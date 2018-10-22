 Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Болтон встретится с Лавровым и Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Болтон прибывает в Москву на фоне сообщений американских СМИ, что Вашингтон намерен денонсировать Договор 1987 г. о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет Болтона, хотя "это не произойдет" 22 октября, в первый официальный день визита. Ожидается, что Болтон 22 октября встретится с Лавровым.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал агентству "Интерфакс", что ожидает от Болтона "профессионального уточнения точного значения" позиции Трампа по договору 1987 года. Ранее Рябков заявил, что односторонний выход США из этого соглашения будет "очень опасным" и приведет к "военно-техническому" ответу.

Кроме России, Болтон во время нынешней поездки посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

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4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.