два раза - с $1,5 до $2,7 млрд. Крупнейшим поставщиком угля стала Российская Федерация, доля которой в импорте составила 56% ($1,522 млрд). С целью уменьшения зависимости украинской энергетики от российского антрацита Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), изменил Правила ОРЭ, установив приоритет включения энергоблоков, работающих на газовых марках угля, которые добываются в Украине (марка Г). Прежде всего должны работать блоки на марке Г, а те, что используют импортный антрацит, подключаться только в случае необходимости. По замыслу разработчиков, это создаст экономические стимулы генерирующим компаниям активизировать процесс переоборудования антрацитовых мощностей на газовую группу угля. Согласно действующему законодательству, инициатива Совета ОРЭ по предоставлению приоритета украинском углю должна получить разрешение Кабинета министров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3092577
 
 
 Топ комментарии
 
А в реальности сжигают российский и дыныре-вский уголь по импортной цене роттердам + Я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь, а после импортированный, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5652
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Гройсман так говорит, как будто он не премьер, а посторонний наблюдатель
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А чего вы ждали от базарного торговца и неуча ?
Ыкономических чудес ? Так их есть у него !
Он самым чудесным образом привел страну к дефолту а население к нищете используя всего лишь два метода , которыми он овладел в совершенстве - вытягивать деньги из бюджета , а потом ловко их прятать в прекрасном далеке .
Или вы действительно надеялись , что этот безрамотный маланец поднимет экономику страны и благосостояние населения ???
Да с чего бы ???
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А в реальности сжигают российский и дыныре-вский уголь по импортной цене роттердам + Я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь, а после импортированный, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5652
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А Донбасс это не Украина ? Тролль,чей Крым ? путин хуйло ?
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Ну так пришли мне фотки как ты на Донбасс арене размахиваешь украинским флагом в вышиванке!
Докажи что Донбасс- Украина!
Ой ржу не могу с ид-тов!
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Можно фото с кацапским углем или копии накладных ? Без фактов ты галимый физдуняра.
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А давай начнем с банковой, лушее топливо!
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Украина в январе-октябре 2017 года почти в два раза увеличила импорт каменного угля и антрацита по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНИАН.
В целом Украина закупила угля на 2,151 млрд долларов. Больше половины импорта пришло из России - 55,7% или 1,2 млрд долларов. Также уголь закупался в США (25%,4, или 546,8 миллиона долларов), Австралии (5,4%, или 116,4 миллиона долларов) и других стран (289,8 миллиона долларов).
Фискальная служба - звиздуны Я підтримую ідею того, що передовсім ми маємо спалювати українське вугілля, а потім імпортоване, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7833
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Оппоненты «Роттердам+» передумали критиковать формулу
После обнародования прогнозных тарифов, которые будут сформированы с запуском свободного рынка электроэнергии (как того требует Евросоюз), в лагере критиков «Роттердам+» возникло замешательство.
Как оказалось, формула не завышала, а занижала стоимость тарифов для потребителей.

http://vlasti.net/news/285705
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Да-да - сначала взять тариф Роттердам+ с украинского угля, а потом - со всего остального...)))
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Это как сказать. Если импортный уголь дешевле угля Рината Ахметова то лучше палить импортный. Или лучше покупать уголь у монополиста - олигарха Ахметова а он будет останавливать цену ежедневно от настроения?
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так и есть.. от ахметова идет по формуле ротердам+.. раза в 2-3 ДОРОЖЕ импортного. И бабки азметову в карман. А импортный - дешевле и откатов с него мало.


Так же и с газом - повышение на 23% дает фирташу откат в 25 млрд.гривен..
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ну и паскудник же ты, тарифы тебе в печень.....
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- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
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А если анти-монопольный комитет не понимает таких элементарных вещей, то уволить всех к чёртовой матери - за некомпетентность.
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Дааа. Купить свой уголь по формуле Юпитер+ и сжечь первым.

Если так будет продолжаться, то сжигать первыми начнут чиновников. Причем живьем.
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Дать тебе керосин , герой? 4 года сжигаешь и никак не закончишь.
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Да я пока не сжигаю. Я пока плачу.

Но вот с этой зимы за отопление буду кидать не больше 100 грн. в месяц (и думаю, что не я один). Так что Гройсман может лично передать привет Ахметову и мои 100 грн. Я підтримую ідею того, що передовсім ми маємо спалювати українське вугілля, а потім імпортоване, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6455 Могут даже мои 100 грн сжечь, если им от этого легче станет.
И с этого момента мне пофиг, что они будут сжигать первым, а что вторым. Сами себя загнали в глухой угол жадностью - пусть сами себя оттуда и выковыривают.
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Гройсман так говорит, как будто он не премьер, а посторонний наблюдатель
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А чего вы ждали от базарного торговца и неуча ?
Ыкономических чудес ? Так их есть у него !
Он самым чудесным образом привел страну к дефолту а население к нищете используя всего лишь два метода , которыми он овладел в совершенстве - вытягивать деньги из бюджета , а потом ловко их прятать в прекрасном далеке .
Или вы действительно надеялись , что этот безрамотный маланец поднимет экономику страны и благосостояние населения ???
Да с чего бы ???
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Можно про дефолт подробнее ? Гуглил и ничего про дефолт не нашел. Это тебе любимый сайт СРАНА рассказал про дефолт или был на встрече йули с избирателями и фанами ?
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Это вчера сказал сам Великий Ыкономист без образования - рэбэ Гнойсман .
Так прямо , понимаешь , и заявил - у нас было два пути , или дефолт , или повышение цен на газ . Поскольку бедняки-украинцы этого повышения даже не заметят , то я выбрал повышение .
Других вариантов мы с подельниками даже рассматривать не стали .
Об этом заявлении вчера писали тут же , на Цензоре .
Комментарии излишни .
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А вот повышение цен на газ и обнищание народа - таки повышение цен и обнищание ...
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Сколько "нищий" платит за доступ в Интернет?
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А шо ?
Рэбэ Гнойсман и тут хочет погреть свои мохнатые лапки за мой счёт ???
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Якщо вже Гройсман і має комусь щось повідомляти, то так тільки про те, - коли скінчиться, обкрадання країни і її громадян, зубожіння народу і відновлення економіки країни...
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А для этого надо много ума? Школа базарных университетов не прошла даром!
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Я поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать Гройсмана, а после украинский уголь.
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Путайся под ногами, но следуй графику! Я підтримую ідею того, що передовсім ми маємо спалювати українське вугілля, а потім імпортоване, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3063
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А я б підтримав ідею не імпортувати вугілля і газ, для того, щоб експортувати електрику, нехай олігархи самі паряться, а не крадуть атомну енергію.
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Продуктивный. ты наш. Что ни день, то новая идея или подвиг.
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...і на своєму на балконі удвох собі пшеницю жнуть...
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Нет нет. В Первую очередь АП, кабмир и ВР , а потом уголь.
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А як на счет українського газа,а?Морда ти безсовісна!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ поддерживаю идею того, что в первую очередь мы должны сжигать украинский уголь, а после - импортированный, - Гройсман
 
 
 
 
 
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