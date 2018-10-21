 В больницы обратились уже 50 пострадавших при нападении на техникум в Керчи, - оккупационные власти

Об этом сообщает "министерство здравоохранения" оккупированного Крыма, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, 21 октября в больницы Керчи обратились еще трое пострадавших - двое детей и один взрослый.
При этом одного пострадавшего уже выписали из Симферопольского больницы №6.
По состоянию на 21 октября в медучреждениях Крыма лечатся 25 человек. Еще столько же пациентов оккупационные власти перевезли в больницы Москвы и Краснодарского края.
Общее количество пострадавших, в том числе тех, кто находится на амбулаторном лечении, возросло до 77 человек.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
Всё равно они себя считают особенными...
глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...(с)
ОБНОВЛЕНО В 19:00 21.10.2018. Оккупанты отовсюду удаляют опубликованное ими же видео.
"Судя из ролика, ещё двое пацанов сообщников", "Опять обрезанные куски, слепленные для СМИ",
"Явно не один, слишком много обрывков среди записей. Даже вырезали, где преподавателя убили", "Так и понятно, что не один, потому что погибших больше, а он по компьютерам стреляет",
"Вообще тупо нарезки, и показали два убийства и расстрел компов. Такое… Сами роликами своими сеют сомнение в их достоверности",
"Где же всем навязанный суицид в библиотеке?", "Какой он разудалой походочкой идет. Большие сомнения, что паря с жизнью проститься решил. Так лихо огнетушитель расстрелял. Да у него явно в голове виды на большое светлое будущее",
долбо7бы ФСБ, даже пару десятков детей нормально организовать убийство не могут. дебилы, бля! росляков самоубился двумя выстрелами в спину... идиоты!
КацаПсины Сраные почему Слава Укораине у вас ИСТЕРИКА...Хмыри ТУПОРЫЛЫЕ Быдло обосцанное Обамой и обосранное Трампом...
"...почему Слава Укораине у вас ИСТЕРИКА.."