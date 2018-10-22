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Все про:договор (211) Лавров (1562) ракеты (661) Россия (70804) Болтон (27)

 Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Болтон встретится с Лавровым и Путиным

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 22 октября начинает двухдневный официальный визит в Россию, во время которого встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Болтон прибывает в Москву на фоне сообщений американских СМИ, что Вашингтон намерен денонсировать Договор 1987 г. о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет Болтона, хотя "это не произойдет" 22 октября, в первый официальный день визита. Ожидается, что Болтон 22 октября встретится с Лавровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал агентству "Интерфакс", что ожидает от Болтона "профессионального уточнения точного значения" позиции Трампа по договору 1987 года. Ранее Рябков заявил, что односторонний выход США из этого соглашения будет "очень опасным" и приведет к "военно-техническому" ответу.

Кроме России, Болтон во время нынешней поездки посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

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4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092565
 
 
 Топ комментарии
 
США положили на кацапстан... Болтона! Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Болтон встретится с Лавровым и Путиным - Цензор.НЕТ 2678
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Бесполезная поездка. Там в России не с кем говорит. Путин невменяемый, такой себе непуганый идиот. Необходимо вводить все новые и новые санкции до полного распада РФ.
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ущербным родилось, чмом жило , хуйлом сдохнет
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Я бы не рисковал своим здоровьем и жизнью.
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Так Болтон скажет правду лошади ;что у них президент ХУЙЛО.
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русскім паачєрьодна засовивают в ж.пу то кнут то прянік...
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Бесполезная поездка. Там в России не с кем говорит. Путин невменяемый, такой себе непуганый идиот. Необходимо вводить все новые и новые санкции до полного распада РФ.
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Вот так и принуждают к ИНТИМУ педерацию с помощью БОЛТОНА!
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Для более показательного "опускания" мордора в него нужно было приехать где-то между Грузией и Арменией.
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Сьодня, паходу, для Хуйла в крымле будет лекция на тему " Использование в современном мире полового органа бабушки для принуждения к миру взбесившихся бензоколонок". Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Болтон встретится с Лавровым и Путиным - Цензор.НЕТ 3135
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Какие глупые комментарии( Вы реально не понимаете, что Болтон приехал в МСК, ему (США) чего-то надо. и отнюдь не кого-то чпокать, там еще не выросло.
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но вы кацапы вазелин приготовьте - пригодится...)
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Показовий "рівень відносин" і ставлення США до хуйла і хуйлостану.
На зустріч з президентом "супердержави" летить навіть не Держсекретар, а радник Президента США.

Рівень!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоветник Трампа по вопросам нацбезопасности Болтон встретится с Лавровым и Путиным
 
 
 
 
 
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