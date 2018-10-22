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 Пресс-конференция представителей ГПУ и адвокатов семей Героев Небесной сотни о проведении следственного эксперимента в центре Киева. ВИДЕО

Родственники и адвокаты семей Героев Небесной сотни, а также представители прокуратуры провели пресс-конференцию на тему "Кто мешает проведению следственного эксперимента".

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию пресс-конференции.

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В пресс-конференции приняли участие представители ГПУ, в частности Сергей Горбатюк; адвокаты семей Героев Небесной сотни, в частности Евгения Закревская. Основная тема пресс-конференции это разъяснение всех вопросов, связанных с проведением следственного эксперимента в центре Киева на нынешней Аллее Героев Небесной сотни. Ее участники хотят  объяснить, зачем указанные следственные эксперименты нужны, почему возникла необходимость проводить их повторно, зачем для этого демонтировать Мемориал погибшим Героям Небесной сотни, что этому мешает и кто этого не делает, какие угрозы безвозвратного уничтожения обстановки на месте совершения преступления и что будет, если следственные эксперименты не завершить.

Источник: https://censor.net.ua/n3092571
 
 
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Щоб ГПУ не казала, в які обгортки (рошен) вона не повивала б свою брехню і бездіяльність - очікувати справедливих результатів НЕ СЛІД! З самого початку розслідування вона намагається пустити його "кривою доріжкою"... і так буде й надалі.
Це як у дебільного вдягача сорочки: -якщо перший ґудзик сорочки застібнути неправильно, то і всі інші гудзики будуть теж застебнуті неправильно.
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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Мутят что-то, по горячим следам типа было невозможно, а через пять лет будет все легче, только надо все посносить, так что ли?
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Все, что было собрано из доказательств по горячим следам, продал рыгам свободовский прокурор Махницкий. Сирожа Кивалов прокручивал это "мероприятие" и расплачивался.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-конференция представителей ГПУ и адвокатов семей Героев Небесной сотни о проведении следственного эксперимента в центре Киева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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