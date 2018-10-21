EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  3972  84
Все про:Горбачев (135) ракеты (661) Россия (70804) США (14286)

 "Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности

Бывший советский лидер считает, что решение Трампа подорвет все усилия последних десятилетий по ядерному разоружению.

Стремление США к выходу из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) является ошибкой. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщает Цензор.НЕТ. Он призвал встать на защиту этого договора всех, кому важен "мир без ядерного оружия".

"Разрывать старые соглашения по разоружению, – считает Горбачев, – ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума".

Последний советский лидер подчеркнул, что "все соглашения, направленные на ядерное разоружение и ограничение ядерного оружия, надо сохранять ради сохранения жизни на Земле".

"Отказ от РСМД - это ошибка", - сказал Горбачев, который поставил свою подпись под ДРСМД в Вашингтоне 8 декабря 1987.

Также на Цензор.НЕТ: США могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times

Вопрос о ДРСМД, по всей видимости, будет обсуждаться на встрече Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который прибыл в Москву в воскресенье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал позицию главы Белого дома. Он возлагает вину на Россию, которая превратила договор о РСМД в "посмешище". "Это Россия его нарушила, и это России надо привести себя в порядок", – приводит его слова издание Financial Times.

Читайте на Цензор.НЕТ: Слова США о выходе из договора о ликвидации ракет - шантаж, придется принимать меры, - МИД РФ

А вот в Берлине выразили разочарование планами США разорвать договор. Германия подчеркивает, что обе стороны должны выполнять свои обязательства. И в свою очередь обещает приложить все усилия для дальнейшего ядерного разоружения.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092533
 
 
 Топ комментарии
 
Насмотревшись на неимеющиеаналогов мультяшные ракеты и наслушавшись истерики вождя ваты: "все в рай", которыми Пуйло решило попугать Запад - Трамп вчера притворился что поверил во все эти малоубедительные фейки и выкатил Московии предъяву в нарушении Договора об ограничении ракет малой и средней дальности, после чего заявил о выходе США из этого договора... что позволит американцам дать новый импульс развития своему военно-промышленному комплексу, освободив сдерживаемые этим договором аппетиты Пентагона, который уже давно жаждет получить более мощное оружие, основанное на открывшихся за сорок лет новых технологических возможностях промышленности...
Учитывая то, что США уже одной ногой заступили в седьмой технологический уклад, где юзают управляемый квантовыми компьютерами искусственный интеллект - а скрепная Московия бессмысленно использующая вместо технологий иконы, на 80% застряла в четвертом - новая гонка вооружений гарантированно оставит скрепоносцев безоружными перед возросшей американской военной мощью...
Вот и все, что с помощью балалаечных понтов - сумел добиться мастер скрепных многоходовок... (С)
 показать весь комментарий
 
Старый маразматик сидит в Германии и "любит" Родину "оттуда"?! "Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Цензор.НЕТ 856
 показать весь комментарий
 
А многократньіе нарушения договора о РСМД хуйлом не прокоментировал. Очевидно из-за БОЛЬШОГО ума.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тю, а я думав, що він вже давно зі старенькою з косою в карти гуляє...
 показать весь комментарий
 
 
Насмотревшись на неимеющиеаналогов мультяшные ракеты и наслушавшись истерики вождя ваты: "все в рай", которыми Пуйло решило попугать Запад - Трамп вчера притворился что поверил во все эти малоубедительные фейки и выкатил Московии предъяву в нарушении Договора об ограничении ракет малой и средней дальности, после чего заявил о выходе США из этого договора... что позволит американцам дать новый импульс развития своему военно-промышленному комплексу, освободив сдерживаемые этим договором аппетиты Пентагона, который уже давно жаждет получить более мощное оружие, основанное на открывшихся за сорок лет новых технологических возможностях промышленности...
Учитывая то, что США уже одной ногой заступили в седьмой технологический уклад, где юзают управляемый квантовыми компьютерами искусственный интеллект - а скрепная Московия бессмысленно использующая вместо технологий иконы, на 80% застряла в четвертом - новая гонка вооружений гарантированно оставит скрепоносцев безоружными перед возросшей американской военной мощью...
Вот и все, что с помощью балалаечных понтов - сумел добиться мастер скрепных многоходовок... (С)
 показать весь комментарий
 
 
С Юлькой, что ли...так вона храпит вроде еще...на радио шансон ее рекламують..
 показать весь комментарий
 
та слейся уже, комментатор....
знаем, видели, плавали...
 показать весь комментарий
 
 
Старый маразматик сидит в Германии и "любит" Родину "оттуда"?!
 показать весь комментарий
 
 
Ой, только не нужно тут разгонять вот этот говномиф про то что якобы Горби развалили СССР
СССР был конченной экономически-неэффективной моделью поэтому здох сам от низких цен на нефть.
Горби пытался спасти его перестройкой, введя частично рыночную экономику, но ничего не получилось
 показать весь комментарий
 
 
В Венесуэле сейчас кризис намного хуже, чем когда то в СССР - но отчего то Венесуэла не "развалилась"..
 показать весь комментарий
 
 
А это имеет какое-то значение? А в Сирии были республики?
 показать весь комментарий
 
 
Он хотел с помощью "гласности" спасти систему, основанную на лжи...
 показать весь комментарий
 
 
Реклама пиццы ему удалась лучше...
 показать весь комментарий
 
 
горби уже даже стадию маразма прошел.Больше цитировать некого??
 показать весь комментарий
 
 
Пятнистого в в презы расии, немедленно. Быстренько он ссср похоронил, помню
 показать весь комментарий
 
 
Не выберут. Побоятся, что запретит пить стекломой и боярышник
 показать весь комментарий
 
Этот чмырь водку и вино запрещал пить, а винтороги и так эти напитки не пьют. Им бояру и стекломой нравитцо
 показать весь комментарий
 
Там тебя Раиса Максимовна заждалась, пятнистый дятел
 показать весь комментарий
 
 
А многократньіе нарушения договора о РСМД хуйлом не прокоментировал. Очевидно из-за БОЛЬШОГО ума.
 показать весь комментарий
 
 
Так в этом весь цинус.
Самому х-й положить, а вторую сторону призывать исполнять.
Старое кидалово. Как нас на Будапешском...
 показать весь комментарий
 
 
А почему не вспомнил о Будапешском меморандуме ?.....
 показать весь комментарий
 
 
да ладна. Трамп друг паРаши, пусть скажет своему хуйлу за его продвижение.
 показать весь комментарий
 
 
Не от большого ума он приветствовал аннексию Крыма!
 показать весь комментарий
 
 
горби что-то проблеял про сохранение жизней на земле, можно подумать карлик собирается сохранять жизни людей, не говоря уже про поголовье ватников.
 показать весь комментарий
 
 
Горбачев президент Украины. А шо хуже Рошенка?
 показать весь комментарий
 
Когда этому дадут хоть раз по пятнышку чтобы не воняло а то оно слишком вумное как Крым отжать то оно за в нарушение всех законов в том числе пусть этот придурок вспомнит Хельсинки я уже молчу за Будапештский меморандум Пусть теперь в рашке начнут думать не жопой
 показать весь комментарий
 
 
Дебілу,й цвинтар недопоможе. До чого смердюче бидло
 показать весь комментарий
 
 
Горбатый уже похож уже на престарелого фантомаса!
 показать весь комментарий
 
 
Старикан уже одной ногой в могиле.
Кто поверит в его ясный разум и обьективное мнение.
 показать весь комментарий
 
 
вот сдесь я б хотел услышать кометарии senatora s. тот полуумный раскажет что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Не от большого ума,падаль меченая,было позволять своей шлюхе рулить страной!
 показать весь комментарий
 
 
Горбачов від'їв пику на німецьких харчах.
 показать весь комментарий
 
 
Сыграл свою роль в хорошем и нужном деле (развал Красной империи) - молодца.
Но после этого - всё, на покой. А не "оценки давать", понимаешь.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда была жива его Рая, но теперь он без мозгов!
 показать весь комментарий
 
 
"- Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к Ымператору." (с)
 показать весь комментарий
 
 
Это напоменает мне, что Саник виноват в разбитии окна, что голову отклонил, поэтому кирпич попал в стекло.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Горбачов говорить про помилки, то повинен перерахувати всі помилки путіна.
 показать весь комментарий
 
 
А вдруг правда сошел с ума, а не притворяется? Почему этого никто не допускает?
 показать весь комментарий
 
 
Так если раша не выполняет этот договор и нарушает все нормы рсмд,выпуская и наращивая крылатые ракеты,,то конечно сша пойдет на расторжение договора
 показать весь комментарий
 
 
бог,спаси украину от большого ума,один вред от него
 показать весь комментарий
 
 
Люблю Горби. Сссср развалил. Маладец! А то,шо деменция пришла, то он невинуватый! Це природньо!).
 показать весь комментарий
 
 
Миша, я против тебя лично ничего не имею, но кажется Раиса тебя уже заждалась... "Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Цензор.НЕТ 2295
 показать весь комментарий
 
 
А от большого ума оккупировать территории своих соседей?
 показать весь комментарий
 
 
Договоры с запоребьем это фикция, цена которой не выше цены бумаги, на которой они подписываются...
 показать весь комментарий
 
 
это кнут для подписания нового договора, ведь старый то был между старым миром. ссср больше нет, а его приемная дочь-ботоксная лгунья.
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку Хуйло поставив хрест на ядерному розброєнню коли насрав на будапешський меморандум!
 показать весь комментарий
 
 
не ну он хотел чтоб включили дурачка и говорили, дааа иван, ты вози своии ракеты а мы будем разружатся.
 показать весь комментарий
 
Воистину, здесь уместна поговорка Горбатого могила исправит.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы испытывали терпение США своей крылатой ракетой 1500 км для искандера - не прокатило...)) сами пускай теперь чухаются - зачем они это делали
 показать весь комментарий
 
Подставная петрушка-двойник,тройник. АрабскаяТКК((тайная канцеллярия Кремля-с 1927 сталиняно(двойник)-микояны)) главного давно убрало. МНБ ИндоПэриджана ДАВНО ДОЛЖНО БЫЛО ЕГО УНИЧТОЖИТЬ.Надо среди населения провести тендр.ОН НЕ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ СОБАЧКА У АРАБЬЯ, Кругом одно пидарье ПОТОМУ ЧТО ИХ НЕ ТРОГАЮТ.
 показать весь комментарий
 
Плакаты времён этого придурка у власти. Социализм сдох, а алкоголь остался. "Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Цензор.НЕТ 3486
"Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Цензор.НЕТ 8970
 показать весь комментарий
 
 
По России мчится тройка-Мишка,Райка,перестройка.Водка- десять,мясо-семь.УХУ ЕЛ МУЖИК СОВСЕМ. "Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Цензор.НЕТ 9968
 показать весь комментарий
 
Америка знает что делает , выход из договора означает гонку вооружений . Которую паРашка в жиснь не потянет . Этот американский фокус уже однажды привёл к упадку , и как следствие к развалу , ссср . Видимо теперь настала очередь и растиковой федерашки .

Ну ,за Америку . !!!."Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Цензор.НЕТ 4781..
 показать весь комментарий
 
 
Что вы набросились на старика? Развалил совок? Сильно скучаете по большой дружной семье братских народов? Так может хорошо, что развалил?
Сказал сейчас что-то? Ну дали путлеровцы денег вот и сказал.
 показать весь комментарий
 
РЕЙГАН "закопал" Мишу,ТРАМП закопает Вову......ать -копать
 показать весь комментарий
 
Петух плешывый, меченный, закрыл бы свой паганый рот.
 показать весь комментарий
 
 
Даже он решил писю Путина чмок-чмок
 показать весь комментарий
 
Верю, очень даже верю что россия нарушила договор первой хотя скрепные и отнекиваются "не, не это не мы!"....А что же Штатам тогда остается делать? Заявление Горбачева выглядит по крайней мере странным, это что же, пусть россия вооружается и тайком выходит из договора а для Штатов это было бы акция,так сказать," не от большого ума"? Как его,Горби, выбрали когда то Президентом СССР? Надо думать,"не от большого ума".. "Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности - Цензор.НЕТ 6891
 показать весь комментарий
 
 
Ну раз уж Горбачёв об этом заговорил , значит это серьёзный удар по путинской рф . Кольца Американского удава сжимаются с каждым вздохом россии всё туже и туже ... .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Не от большого ума", - Горбачев прокомментировал план США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности
 
 
 
 
 
 вверх