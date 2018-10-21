 "Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности

Стремление США к выходу из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) является ошибкой. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщает Цензор.НЕТ. Он призвал встать на защиту этого договора всех, кому важен "мир без ядерного оружия".

"Разрывать старые соглашения по разоружению, – считает Горбачев, – ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума".

Последний советский лидер подчеркнул, что "все соглашения, направленные на ядерное разоружение и ограничение ядерного оружия, надо сохранять ради сохранения жизни на Земле".

"Отказ от РСМД - это ошибка", - сказал Горбачев, который поставил свою подпись под ДРСМД в Вашингтоне 8 декабря 1987.

Также на Цензор.НЕТ: США могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times

Вопрос о ДРСМД, по всей видимости, будет обсуждаться на встрече Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который прибыл в Москву в воскресенье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал позицию главы Белого дома. Он возлагает вину на Россию, которая превратила договор о РСМД в "посмешище". "Это Россия его нарушила, и это России надо привести себя в порядок", – приводит его слова издание Financial Times.

Читайте на Цензор.НЕТ: Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ

А вот в Берлине выразили разочарование планами США разорвать договор. Германия подчеркивает, что обе стороны должны выполнять свои обязательства. И в свою очередь обещает приложить все усилия для дальнейшего ядерного разоружения.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.