 Нельзя записывать расходы, под которые нет доходов, - Гройсман о бюджетном процессе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире телеканала "Украина" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Можно записать 10 млрд грн под которые нет доходов - это чистый дефицит", - отметил глава правительства.
Он обратил внимание, что желание раздуть бюджет будет - ведь впереди две предвыборные кампании в Украине.
"Но выборы выборами, а интересы государства и людей должны быть впереди", - добавил Владимир Гройсман.
Что бы вода стала горячей, ее нужно нагреть