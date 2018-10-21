 У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

Об этом глава правительства написал в Twitter, пишет Цензор.НЕТ.
"Цена на газ. У нас были лишь два варианта: или минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения", - отметил Гройсман.
Он также подчеркнул, что "с июля делал все, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня". "Но это одно из критических условий МВФ. Это не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые. Ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $ 5 млрд", - уточнил премьер.
Напомним, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября, 18 октября и до 27 октября.
Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.
В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
На заседании 19 октября 2018 года Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года. Правительство утвердило цену газа для населения с 1 ноября на уровне 8 550 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).
ТРОШКИ статистики цифр...
Уряд Порошенка-Гройсмана порахував, що для життя в місяць потрібно:
Дитині до 6 років - 1559 грн
Дитині 6-18 років - 1944 грн
Працездатному - 1841 грн
Працюючому - 3723 грн
Пенсіонеру - 1435 грн
Голові Національного агенства з питань запобігання корупції (в середньому) - 120000 грн
Голові НАБУ Ситнику (в средньому) - 160000 грн
Голові «Нафтогазу» Коболеву >2 000000 грн...
Я не таксист, поэтому управлять государством не умею.... Просто смотрю вокруг, и появляются вопросы.
Вот, например. На каждом шагу магазины "Рошен", три года назад такого не было.... автобусы "Богдан" с каждым днём всё красивее и красивее, всё их больше и больше....
Это что же у нас получается: пока ПАП сам занимался своим бизнесом -- не пёрло? А как отдал в чужие руки (слепой траст) бизнес попёр как на дрожжах?...
А сам ПАП взялся управлять целой страной... может, лучше нас в слепой, какой-нибудь, траст отдать? Хочется тоже, что бы и у нас попёрло... Во всяком случае, хуже не будет.
А то "рука петра" не работает -- винницкому базарному "бальцеровичу" уже "нема чим давати здачу"...
Тому що, "дефолт" це кінець їхнього керування державою.
наоборот...судя по е-декларациям...из никого и ничто ж еств.... вырастают миллиардеры на ровном месте (каким навозом это место удобряют...то секрет)
и главное - обидно же! - экономика растет....пенсии-зарплаты растут...инфляция почти нулевая... инвесторы выстроились в очередь...коррупцию щимят на всех фронтах...полиция новая...стоп-маски-шоу...стоп-рейдерство...банки подчистили...теневую экономику просветили....миллионы украденные вернули (что-то еще забыл!).....а дефолт...вот он!!!
Рядовые украинцы дефолта практически не заметят, так как накоплений у них с гулькин нос. А вот "Ылита" себе раскормленное седалище чесать будет.
Кроме того большинство в Украине и так уже живёт в состоянии дефолта.
БУНТОВАТЬ (МАЙДАНИТЬ) НЕЗЗЯ АТО ПУТИН НАПАДЕТ
и как не странно очень много Украинцев на это ведется!! сами так сказать своих собратьев по нещастью держат за руки за ноги с росказнями про ПУТИНА и с требование надо потерпеть до выборов а потому мы его поменяем! не осознавая того что хрен они кого поменяют потому что выборы будут ити по правилам кодлы и самое главное считать будет кодло!!
ВСЕ, ПРОТИВ ЧЕГО МАЙДАНИЛИ 5 ЛЕТ НАЗАД - ВЕРНУЛОСЬ, ТОЛЬКО ХУЖЕ.