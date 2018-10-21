 Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця"

Новая станция будет носить название Борисполь-аэропорт, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт железнодорожного ведомства.
Таким образом, путешествующие авиационным транспортом следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт.
В "Укрзализныце" напоминают, что продолжается поиск названия для экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал столицы с главным аэропортом страны.
Сейчас на станции Борисполь-аэропорт уже построены две платформы длиной по 114 метров. Продолжается укладка покрытия платформ из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступеней, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оснащен фундамент сооружения и смонтировано 18 из 46 стоек.
"Укрзализныця" продолжает строить скоростную линию железнодорожного сообщения между Киевом и ГП "Международный аэропорт "Борисполь".
смешное название, лучше не придумали ? )))
Станция "Укрзализныця" возле аэропорта
сразу запутывает...
станция теперь называется "Укрзализныця"?
либо станция получила новое название...и об этом радостно оповещает "Укрзализныця"?
Первая мысль - это какой дебил назвал станцию возле аэропорта "Укрзализныця"?
...насчёт заголовков - помню, весной было про доцю главы Футбольной лиги, которая резвилась в шикарном авто с кубком чемпиона - из-за длинного заголовка сначала не обратил внимания, что с кубком, а не с чемпионом... в результате у меня в голове ни одной приличной мысли, открываю новость в ожидании пикантных фото, где гламурная красотка лет этак 18-20 в лимузине резвится с бойфрендом-чемпионом...
Блин, а там девочка лет 7 с кубком
тоже помню..офигел тогда...
Скорее всего, не оценят и переименуют.
Вальцманы развели нас на 500 млн грн.
я с КНТЕУ на метро "лесная" в Борисполь всегда 1 час и 10-15 минут ехал
потом еле в тексте нашел... успокоился... (еще не до такой степени загордилась)
Это ТОП-новость по-любому....
Несколько фрегатов ВМС США передадут Украине,ну типа Тушонка Рузвельта и Ножки Буша для РАБссии нищебродской....
а на подольско-воскресенском мосту еле-еле десяток человечков передвигается и кое-где сварка мигает...