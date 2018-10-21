 Изуродованный выстрелом Росляков, покончивший с собой в библиотеке колледжа оккупированной Керчи. ФОТО 18+

Как пишет Цензор.НЕТ, почти сразу после трагедии в Telegram-канале 112 опубликовали фотографии тела 18-летнего Владислава Рослякова, который совершил самоубийство в библиотеке политехнического колледжа в Керчи после массового убийства.
На следующем снимке, по информации редакции, также запечатлен Росляков. Она не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и восприимчивым людям.
Отметим, что Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в оккупированной Керчи, судя по его странице в соцсети, был фанатом президента РФ Владимира Путина и поддерживал агрессию РФ против Украины. В частности, для своего аккаунта на "Вконтакте" он использовал стилизованный портрет Путина.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
ВСЕ, КТО ХОТЕЛ ПОГЛАЗЕТЬ НА ВЫЛЕТЕВШИЕ МОЗГИ, УВИДЕЛИ ЭТУ ФОТКУ УЖЕ В ДЕНЬ ТЕРАКТА.
Видать фсбшники наобещали с три короба, а потом замочили как лишнего свидетеля.
Но всегда удивлялся логике русских, как со взрывами домов, так и теперь (если это из той же серии) : в операциях такого рода по-любому будет масса нюансов и деталей, на которых можно спалиться. Вот как сейчас тайминг устраивают, мог ли он один за такое время столько людей убить / ранить; сколько стрелков видели свидетели; что за человек стоит спокойно в коридоре, где убийца ходит с ружьём и т.п. В результате, не слишком ли большой риск для операции "по сплочению нации вокруг нацлидера" ? Ведь если люди начнут задавать вопросы, враньё с экрана и репрессии могут не помочь. Ситуация может выйти из-под контроля, общество может само увериться в каких-то версиях и ему станет пофигу, что там нарасследовали следователи, а там уже и до общественному взрыва недалеко . . .
Эпоха ведь интернета, телевидения, мобильной связи, границы открыты (пусть в россии и относительно). Сложно шило в мешке утаить и фальсификацию безнаказанно организовать.
Вот история с тем же БУКом крайне показательна в этом отношении - отследили движение от начала до конца, фамилии причастных, фотографии замазанных номеров, буквально всё есть. Тут просто враньём и промыванием мозгов не замажешь . . .
Украине будет предоставлено любое современное оружие для защиты своей ГОСУДАРСТВЕННОСТИ....
Амин КацаПсины...
Поп Гундяй летит в Киев по заданию Плешивого Хмыря уговорить Порошенко отказаться от Автокефалии и блока НАТО
"Процесс пошёл" (авт. Горбачёв)
Типа, мы живём хорошо.
Использовали парня и потом застрелили.