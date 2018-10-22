 Москва расценит любое нападение на Беларусь в военном плане как нападение на Россию, - посол РФ Бабич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье посол РФ в Беларуси Михаил Бабич в интервью телеканалу "Беларусь 1", напомнив, что страны связывают союзнические отношения.

В частности, посол прокомментировал возможность создания постоянной американской базы в Польше, которая обсуждалась президентом США Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой 18 сентября в Вашингтоне.

"Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя", - сказал Бабич.

"И вот очень важный момент, я думаю, это важно и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", - подчеркнул он.

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Он также отметил, что Россия и Беларусь в этом вопросе проводят единую военную политику, "которая гарантирует абсолютную безопасность" граждан обоих государств.

"И в этой ситуации мы усилия свои наращиваем адекватно развивающейся обстановке. У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание: у нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - сказал посол.

По мнению Бабича, планы по увеличению американского военного контингента вблизи границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран.

"Потому что уж точно ни для Польши, ни для сопредельных государств <...>, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет", - заключил он.

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Напомним, на состоявшейся 18 сентября в Белом доме пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда призвал власти США направить в республику больше американских войск, что, по его словам, отвечает интересам как Вашингтона, так и Варшавы, поскольку способствует укреплению безопасности последней.

Ранее Варшава заявила о готовности выделить $2 млрд на создание инфраструктуры американской военной базы. Трамп в тот же день сообщил журналистам, что он серьезно изучает предложение польского президента.

Сейчас в Польше на ротационной основе дислоцируется американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.