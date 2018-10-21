 3500 километров дорог отремонтировали в Украине за год, - Гройсман

За год в Украине отремонтировали 3500 километров дорог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Об этом в Twitter написал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 год – 900 км, 2017 год – 2100 км, 2018 год – порядка 3500 км", – отметил Гройсман.

При этом с начала года на правительственную "горячую линию" поступило более 5000 обращений относительно ремонта автомобильных дорог. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

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Как отметили раньше в правительстве, в январе этого года Кабмин одобрил Концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Выполнение программы позволит обеспечить улучшение транспортно-эксплуатационного состояния свыше 9,1 тыс. км автомобильных дорог по основным маршрутам, в частности между областными центрами.