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 Спецназ на учениях этим летом успешно проник и "организовал" диверсии на всех проверяемых арсеналах, - Бутусов. ФОТО

В августе 2018 года ВСУ провели противодиверсионные учения для проверки боеготовности охраны арсеналов. Группы спецназа получили задачи проникнуть на охраняемые объекты и отработать проведение диверсии.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, в ходе операции успешно выполнить задачи спецназу удалось на всех проверяемых объектах.

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"Одна из групп спецназа беспрепятственно прошла на территорию одного из арсеналов прямо днем. Их никто не заметил на арсенале. Они обошли ряд площадок хранения боеприпасов и произвели фиксацию", - написал он, прикрепив в подтверждение фотографию, которая означает "арсенал уничтожен". Указанное хранилище находится в центральной Украине.

Спецназ на учениях этим летом успешно проник и организовал диверсии на всех проверяемых арсеналах, - Бутусов 01

"Спецназовцы подготовили отчеты об операциях, и были уверены, что их труд не пропал даром - дыры в обороне баз будут закрыты, охрану усилят. К сожалению, поскольку президент Порошенко решил, как обычно, не привлекать к ответственности каких-либо должностных лиц, надеяться, что будет наведен порядок на складах не приходится. Но надо предупредить личный состав - угроза близко. Скоро выборы, и РФ захочет вновь атаковать арсеналы, разведка этих объектов ведется. У нас осталось всего три стратегических арсенала, которые враг захочет атаковать в первую очередь - это Цветоха, Ушомир, Россошки. Есть склады поменьше - они также под угрозой", - подчеркнул журналист.

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Он напомнил, что наиболее уязвимы открытые площадки, где хранятся зенитные ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня. "Все три взрыва в Балаклее, Калиновке и Ичне начинались с воспламенения хранилища ракет. Разлет ракет приводит к гарантированному поражению арсенала по всей площади. Обычный взрыв к воспламенению не приводит - надо чтобы сработал двигатель, тогда начнется пожар, и начнут стартовать другие ракеты. Каждая диверсия на арсенале была осуществлена с помощью детального изучения обстановки агентурой противника, в том числе, вероятно, внедренной на арсеналы", - резюмировал Бутусов.

Спецназ на учениях этим летом успешно проник и организовал диверсии на всех проверяемых арсеналах, - Бутусов 02

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3092538
 
 
 Топ комментарии
 
Полторака еще награждать и награждать....))))
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Піпець, боєзапасів знищено на сотні мільйони доларів (може і на мільярди) і ніяка потвора не несе відповідальності. Це не просто дно, а довбане нахєр дно...
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Юрий,ты ахент хремля)))То все диверсанты)))У нас за такое ордена барыга раздает)))
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ну да спецназ РФ ходит по Украине как дома и взрывает и журналистов и склады скоко хочу
може нада менять руководство СБУ
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Ну, допустим Шо они есть никто не спорит, а вот в белорусов они точно как дома. Правда им хуйло пока отмашки не дает, а стоит только батьке тявкнуть в сторону хуйла то будет похлеще чем у нас...
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У 169 Навчальному центрі «Десна» почала працювати школа підготовки танкістів. Відео http://uprom.info/news/other/nova-armiya-u-169-navchalnomu-tsentri-desna-pochala-pratsyuvati-shkola-pidgotovki-tankistiv-video/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецназ на учениях этим летом успешно проник и "организовал" диверсии на всех проверяемых арсеналах, - Бутусов. ФОТО
 
 
 
 
 
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