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 Политика Украины, Экономика
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 Нельзя записывать расходы, под которые нет доходов, - Гройсман о бюджетном процессе

Заложенный правительством Украины дефицит государственного бюджета на 2019 должен быть стабилен - без лишних наращиваний, которые не подтверждены доходной частью проекта сметы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире телеканала "Украина" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Можно записать 10 млрд грн под которые нет доходов - это чистый дефицит", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

Он обратил внимание, что желание раздуть бюджет будет - ведь впереди две предвыборные кампании в Украине.

"Но выборы выборами, а интересы государства и людей должны быть впереди", - добавил Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3092553
 
 
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Доторговался двоечник, что сдачу давать нечем
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Велика подяка сивочолому гетьману за те, що завів цього потужного вінницького хлопа на печерські владні пагорби .. Нельзя записывать расходы, под которые нет доходов, - Гройсман о бюджетном процессе - Цензор.НЕТ 8727
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Он и до сих про дергает сверху за нитки свою винницкую куклу, а нам только кажется, что Гойсман сам говорит и машет руками
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Пора издавать сборник цитат Кличка-Гройсмана... Нельзя записывать расходы, под которые нет доходов, - Гройсман о бюджетном процессе - Цензор.НЕТ 4554
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"Нельзя записывать расходы, под которыми нет доходов."))))
Нельзя записывать расходы, под которые нет доходов, - Гройсман о бюджетном процессе - Цензор.НЕТ 1199
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Здоровый принцип не здоровой семьи - все деньги должны идти в семью
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Нельзя записывать расходы, под которыми нет доходов"
Нельзя записывать расходы, под которые нет доходов, - Гройсман о бюджетном процессе - Цензор.НЕТ 8881
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А самый генетальный прокурор Украины нищеброд? В рейтинг не вписался? Не можна записувати витрати, під які немає доходів, - Гройсман про бюджетний процес - Цензор.НЕТ 7161
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Напомнило,
Что бы вода стала горячей, ее нужно нагреть
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чим дурніша людина - тим простіше нею керувати (с)))))!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНельзя записывать расходы, под которые нет доходов, - Гройсман о бюджетном процессе
 
 
 
 
 
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