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 Сегодня днем трое украинских воинов получили ранения, обострилась ситуация на Луганском направлении, - ООС

Российско-оккупационные войска за период с 7 часов утра до 18:00 в воскресенье, 21 октября, восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил, зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

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"По сравнению с прошлыми сутками, несколько обострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а наши позиции у Счастья подверглись огню из стрелкового оружия. Враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточняют, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

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"Не удалось избежать санитарных потерь - трое украинских воинов из состава Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - резюмируют в штабе.

Сегодня днем трое украинских воинов получили ранения, обострилась ситуация на Луганском направлении, - ООС 01

Напомним, за прошедшие сутки, 20 октября, российские оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету. В ходе незаконных враждебных действий по всей линии соприкосновения сторон, получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен и еще четверо - ранены. 

Источник: https://censor.net.ua/n3092529
 
 
 Топ комментарии
 
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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И шо в этом нового? Может уже никто не пострадает? Вы верите в это? Тогда вы идиот...
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И шо в этом нового? Может уже никто не пострадает? Вы верите в это? Тогда вы идиот...
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Ничего нового.
Российская нечисть продолжает убивать и увеличить украинцев.
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Российско-оккупационные войска за период с 7 часов утра до 18:00 в воскресенье, 21 октября, восемь раз нарушили режим прекращения огня.Источник:https://censor.net.ua/n3092529

Украинцы, ВЫ ПОМНИТЕ, что лучше расстрелять весь свой боезапас по российским агрессорам , чем ждать, что он вам пригодится на Западе Украины. Вы не дождетесь ибо этот запас уничтожят на складах ...Ичня!
Но у вы российско - украинская война заточена под здачу украинских интересов как перед ЗАПАДОМ ТАК И ПЕРЕД рф. Глобальной геополитики Украина не нужна как в в военном плане так и в экономическом ...
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Каждый подумал - хорошо,шо не я. Но решать проблему никто не станет. Не говоря уже о том,кому эта неразбериха с войной приносит баснословные доходы.
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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Для прекращения войны нужен всего лишь один удачный выстрел по одному бандиту.
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А сколько сепаров убили? 10-20-ть? Сколько кацапни в плен взяли? А то все как-то жиденько.
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Не переживай за своих рашистиков,касатик
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Вообще то интересная война.Тут воюют,там торгуют.Население ходит туда сюда.Никто наступать не хочет.Бо могут подстрелить. И эту войну никто не хочет прекращать.
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Одужання пораненним воїнам!!! Смерть расіянським окупантам!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня днем трое украинских воинов получили ранения, обострилась ситуация на Луганском направлении, - ООС
 
 
 
 
 
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