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 Политика Украины, За рубежом
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 Европарламент примет резолюцию в связи с действиями России в Азовском море

Нарушение Россией международного морского права в Азовском море вынесено на рассмотрение Европейского парламента.

Соответствующий вопрос запланирован для обсуждения во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза во вторник, 23 октября, в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Голосование за проект резолюции планируется в четверг, 25 октября.

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Напомним, российские силовики задерживают в акватории Азовского моря суда, направляющиеся в украинские порты. Указанные действия агрессора являются нарушением международного морского права, направленным на подрыв экономических, политических и безопасностных интересов Украины в регионе.

Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3092532
 
   
 Топ комментарии
 
все потужные реформы сводятся к одному - повышение цен, тарифов, сборов, билетов... тут рошеновские ребята впереди планеты всей. А вот где надо реально что-то поменять - тут сплошные обсеры, поиски агентов кремля, комично-минстецевские методички и прочая мышиная возня
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Це така "реформа" армії від риго-соєвих потвор. Скоро Україна може залишитись взагалі без боєприпасів і від кацапів будемо захищатись цеглою і палицями...
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Це така "реформа" армії від риго-соєвих потвор. Скоро Україна може залишитись взагалі без боєприпасів і від кацапів будемо захищатись цеглою і палицями...
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все потужные реформы сводятся к одному - повышение цен, тарифов, сборов, билетов... тут рошеновские ребята впереди планеты всей. А вот где надо реально что-то поменять - тут сплошные обсеры, поиски агентов кремля, комично-минстецевские методички и прочая мышиная возня
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Наконец гейропейцы в очередной раз сильно озаботятся, а то что-то притихли.
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Ага..ща вам хуйло подкинет флешку с педофильным компроматом с олимпиады, и сразу усе устаканится...поэтому вы гондоны и тянете резину 5-й год,,Бо у самих в жопе паяльник..а штепсель у хуйла
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Рашка забрала "Норд" и должна получить по сусалам.
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надо просто отлить авианосец из всего имеющегося на украине шоколада и напугать мацкалей, пэрэмога будет обеспечена стопроцентно
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У русской однохромосомной алкашни день не задался, бражка оказалась не свежей, весь сброд пошел дальше синячить
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Мученики долго (и счастливо) не живут.
россияне - святые мученики...
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Что произойдет с экономикой России, если она полностью откажется от доллара... Европарламент примет резолюцию в связи с действиями России в Азовском море - Цензор.НЕТ 5390
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Больше санкций хороших и разных хуйлу и его банде и флот НАТО в Мариуполь, и Бердянск. Тогда можт поймет, что Украина - независимое государство, а часть Азовского моря принадлежит по праву Украине.
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Только для начала в Азовском море должно действовать международное морское право.
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Пока там европарламент , что то тг лопчет гибридный Президент готовит очередной подарок своему Хозяину в Кремле. Украина в его лице готовится опять признать Азовское море внутренним морем Украины и РФ. Поэтому кацапы могут спать спокойно, шоколодный барыга им все отдаст за второй срок.
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Император полулежал на троне и кричал: «А они все - сдохнут!»...
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Как мы сегодня, в ХХI веке, воспринимаем комедию "Ревизор"?
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Что-что, а в принятии резолюций Европарламент силён.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропарламент примет резолюцию в связи с действиями России в Азовском море
 
 
 
 
 
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