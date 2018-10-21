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 В больницы обратились уже 50 пострадавших при нападении на техникум в Керчи, - оккупационные власти

В больницы продолжают обращаться пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи.

Об этом сообщает "министерство здравоохранения" оккупированного Крыма, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, 21 октября в больницы Керчи обратились еще трое пострадавших - двое детей и один взрослый.

При этом одного пострадавшего уже выписали из Симферопольского больницы №6.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корпус керченского колледжа могут превратить в мемориал жертвам нападения, - оккупационные власти Крыма

По состоянию на 21 октября в медучреждениях Крыма лечатся 25 человек. Еще столько же пациентов оккупационные власти перевезли в больницы Москвы и Краснодарского края.

Общее количество пострадавших, в том числе тех, кто находится на амбулаторном лечении, возросло до 77 человек.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи. ВИДЕО камер наблюдения

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3092537
 
 
 Топ комментарии
 
Новости Крымнаша. «При Украине такого не было. Мы счастливо жили, гораздо лучше, чем теперь»
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Тебе надо было Родиться в Беслане или Норд Осте... У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 1405
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Новости Крымнаша. «При Украине такого не было. Мы счастливо жили, гораздо лучше, чем теперь»
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При Украине...
Всё равно они себя считают особенными...
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Вобще-то да. Они тосковали по совку но лишь потому что прикладая минимум усилий они деньги гребли лопатой. Советский человек был неприхотлив готов был платить за койко-место в свинарнике!
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получается...надо было лишить 21 человека жизни и покалечить еще 50 чтобы в ватной голове задымился чубчик кучерявый и пришло озарение... но не горечь от предательства
глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...(с)
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Хоть уже стреляют но зато без Биндер! И если бы их не убил бы этот ушлёпок то убили бы солдаты НАТО!
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а хуйло то еще хуйло. сука чтоб ты и не иродился карлик недоразвитый. чмо ты рода людског. гандон ты .
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Долго и громко материться можете в своей комнате, а не на форуме! соблюдать правила - это обязанность всех, даже новичкам!
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пуйло перед тим, як стати презом паРаші у 1999 р., підірвав житлові будинки у Буйнакську, Волгодонську та Москві. А що йому після цього тоді кримчани??? Так, людське сміття на його схиблену думку.
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Подлодка Курск Рослякова напала на Керчь типа крымнаш Нам КРЫШ
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Кстати Бандеровец из ДАУНбасса и начальник Крыма до 2013 года Анатолий Могилёв,братан Витьки Индюковича до сих пор живет в Коктебеле...,именно эта гнида готовила захват Крыма задолго до Майдана...,это для тех,уто не в Танке...
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А предстпвляете,как хорошо было жить вна украине две тысячи лет назад?
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Тебе надо было Родиться в Беслане или Норд Осте... У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 1405
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Оккупанты опубликовали частичное видео с камер наблюдения, на котором видно, как Росляков застрелил одного студента колледжа, бесцельно расстреливал компьютеры и другую технику, а также зафиксирован момент мощного взрыва на первом этаже учебного заведения https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/opublikovano-video-rasstrela-v-kerchenskom-kolledzhe/ (видео).

ОБНОВЛЕНО В 19:00 21.10.2018. Оккупанты отовсюду удаляют опубликованное ими же видео.
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твои сани,барин,едут сами,на реактивной тяге У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 5881
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мои..это ты правилно заметил..а твоё место у паРаши
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экий,ты,барин, смешной, видать долго тужились У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 6274 У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 6274
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На керченском паблике комментируют опубликованные оккупантами нарезки видео с Росляковым. Вопросов у людей ещё больше, чем ответов:
"Судя из ролика, ещё двое пацанов сообщников", "Опять обрезанные куски, слепленные для СМИ",
"Явно не один, слишком много обрывков среди записей. Даже вырезали, где преподавателя убили", "Так и понятно, что не один, потому что погибших больше, а он по компьютерам стреляет",
"Вообще тупо нарезки, и показали два убийства и расстрел компов. Такое… Сами роликами своими сеют сомнение в их достоверности",
"Где же всем навязанный суицид в библиотеке?", "Какой он разудалой походочкой идет. Большие сомнения, что паря с жизнью проститься решил. Так лихо огнетушитель расстрелял. Да у него явно в голове виды на большое светлое будущее",
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Дятлы РАБссии,все Империи распадались,ваше Мавзолейное Гоффно последнее на Земле....,скоро Ноябрь...ваш блин месяц...
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В каком месте России вы родились и зачем оттуда уехали?
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Уточнение - справедливое! жаль, что правду не скажет...
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РАБссия уРодина моя...,Игорь Тальков 1991 год У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 5348
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Забыл добавить,РАБссия уРодина моя,ты сошла с УМа У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 9477 У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 9477
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А все казахи боятся отвечать на вопросы или только вы?
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Зачем вы отвечаете человеку, который у вас ничего не спрашивал?
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Соколов,ты болван прослушай ...,историк Бандеровец Андрей Зубов.Лекция "Апокалипсис ",мож чего и поймёшь в жизни этой...БОЛВАН.... У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 3450
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Кстати КГБ переводится с дипломатического Киевская Городская Баня,где я когда то парилку построил.... У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 9567
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Росляков, РЭМБО 21 века,лично я верю.что с берданки скорострельность выше чем у снайперской винтовки Баррет....
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Соколов я родился в Казахстане,нахрен тебе болвану это НАДО?
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Автор: Ремонт Кастрюль (прикрути) Новость:

долбо7бы ФСБ, даже пару десятков детей нормально организовать убийство не могут. дебилы, бля! росляков самоубился двумя выстрелами в спину... идиоты!
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Что там Плешивый Педофил Гутарил...ах да..вспомнил...добро пожаловать в родную ГОВЕНЬ У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 166Слава РАБссии....
КацаПсины Сраные почему Слава Укораине у вас ИСТЕРИКА...Хмыри ТУПОРЫЛЫЕ У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 166Быдло обосцанное Обамой и обосранное Трампом... У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 166
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Вы ошибки в названии страны делаете умышленно или это у вас наследственное?
"...почему Слава Укораине у вас ИСТЕРИКА.." У лікарні звернулися вже 50 постраждалих під час нападу на технікум у Керчі, - окупаційна влада - Цензор.НЕТ 726
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ больницы обратились уже 50 пострадавших при нападении на техникум в Керчи, - оккупационные власти
 
 
 
 
 
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