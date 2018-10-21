 У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

Об этом глава правительства написал в Twitter, пишет Цензор.НЕТ.

"Цена на газ. У нас были лишь два варианта: или минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения", - отметил Гройсман.

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Он также подчеркнул, что "с июля делал все, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня". "Но это одно из критических условий МВФ. Это не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые. Ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $ 5 млрд", - уточнил премьер.

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Напомним, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября, 18 октября и до 27 октября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

На заседании 19 октября 2018 года Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года. Правительство утвердило цену газа для населения с 1 ноября на уровне 8 550 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).