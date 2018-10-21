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Все про:аэропорт (1149) Борисполь (531) Укрзализныця (1471) станция (14)

 Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта "Борисполь".

Новая станция будет носить название Борисполь-аэропорт, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт железнодорожного ведомства.

Таким образом, путешествующие авиационным транспортом следовать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о функционировании железнодорожного транспорта в районе ООС

В "Укрзализныце" напоминают, что продолжается поиск названия для экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал столицы с главным аэропортом страны.

Сейчас на станции Борисполь-аэропорт уже построены две платформы длиной по 114 метров. Продолжается укладка покрытия платформ из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступеней, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оснащен фундамент сооружения и смонтировано 18 из 46 стоек.

"Укрзализныця" продолжает строить скоростную линию железнодорожного сообщения между Киевом и ГП "Международный аэропорт "Борисполь".

Также читайте: Для обеспечения пассажирских перевозок в ближайшие пять лет необходимо более 111 млрд грн, - директор по стратегическому развитию "Укрзализныци" Саболевский

Источник: https://censor.net.ua/n3092534
 
   
 Топ комментарии
 
можно обоссатся от счастья....
Такая новость....
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хорошее дело, видела в июле и удобно.
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Станция это супер. Еще один гвоздь в крышку гроба зрадофила-кремлёвского пропагандона! Правда название так себе нада было и назвать Аэропорт Борисполь!
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Тем, шо восточнее есть город Борисполь)))
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получила название, - "Укрзализныця"

смешное название, лучше не придумали ? )))
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будет носить название "Борисполь-аэропорт"
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Тоже сначала так воспринял заголовок )))
Станция "Укрзализныця" возле аэропорта Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 5848
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Станция это супер. Еще один гвоздь в крышку гроба зрадофила-кремлёвского пропагандона! Правда название так себе нада было и назвать Аэропорт Борисполь!
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Херня, гвоздём будет когда пэтя открывашка приедет ленточку резать
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Знаешь мне очень фиолетово что мокша думает о нашем президенте Петре Алексеевиче.
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мне тоже не буде интересен петя мокша позывной лолита, уже к весне.
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Не надейся Петр Алеексевич получит от народа мандат на Управление страной ещё на один срок!
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а в чем разница-Аэропорт Борисполь или Борисполь Аэропорт? У нас в Порто вышел со здания аэропорта и сразу же метро. Действительно супер. и здесь тоже так же
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Помнится в "Смешариках" серия была "Аллея имени меня"
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теперь во всех аэропортах будут такие станции..
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что-то скромненько,могли бы назвать варфоломеевской, петровской или борисполь -цукерня
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Цікаво, скільки креативному директору заплатили?
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ну кто так пишет заглавия?
сразу запутывает...
станция теперь называется "Укрзализныця"?
либо станция получила новое название...и об этом радостно оповещает "Укрзализныця"?
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это косяк Цензора, ну конечно же Борисполь аэропорт. хотя я тоже 2 сек так думала
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Так все-таки "Борисполь-аэропорт", а не "Укрзалізниця"? Тогда все Ок. )
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Точно так же сначала воспринял заголовок! (чуть выше написал) Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 689
Первая мысль - это какой дебил назвал станцию возле аэропорта "Укрзализныця"?
...насчёт заголовков - помню, весной было про доцю главы Футбольной лиги, которая резвилась в шикарном авто с кубком чемпиона - из-за длинного заголовка сначала не обратил внимания, что с кубком, а не с чемпионом... в результате у меня в голове ни одной приличной мысли, открываю новость в ожидании пикантных фото, где гламурная красотка лет этак 18-20 в лимузине резвится с бойфрендом-чемпионом...
Блин, а там девочка лет 7 с кубком Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 689
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потому как спешат...и не вычитывают, что карябают...
тоже помню..офигел тогда... Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3914
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Какая игра воображения!
Скорее всего, не оценят и переименуют.
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Билет на этот поезд в аэропорт 80-120 грн. А доехать с левобережной на окраину города Борисполь можно всего за 30 минут без остановок и всего за 30 грн. А в аэропорт так еще быстрее и дешевле должно быть, потому что ближе.

Вальцманы развели нас на 500 млн грн.
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а поезд подъезжает под двери и отправляется по сигналу пассажиров?)))
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Нет но очень удобно будет пересесть на элетричку и доехать до Киева-Южный а там пересесть на поезд!
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Вот ты взял и Пете новый бизнес подсказал. теперь от к аеропорту сделает платную дорогу и на такси или своим автомобилем станет ездить не выгодно
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Шо такое "левобережная", станция метро или ты с Харьковской решил доехать? Ну так сначала с ЖД вокзала до той самой Харьковской доедь
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метро левобережная.
я с КНТЕУ на метро "лесная" в Борисполь всегда 1 час и 10-15 минут ехал
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Петя с ленточками где? Как можно было пропустить такой праздник и перемогу?
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Не суй свой нос куда не следует или останешся без носа. беги докладывай товарищу майору что тебя разоблачили! И получай грязными вонючими портянками по лицу в качестве наказания!
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Все лучше,чем получать грязный соевый батончик рошен за лизание соевой дупы
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Решил, по этому поводу, пропустить по маленькой
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айропорт Гитроу в Лондоне назовут в честь Плешивого Хмыря РАБссии,это будет подарок ВСЕМУ рюсскаму БЫДЛУ... Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3505РАБссии...,включая Керчь и подлодку КУРСК со Скрыпалями...
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Вспомнился фильм, где героиня называет себя, Катька-Аэропорт!
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Станция Ахметов. Осторожно двери закрываются следующая станция Гройсман. Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 626
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"Цыган" ("Возвращение Будулая") с Кларой Лучко и Ниной Руслановой - Катька-аэропорт
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Между прочим Манька Аблигация,это визитная Карточка РАБссии МАВЗОЛЕЙНОЙ,банда ЧЕРНАЯ Кошка и следак Жеглов,лучшая иллюстрация,как правильно подкинуть кошелек типа нарколтик современным БАРАНАМ... Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 4385 или Гексоген с пистолетами и ружжом с бомбами РосляковаЖелезнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 4385
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Если хтось до аэропорта протянет зелёную ветку, то станцию назовут "Метрополитен"
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Новая станция будет носить название Борисполь-аэропорт...
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А мы то уже грешным делом подумали, что у Укрзалізниці звёздная болезнь.
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так и я...три раза прочитал... ну, думаю...загордались зализниця!!!
потом еле в тексте нашел... успокоился... (еще не до такой степени загордилась) Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 5322
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Там роботи ще до біса (часто там проїзджаю), але назву вже придумали, "переможні" пости в соцмережах написали. Все правильно, головне - піар.
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Кстати комсомолист коммунист чЛениносос Коля Островский стоил узколейку в Боярке,но в его честь ничего не назвали..... Каммунисты Вперед не сраБОТало Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 2139
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что серьезно, неужели?!
Это ТОП-новость по-любому....
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Хотите ТОП новость?ПЖЛСТА...
Несколько фрегатов ВМС США передадут Украине,ну типа Тушонка Рузвельта и Ножки Буша для РАБссии нищебродской....
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кстати на днях будут ставить последний пролет этого моста. ежедневно на этой афере века трудятся примерно 200 рабочих и десятки единиц техники.
а на подольско-воскресенском мосту еле-еле десяток человечков передвигается и кое-где сварка мигает...
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Кстати Покрышкин летал на старых самолетах США типа Bell P-39 и громил братана Джугашвили Геринга... Железнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 6103
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Чи знають учасники дискусії поштову адресу аеропорта "Бориспіль"? Село Гора, вулиця Бориспіль-1. Про це я дізнався від мента, який виписав мені штраф 255 грн за неправильне паркування...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖелезнодорожная станция в Бориспольском аэропорту получила название, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
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