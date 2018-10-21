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 Изуродованный выстрелом Росляков, покончивший с собой в библиотеке колледжа оккупированной Керчи. ФОТО 18+

В распоряжении редакции "Цензор.НЕТ" оказалась фотография изуродованного выстрелом Владислава Рослякова. Она не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и восприимчивым людям.

Как пишет Цензор.НЕТ, почти сразу после трагедии в Telegram-канале 112 опубликовали фотографии тела 18-летнего Владислава Рослякова, который совершил самоубийство в библиотеке политехнического колледжа в Керчи после массового убийства.

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Изуродованный выстрелом Росляков, покончивший с собой в библиотеке колледжа оккупированной Керчи 01

На следующем снимке, по информации редакции, также запечатлен Росляков. Она не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и восприимчивым людям.

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Изуродованный выстрелом Росляков, покончивший с собой в библиотеке колледжа оккупированной Керчи 02

Отметим, что Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в оккупированной Керчи, судя по его странице в соцсети, был фанатом президента РФ Владимира Путина и поддерживал агрессию РФ против Украины. В частности, для своего аккаунта на "Вконтакте" он использовал стилизованный портрет Путина.

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Изуродованный выстрелом Росляков, покончивший с собой в библиотеке колледжа оккупированной Керчи 03

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

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Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3092543
 
   
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ВОТ НЕ ПОЙМУ, ЗАЧЕМ ТАКУЮ НОВОСТЬ ВЫПУСКАТЬ?
ВСЕ, КТО ХОТЕЛ ПОГЛАЗЕТЬ НА ВЫЛЕТЕВШИЕ МОЗГИ, УВИДЕЛИ ЭТУ ФОТКУ УЖЕ В ДЕНЬ ТЕРАКТА.
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Это видать из рубрики:*А новостей сегодня больше нет.*...
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Нічо, це зайва демонстрація рюзьге миру для тих, хто ще не зрозумів що воно таке
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судя по фото - его застрелил кто-то второй. И явно не из дробовика. Так же в порядке книги на полках рядом: если бы стрелял он сам из дробовика - то отлетел бы сам и снес нафиг все. Нет и нагара (следов пороха) . А так - скорее всего застрелили из пистолета (автомат - под вопросом) и - сзади.
Видать фсбшники наобещали с три короба, а потом замочили как лишнего свидетеля.
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если бы он сам застрелился патроном с картечью, фото бы было не таким пугающим, просто тело без головы.
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Ну, і крім того, ще й шикарний фінгал біля правого ока хтось поставив. Від удару по мертвому тілу чи його падінні синці не утворюються із-за відсутності кроворбігу.
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вы правы на все 100! а книгой прикрыли входные отверстия от пуль калаша или макарова...если бы он выстрелил в голову из дробовика- башку бы ему снесло напрочь...гебисты -мастера инсценировок...посе выстрела дробовик отлетел бы от него метра на 3 , а на фото пацан обнял дробовик ...гебисты думают, что кто-то будет верить их сказкам... Понівечений пострілом Росляков, який покінчив із собою в бібліотеці коледжу окупованої Керчі - Цензор.НЕТ 7511
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это фото показывает, как радостно выглядят россияне отправленные путиным в рай
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не говорите за всех. последнюю фотку где и глаза видно я вижу впервые. спасибо цензору за это.
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фсб-шники ліквідували Рослякова і навісили на нього усіх собак. Уже ні для кого не секрет, що людей у Керчі положила група "зелених чоловічків". Так само як в 1999 році підривали житлові будинки у паРаші...
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Это россгвардия,фсб к этому не имеет отношения.
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Не буду спорить - очень может быть (хотя может быть и нет).

Но всегда удивлялся логике русских, как со взрывами домов, так и теперь (если это из той же серии) : в операциях такого рода по-любому будет масса нюансов и деталей, на которых можно спалиться. Вот как сейчас тайминг устраивают, мог ли он один за такое время столько людей убить / ранить; сколько стрелков видели свидетели; что за человек стоит спокойно в коридоре, где убийца ходит с ружьём и т.п. В результате, не слишком ли большой риск для операции "по сплочению нации вокруг нацлидера" ? Ведь если люди начнут задавать вопросы, враньё с экрана и репрессии могут не помочь. Ситуация может выйти из-под контроля, общество может само увериться в каких-то версиях и ему станет пофигу, что там нарасследовали следователи, а там уже и до общественному взрыва недалеко . . .

Эпоха ведь интернета, телевидения, мобильной связи, границы открыты (пусть в россии и относительно). Сложно шило в мешке утаить и фальсификацию безнаказанно организовать.
Вот история с тем же БУКом крайне показательна в этом отношении - отследили движение от начала до конца, фамилии причастных, фотографии замазанных номеров, буквально всё есть. Тут просто враньём и промыванием мозгов не замажешь . . .
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Главере чтобы Быдло Мавзолейное верило в этого Рэмбо 21 века...,остальное не важно для Шариковых РАБссии,верить в ящик это что сцуветская программа Время...
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ну а хто там працював по вашій версії? Чвк Вагнера чи шо?)
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яущо б так то було як в беслані там кілька сот загиблих.
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а солдаты НАТО могли убить и рослякова...!\а вот вам выкуси НАТО...)))\
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Чи була у Рослякова справжня ненависть для цього теракту? Передивившись відео можна стверджувати це. А хто відповість на питання: чи всіх вбив тільки Росляков? Мабуть тільки той, хто прочитає результати всієї експертизи цієї справи. Є ще питання про зацікавленість, участь та мотиви російських спецслужб. На мою думку зацікавленість та мотиви є. А от участь спецслужб росії у вбивствах довести неможливо.
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та то для них провал, бо Керчь мабуть кишить спецслужбами, бо там і міст і ти хто його охорняють то як мавзолей. Скоріше за все не він застрелився а його застрелили щоб суд не проводити та закрити справу.
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Госдеп принял историческое решение....
Украине будет предоставлено любое современное оружие для защиты своей ГОСУДАРСТВЕННОСТИ....
Амин КацаПсины...
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Анекдот из Ютьюба.
Поп Гундяй летит в Киев по заданию Плешивого Хмыря уговорить Порошенко отказаться от Автокефалии и блока НАТО Понівечений пострілом Росляков, який покінчив із собою в бібліотеці коледжу окупованої Керчі - Цензор.НЕТ 1492
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Как эти фотки могли попасть журналистам, да еще и "хунте"? В любой нормальной стране кто-то из полиции должен был бы лишиться погонов.
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на фото истинное лицо катящейся в пропасть расеюшки. она также самоубьётся как и этот дятел )(уйлопоклонник
"Процесс пошёл" (авт. Горбачёв)
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Блогер Дима Камикадзе провел в Ютьюбе детально все видосы керченские вброшенные в инет.Я придерживаюсь мнения крымчанки Тани Сеид-Бурхан,это была спецоперация ФСБ РАБссии сразу в 4 городах одновременно..в Керчи,Симферолполе,Москве и Евпатории...
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очень похоже на внутренние разборки российских силовиков. Когда должностей и медалей на всех не хватает, то начинают подставлять друг-друга.
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Все чаще и чаще звучат версии что такое кол-во убитых слишком большое для этого рослякова, не тянет он на крутого "рэмбо"... Не удивлюсь если скоро появится в официальных версиях его сообщник, назначат кого нибудь из убитых, что бы все произошедшее выглядело более правдоподобно.
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Новые ботиночки - путинская постановка.
Типа, мы живём хорошо.
Использовали парня и потом застрелили.
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на фото у него морда грязная. походу его держали дабы застрелить в такой позе
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзуродованный выстрелом Росляков, покончивший с собой в библиотеке колледжа оккупированной Керчи. ФОТО 18+
 
 
 
 
 
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