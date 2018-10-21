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 Политика Украины, Общество
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Все про:дефолт (352) МВФ (2590) Гройсман (4365) Тарифы на газ (78)

 У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что без кредита МВФ стране не удастся избежать дефолта.

Об этом глава правительства написал в Twitter, пишет Цензор.НЕТ.

"Цена на газ. У нас были лишь два варианта: или минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения", - отметил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, - Коболев

Он также подчеркнул, что "с июля делал все, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня". "Но это одно из критических условий МВФ. Это не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые. Ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $ 5 млрд", - уточнил премьер.

У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ 01

Также читайте: Повышение цены на газ поможет Украине получить международное финансирование: будем обсуждать поиск компромисса, - Гройсман о визите миссии МВФ

Напомним, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября, 18 октября и до 27 октября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

На заседании 19 октября 2018 года Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года. Правительство утвердило цену газа для населения с 1 ноября на уровне 8 550 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Источник: https://censor.net.ua/n3092539
 
   
 Топ комментарии
 
От же виродок довбаний. Це схоже на ситуацію, коли пан каже кріпакам: "Ми з сусідами переговорили та вирішили срати вам на голови тричі на день, але потім подумали і вирішили, що вистачить одного разу. Отже - радійте..."
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Миха Чаплыга
ТРОШКИ статистики цифр...
Уряд Порошенка-Гройсмана порахував, що для життя в місяць потрібно:
Дитині до 6 років - 1559 грн
Дитині 6-18 років - 1944 грн
Працездатному - 1841 грн
Працюючому - 3723 грн
Пенсіонеру - 1435 грн
Голові Національного агенства з питань запобігання корупції (в середньому) - 120000 грн
Голові НАБУ Ситнику (в средньому) - 160000 грн
Голові «Нафтогазу» Коболеву >2 000000 грн...
У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ - Цензор.НЕТ 3804
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"Дохазяйнувались" наші мафіозі до цурки. Пристойних слів недостатньо щоби висловити обурення.
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цены на газ - это фигня. Автокефаль важнее !
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Так он же говорил что цены будут систематически падать, что опять спи*дел?)
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Раз народ молчит (под радой никого нет) то пусть платит!! ну заодно и слушает сказки ГРОСИ с ПЕЦЕЙ про то как они думают о народе и ночами не спят!!
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А что бы народ не снес власть, открыли безвиз, и все умчались спасаться в Польшу
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Виктор Душко:
Я не таксист, поэтому управлять государством не умею.... Просто смотрю вокруг, и появляются вопросы.
Вот, например. На каждом шагу магазины "Рошен", три года назад такого не было.... автобусы "Богдан" с каждым днём всё красивее и красивее, всё их больше и больше....
Это что же у нас получается: пока ПАП сам занимался своим бизнесом -- не пёрло? А как отдал в чужие руки (слепой траст) бизнес попёр как на дрожжах?...
А сам ПАП взялся управлять целой страной... может, лучше нас в слепой, какой-нибудь, траст отдать? Хочется тоже, что бы и у нас попёрло... Во всяком случае, хуже не будет.
А то "рука петра" не работает -- винницкому базарному "бальцеровичу" уже "нема чим давати здачу"...У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ - Цензор.НЕТ 1691
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Денег МВФ нет и не будет при Порошенко никогда.И от ЕС -тоже .У МВФ всего 2 базисных требования.1.Сбалансированный бюджет.2. Посадки топ-казнокрадов антикоррупционным судом.При Порошенко они не будут выполнены никогда.Промышленность на нуле,а намазать Ваш кусок масла на свой кусок пирога хочется.Вот и повышают тарифы на ФСЁ.Алчная власть привыкла жить всласть
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Есть два завода сахарных. Одни работает на угле - стоял. Второй на газу - работал. После повышения тарифов для населения в 2015 на газу завод остановили, а на угле заработал. Так что это правильно. Не правильно воровать и средняя зп 190 евро.
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Вони вибрали подальше своє перебування біля корита.
Тому що, "дефолт" це кінець їхнього керування державою.
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а ему на это насрать, главное что он не устал грести из корыта а ваше мне ние его не колышет!!
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...слепые братья...- не верьте оборотням... мы все украинцы - земляки... в большой опасности..*..на нас вешают "эвро...долги".. без нашего согласия... и выводят деньги десятками миллиардов далларов в тень... и в Россию... и в офшорные Страны..
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А,зрадофилы, вы, что Гройсмана не слушали? От повышения цен на газ Украина становится только сильнее！Дайош тарифы в 200% от нынешних, чтобы Путен боялся！
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Вам же сказали, в следующие 5 лет будет мова, вира и армия. А хлеб, газ - этого никто не обещал
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как минимум 6,+ подать в отставку, застрелится , выполнить програму 2020, не выполнять хотелки..))
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Был и пока еще актуален и третий вариант. Всем вам хором пойти в жопу
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Ну, що, гнида, показав як державою керувати!?
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Господи.... какие же бездари стоят в управлении страной, причем все 25 лет..... господин гройсман оттянул неизбежное на несколько месяцев... это что бы до выборов досидеть? есть еще 3 вариант - не воровать самому и всем твоим приближенным.... трухануть всех своих приближенных. а то многие "забывают" задекларировать миллионы, а утебя гроя дефолт...
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а что-то миллионеров...как бы....и не убавилось (среди государственных служащих)
наоборот...судя по е-декларациям...из никого и ничто ж еств.... вырастают миллиардеры на ровном месте (каким навозом это место удобряют...то секрет)
и главное - обидно же! - экономика растет....пенсии-зарплаты растут...инфляция почти нулевая... инвесторы выстроились в очередь...коррупцию щимят на всех фронтах...полиция новая...стоп-маски-шоу...стоп-рейдерство...банки подчистили...теневую экономику просветили....миллионы украденные вернули (что-то еще забыл!).....а дефолт...вот он!!!
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ты что в детстве сказок не читал? послушать власть так у нас уже комунизм наступил!!
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а когда, будет, проходной, по тротуарам? или, на вход, в парадное или в квартиру?
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Был ещё вариант оптимизировать работу Нафтогаза. Убрать из расходов дорогие корпоративы, безумные премии, шикарные машины, привязать зарплаты к прибыли. То есть сделать то, что требовал МВФ - поднять рентабельность Нафтогаза, а не повышать тарифы
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ну ты вообще! ты еще напиши чтобы они жили на одну зарплату!!
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Мурло пейсатое гроцман поставил людей перед фактом-или умереть от голода или от холода
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и много ты людей под кабмином видишь? я никого не вижу, следовательно пока что людей все устраивает и даже газ по 9тыс!!
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буде і по 9 - не хвилюйтеся ... будуть мовчати - будуть і ще більше підвищувати .
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А кому выходить? Все активные в Польше цемент месят
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всевышняя хвала спасительному мясу из винницы
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А тетий вариант не пробовали - всем кагалом уйти в отставку?
Рядовые украинцы дефолта практически не заметят, так как накоплений у них с гулькин нос. А вот "Ылита" себе раскормленное седалище чесать будет.
Кроме того большинство в Украине и так уже живёт в состоянии дефолта.
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почти по классической формулировке. премьер измученный нарзаном))
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Экономика растет, Украинцы богатеют, Пенсионеры просто купаются в Роскоши. И со дня на день Украина Догонит, а может быть и Перегонит Швейцарию по уровню Благосостояния.(из речи Пеца-1 в Николаевской обл,недавно)
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У меня такое ощущение, что у вас было к Януковичу какая то личная неприязнь. Эти творят такое..., да по сравнению с ними Янык ангел с крылышками, а вы -хоть бы хны. Ругаетесь про себя и дальше терпите. Явно, что то личное к Виктору Федоровичу было, 😁
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Просто Янык на дурачка был похож, как-бе стыдно было иметь такого президента
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та не просто у нас власть успешно внедряет слоган
БУНТОВАТЬ (МАЙДАНИТЬ) НЕЗЗЯ АТО ПУТИН НАПАДЕТ
и как не странно очень много Украинцев на это ведется!! сами так сказать своих собратьев по нещастью держат за руки за ноги с росказнями про ПУТИНА и с требование надо потерпеть до выборов а потому мы его поменяем! не осознавая того что хрен они кого поменяют потому что выборы будут ити по правилам кодлы и самое главное считать будет кодло!!
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Із 6,9579 до 14,000грн. за куб--мінімальне підвищення?Ти хворий на голову,Трусєльман!
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Кто-нибудь может мне объяснить смысл Майдана?
ВСЕ, ПРОТИВ ЧЕГО МАЙДАНИЛИ 5 ЛЕТ НАЗАД - ВЕРНУЛОСЬ, ТОЛЬКО ХУЖЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ
 
 
 
 
 
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