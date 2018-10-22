 Нельзя записывать расходы, под которые нет доходов, - Гройсман о бюджетном процессе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире телеканала "Украина" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Можно записать 10 млрд грн под которые нет доходов - это чистый дефицит", - отметил глава правительства.

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Он обратил внимание, что желание раздуть бюджет будет - ведь впереди две предвыборные кампании в Украине.

"Но выборы выборами, а интересы государства и людей должны быть впереди", - добавил Владимир Гройсман.