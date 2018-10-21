EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  807  13
Материалы по теме:
Все про:Канада (1156) Кубив (155)

 Приоритет технической помощи Канады - восток Украины и временно перемещенные лица, - Кубив

Канада считает потребности Донбасса приоритетом своей международной технической помощи Украине.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив во время своего визита в Канаду, пишет Цензор.НЕТ.

"Министр международной помощи Канады Мари-Клод Бибо сказала, что приоритетом технической помощи ее страны является восток Украины, временно перемещенные лица. Мы говорили о женщине и детях, а также о возможностях развития малого и среднего бизнеса именно для востока, где она лично побывала, за что я ее поблагодарил", - отметил Кубив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада поддерживает усиление санкций против РФ, - Кубив

По его словам, подтверждением этого являются уже выделенные Канадой средства на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине.

Напомним, Мари-Клод Бибо в июле посетила Украину с многодневным официальным визитом. Кроме Киева, она побывала в ряде других регионов Украины, в частности, на Донбассе, где собственными глазами увидела нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Во время визита она объявила о запуске нового проекта поддержки Украины "Экономический рост для всех: инклюзивное и общее процветание Украины" на сумму $30 млн.

Также читайте: США и Канада в ОБСЕ призвали Россию отказаться от проведения выборов на оккупированной части Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3092542
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ВСЕ РУССКОЕ
ВЕЛИЧИЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ЧЕСАТЬ ПОД ОДЕЯЛОМ СВОЁ ВЕЛИЧИЕ И НАРАЩИВАТЬ ЕГО ТО
ПРАВОЙ, ТО ЛЕВОЙ РУКОЙ, А КАК ОБМЯКНЕТ - НАРАЩИВАТЬ СНОВА И СНОВА. (В.ГАФТ )
 показать весь комментарий
 
 
Тебе нравится цитировать откровенного украинофоба?
 показать весь комментарий
 
Т.е. чтобы рассчитывать украинцу на помощь, нужно кричать: "путин войди" ?
 показать весь комментарий
 
 
хорошо бы! если бы! рассчитывать на помощь могли люди оказавшиеся без крова и средств к существованию, а разбираться в том кто кричал "путин войди" это не задача тех кто оказывает помощь, для этого существуют совсем другие организации, например СБУ и по моему это очевидно!
 показать весь комментарий
 
Це такий брехливий вкид… Це ж олігархи, до речі, тимчасово переміщені. Яку ще технічну допомогу буде давати Канада? Хіба інформаційну якусь. Оце будуть підтримувати український бізнес, а на свою країну зменшать, відповідно.
 показать весь комментарий
 
 
Та й узагалі, єдине, на що може сподіватись країна третього світа - що з неї будуть масово вивозити сировину, забезпечуючи її зубожіння. Ніхто не прийде й не буде розвивати українськиї бізнес, окрім тих, хто його вже 30 років нищить - український уряд.
 показать весь комментарий
 
 
Частина українців Донбасу із задоволенням візьмуться за дрібне підприємництво, а інша частина буде постійно рюмсати.
 показать весь комментарий
 
 
товарисч все просрал - а теперь про приоритеты
смешной такой Пріоритет технічної допомоги Канади - схід України і тимчасово переміщені особи, - Кубів - Цензор.НЕТ 9664
 показать весь комментарий
 
 
Хотілося б цю новину почути із вуст когось від канадської сторони, а не від цього соєвого бидлана.
 показать весь комментарий
 
 
это типичный наемник - которых покупают пачками Пріоритет технічної допомоги Канади - схід України і тимчасово переміщені особи, - Кубів - Цензор.НЕТ 9213
 показать весь комментарий
 
 
Степашка, не три жадные ручонки, эти денюжки уже давно расписаны
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриоритет технической помощи Канады - восток Украины и временно перемещенные лица, - Кубив
 
 
 
 
 
 вверх