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Все про:Закарпатье (1457) прокуратура (3354) сепаратизм (11139)

 В связи с появлением билбордов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура

По факту умышленного разжигания национальной вражды на Закарпатье начато уголовное производство.

Под процессуальнім руководством Ужгородского местной прокуратуры, Ужгородским РОП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры Закарпатья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье

"Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с появлением билбордов Остановим сепаратистов на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура 01

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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

В ночь на 20 октября в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" и фотографиями представителей венгерского меньшинства.

Источник: https://censor.net.ua/n3092546
 
   
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а авторі правы
если ві венгры - валите туда В связи с появлением билбордов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5879
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Положите это дело до кучи к делам о нападении на жерналистов на свадьбе луцика, у СБУ, в аэропорту. К делам о незаконной вырубке и вывозе леса, добыче янтаря и нанесения вреда Эко системе пажаром на БРСМ нефти. И многое многое др.
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так на билборде неправда написана? тогда конечно-найти -наказать -обезвредить- обездвижить наконец .. В связи с появлением билбордов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2369 а если правда-то тоже наказать-потому что не всякая правда на билбордах пишется. А може українцям взагалі делікатно виїхати звідти-ну щоб не бентежити несепаратистів.
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а "ректор угорського інституту у Берегово" що це таке взагалі.? Це не розпалювання мабуть..¿
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А с каких это пор сепары в Украине стали уважаемыми людьми?
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не были и не будут
где бы не сидели голубаны и отброськины))) В связи с появлением билбордов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3467
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дожили... по факту раздачи паспортов иностранного государства производство не открыто, а по поводу бигбордов - пожалуйста. оперативненько...
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Врожнечу розпалюють як раз сепаратисти,шось з ніг на голову перекручено діло, вважаю шо навмисне,а судити людей що стоять за цілістність України є провокація і підгравання сераратистам.
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Розпалювання ворожнечі почалося видачею паспортів і бездіяльністю спецслужб, а не цими бігбордами. Тому можете справу по факту видачі паспортів і бігбордів об'єднати.
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Выявить авторов необходимо. Справедливости для - дать им премию.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ связи с появлением билбордов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура
 
 
 
 
 
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