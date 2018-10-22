 В связи с появлением билбордов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура

Под процессуальнім руководством Ужгородского местной прокуратуры, Ужгородским РОП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры Закарпатья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важно выяснить, кто за этим стоит", - Климкин об "антивенгерских" бордах на Закарпатье

"Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также читайте: Название должности "уполномоченный по Закарпатью" изменим, но не его деятельность и функции, - Сийярто

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

В ночь на 20 октября в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" и фотографиями представителей венгерского меньшинства.