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Все про:Беларусь (2738) военная база (174) Польша (4540) Россия (70804) США (14286) Дуда (244) Трамп (2071) Бабич (1)

 Москва расценит любое нападение на Беларусь в военном плане как нападение на Россию, - посол РФ Бабич

Москва расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье посол РФ в Беларуси Михаил Бабич в интервью телеканалу "Беларусь 1", напомнив, что страны связывают союзнические отношения.

В частности, посол прокомментировал возможность создания постоянной американской базы в Польше, которая обсуждалась президентом США Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой 18 сентября в Вашингтоне.

"Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя", - сказал Бабич.

"И вот очень важный момент, я думаю, это важно и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", - подчеркнул он.

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Он также отметил, что Россия и Беларусь в этом вопросе проводят единую военную политику, "которая гарантирует абсолютную безопасность" граждан обоих государств.

"И в этой ситуации мы усилия свои наращиваем адекватно развивающейся обстановке. У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание: у нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - сказал посол.

По мнению Бабича, планы по увеличению американского военного контингента вблизи границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран.

"Потому что уж точно ни для Польши, ни для сопредельных государств <...>, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет", - заключил он.

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Напомним, на состоявшейся 18 сентября в Белом доме пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда призвал власти США направить в республику больше американских войск, что, по его словам, отвечает интересам как Вашингтона, так и Варшавы, поскольку способствует укреплению безопасности последней.

Ранее Варшава заявила о готовности выделить $2 млрд на создание инфраструктуры американской военной базы. Трамп в тот же день сообщил журналистам, что он серьезно изучает предложение польского президента.

Сейчас в Польше на ротационной основе дислоцируется американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3092552
 
 
 Топ комментарии
 
Хочется ему сказать, что кроме Москвы на Беларусь никто никогда не нападет.
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Смотрящий за белорусами. шаг влево,вправо,хана Луке.
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Смотрящий за белорусами. шаг влево,вправо,хана Луке.
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Хочется ему сказать, что кроме Москвы на Беларусь никто никогда не нападет.
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"нападение на Беларусь любое в военном плане будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями"

Во первых, едва ли кто то станет нападать, поскольку картошки у всех достаточно. Во вторых, из параши хронически течет уже несколько столетий и все уже как то мало мальски свыклись с этой вонью. Москва расценит любое нападение на Беларусь в военном плане как нападение на Россию, - посол РФ Бабич - Цензор.НЕТ 7484
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Лукашенко: Кум, я медведя поймал.
Кум: Так веди его сюда.
Лукашенко: Так медведь не пускает.
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фсьо, пісец бульбашам, - кацапи прийшли їх защіщать )))
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"Я свою сестрёнку Лиду
Никому не дам в обиду
Я живу с ней очень дружно
Очень я её люблю
А когда мне будет нужно
Я и сам её побью..." (с) Москва расценит любое нападение на Беларусь в военном плане как нападение на Россию, - посол РФ Бабич - Цензор.НЕТ 2309
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Всё... Теперь, хоть камни с неба! Слышали уже
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Гренада, Корея, Вьетнам, Панама, Ливия, Ирак, Сирия, Югославия.... Где еще Рашка не отметилась?
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а кто сомневался .БССР это часть рая Шишкостана
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Лукашенко украинец по национальности, ассимилировал своих граждан в московитов

Янукович белорус по национальности хотел тоже самое сделать с украинцами...

А в то же время евреи Шоломов (путин) и Вальцман (порошенко) стараются укрепить в московии и Украине национальные идеи.... Москва расценит любое нападение на Беларусь в военном плане как нападение на Россию, - посол РФ Бабич - Цензор.НЕТ 2533

А если выбрать Рабиновича следующим президентом, то он наверное вообще со временем объявит Украину 2-м Рейхом....

Прикольно...
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Отец плешивого служил Вермахту в Белоруссии в 1943 году.там же был полицаем немецким отец Индюковича..........,странно правда?
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Та "устала" уже всех эта рАссия..........
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У Мавзолейных до сих пор в башке тупой 1941 год....
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- А почему Джо прозвали неуловимым? Неужели его так трудно поймать?
- Нет, просто он никому и нах не нужен.
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Украина еще схлестнётся с РАБссией.Ютьюб.1995 год.Видеоинтервью...
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Для РАБссии хватит одной ракетной базы США в Бахрейне....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосква расценит любое нападение на Беларусь в военном плане как нападение на Россию, - посол РФ Бабич
 
 
 
 
 
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