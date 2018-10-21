 Приоритет технической помощи Канады - восток Украины и временно перемещенные лица, - Кубив

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив во время своего визита в Канаду, пишет Цензор.НЕТ.

"Министр международной помощи Канады Мари-Клод Бибо сказала, что приоритетом технической помощи ее страны является восток Украины, временно перемещенные лица. Мы говорили о женщине и детях, а также о возможностях развития малого и среднего бизнеса именно для востока, где она лично побывала, за что я ее поблагодарил", - отметил Кубив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада поддерживает усиление санкций против РФ, - Кубив

По его словам, подтверждением этого являются уже выделенные Канадой средства на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине.

Напомним, Мари-Клод Бибо в июле посетила Украину с многодневным официальным визитом. Кроме Киева, она побывала в ряде других регионов Украины, в частности, на Донбассе, где собственными глазами увидела нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Во время визита она объявила о запуске нового проекта поддержки Украины "Экономический рост для всех: инклюзивное и общее процветание Украины" на сумму $30 млн.

Также читайте: США и Канада в ОБСЕ призвали Россию отказаться от проведения выборов на оккупированной части Донбасса