 Спецназ на учениях этим летом успешно проник и "организовал" диверсии на всех проверяемых арсеналах, - Бутусов. ФОТО

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, в ходе операции успешно выполнить задачи спецназу удалось на всех проверяемых объектах.

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"Одна из групп спецназа беспрепятственно прошла на территорию одного из арсеналов прямо днем. Их никто не заметил на арсенале. Они обошли ряд площадок хранения боеприпасов и произвели фиксацию", - написал он, прикрепив в подтверждение фотографию, которая означает "арсенал уничтожен". Указанное хранилище находится в центральной Украине.

"Спецназовцы подготовили отчеты об операциях, и были уверены, что их труд не пропал даром - дыры в обороне баз будут закрыты, охрану усилят. К сожалению, поскольку президент Порошенко решил, как обычно, не привлекать к ответственности каких-либо должностных лиц, надеяться, что будет наведен порядок на складах не приходится. Но надо предупредить личный состав - угроза близко. Скоро выборы, и РФ захочет вновь атаковать арсеналы, разведка этих объектов ведется. У нас осталось всего три стратегических арсенала, которые враг захочет атаковать в первую очередь - это Цветоха, Ушомир, Россошки. Есть склады поменьше - они также под угрозой", - подчеркнул журналист.

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Он напомнил, что наиболее уязвимы открытые площадки, где хранятся зенитные ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня. "Все три взрыва в Балаклее, Калиновке и Ичне начинались с воспламенения хранилища ракет. Разлет ракет приводит к гарантированному поражению арсенала по всей площади. Обычный взрыв к воспламенению не приводит - надо чтобы сработал двигатель, тогда начнется пожар, и начнут стартовать другие ракеты. Каждая диверсия на арсенале была осуществлена с помощью детального изучения обстановки агентурой противника, в том числе, вероятно, внедренной на арсеналы", - резюмировал Бутусов.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").