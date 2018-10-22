 В связи с появлением билбордов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье начато уголовное производство, - прокуратура

Под процессуальнім руководством Ужгородского местной прокуратуры, Ужгородским РОП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры Закарпатья.
"Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
В ночь на 20 октября в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" и фотографиями представителей венгерского меньшинства.
если ві венгры - валите туда
Давно посетителям осточертело.
3нают заранее всё, как по нoтам:
Буду звать (новое дело!),
Куда-то идти, спасать кoго-то.
В извинение пьяной нагрузки
Xoзяин гостям oбъясняет:
- РуSSкий!
- Владимир Маяковский. Про это.. https://uploads.disquscdn.com/images/71c51583794dd807530ee219aa246a545e358c56baba8b18e44faa79c9ac345f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8cbd8425eea8cfa2779670712898a8f3d0153ea672b8ecf0a3bf11ca875ce209.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9d259c42b40a3e40dec50ccddc5c2f6bcd2cdf6cb6ff2ba457930f4fb94f9b4d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/fcf3b3aa10a772bac323a4f0afeefa75b72841ee00af0095b1c53b4d1e395807.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7161f21b6f55a8adb1f0d3399ce79cb434154869a8bf8aac512deec7a2d24c74.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1b3d0c8d73f6a9b338a1bece9447df7f21da2982d6c9fce204035da6febd4b38.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/35d5653f1f9bdf34964f2a7e4bb5c4561c69963ea15d968711227e73fc1f2e61.jpg
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где бы не сидели голубаны и отброськины)))