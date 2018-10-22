 За сутки враг осуществил 19 обстрелов, трое украинских воинов получили ранения, уничтожены восемь террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино.

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"На опорный пункт наших войск вблизи Водяного, находящийся на мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из 82-мм минометов, а вблизи Счастья по нашим защитникам вел огонь снайпер.

По данным разведки, в течение суток 8 оккупантов были уничтожены и еще 2 получили ранения.

К сожалению, трое воинов из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

В штабе также добавили, что с начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершил обстрел позиций украинских сил в районе Новотроицкого.