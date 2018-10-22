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 Чубаров призвал крымских татар на оккупированном полуострове поддержать политзаключенных и прийти на суды

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал крымчан посещать суды над политзаключенными на полуострове.

"В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политическими заключенными, кинувшими вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может оказать особую помощь героям и их семьям", - написал он на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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Чубаров уточнил, что каждый соотечественник, проживающий в Крыму, должен оказать помощь политзаключенным и их семьям.

"Приходите на судебные заседания, на которых преступники-российские оккупанты судят преданных своему народу, своей земле и своему государству граждан, пытаются сломить любящих свои семьи и уважающих своих соседей соотечественников. Наши братья в тюрьмах российских оккупантов остаются несломленными, потому что верят во Всевышнего Аллаха и уверены в каждом из нас, остающихся на свободе", - добавил Чубаров.

Чубаров призвал крымских татар на оккупированном полуострове поддержать политзаключенных и прийти на суды 01
Чубаров призвал крымских татар на оккупированном полуострове поддержать политзаключенных и прийти на суды 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3092549
 
   
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Переслідування кримських татар у Криму продовжується, бо на сьогодні тільки вони чинять спротив і не погоджуються з окупацією Криму. А від нашої влади не бачу нових ідей щодо підтримки та організації руху спротиву окупантам.
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Али, мы не все видим и не все знаем. Тот же Сенцов не татарин, и такие люди там есть. И также есть татары, прогнувшиеся под рашистскую власть. В моей бригаде (я из лугандона) был парень, отец которого был Крымским татарином. И что? Отпустил бороду и пошел воевать на стороне рашистов... Дерьма хватает везде. Вопрос лишь в процентном соотношении.
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Согласен. Но... Уже давным-давно мы договаривались на "ты".
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Взаимно! Мне уже давно пора ложиться. Подъем в 6.00
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Звичайно, що є нормальні і лайно серед усіх. Є також серед українців ті, хто не сприймає окупантів. Але Ви правильно сказали про відсотки, бо треба більший відсоток українців, які чинять спротив окупанту.
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Можу тобі сказати, що з тим кримським татарином (по батькові) відбудуться події неприємні для нього. Чому? Все просто, бо рашисти чітко притримуються недовіри за національною ознакою. Ця недовіра є лакмусовим папірцем, який виявляє рашиста де завгодно, приклад - образи та порушення п. 5.3 РФ на Цензорі такими дописувачами.
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