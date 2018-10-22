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 С начала года иностранцы в Украине совершили более 2 тыс. уголовных и свыше 50 тыс. административных правонарушений, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА

С начала этого года иностранцы совершили в Украине более 2 тыс. уголовных и свыше 50 тыс. административных правонарушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"За девять месяцев 2018 г. иностранные граждане на территории нашей страны совершили более 2000 уголовных и более 50 000 административных правонарушений", - написал он.

По словам Аброськина, более 1,3 тыс. материалов из этого количества административных правонарушений составлено за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

С начала года иностранцы в Украине совершили более 2 тыс. уголовных и свыше 50 тыс. административных правонарушений, - Аброськин 01
Инфографика: Аброськин/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общий уровень преступности в Украине в 2018 году снизился на 8 процентов, - Нацполиция

"По моему личному убеждению, иностранцы, которые не уважают законы нашего государства, должны покинуть территорию нашей страны", - резюмировал он.

С начала года иностранцы в Украине совершили более 2 тыс. уголовных и свыше 50 тыс. административных правонарушений, - Аброськин 02

Напомним, как ранее сообщил Аброськин, с начала года полиция задокументировала 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Источник: https://censor.net.ua/n3092550
 
 
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Недопустимо иметь во время войны открытые границы со всеми странами и с агрессором в том числе.Это полный дебилизм и пофигизм со стороны власти.
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Вот ведь дуркевич этот отброс со своими "показателями". Нет, чтобы написать - 99% преступлений совершили папередники
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это наверняка добровольцы, воюющие против московии, в первую очередь грузины
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Надо дать им гражданство Украины( как "толерасты" из Европы,не так ли?) и тогда статистика на "новых" украинцах. Этому сброду,приехавшему потреблять,ПОЧЕМУ ТО спокойно дают гражданство без знания истории,языка или позволяют пребывать в нашей стране,не платить налоги,забирать нашу работу,использовать созданные нами блага. Зачем они в моей стране? К толерастам не отношусь,считаю что возможность быть гражданином НАДО ЗАСЛУЖИТЬ полезностью. Они не только бесполезны,они вредны. Повторяю,зачем они в моей стране? Выкиньте их как Саакашвили,его же можно,почему ЭТИХ нельзя? Или Саакашвили опасен Вам,а эти нашему этносу и поэтому Вам все равно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года иностранцы в Украине совершили более 2 тыс. уголовных и свыше 50 тыс. административных правонарушений, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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