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 Политика Украины
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 3500 километров дорог отремонтировали в Украине за год, - Гройсман

На правительственную линию при этом поступило более 5000 обращений с просьбой отремонтировать дороги.

За год в Украине отремонтировали 3500 километров дорог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Об этом в Twitter написал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"За последние три года отремонтировано и построено около 6500 км дорог. 2016 год – 900 км, 2017 год – 2100 км, 2018 год – порядка 3500 км", – отметил Гройсман.

3500 километров дорог отремонтировали в Украине за год, - Гройсман 01

При этом с начала года на правительственную "горячую линию" поступило более 5000 обращений относительно ремонта автомобильных дорог. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

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Как отметили раньше в правительстве, в январе этого года Кабмин одобрил Концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Выполнение программы позволит обеспечить улучшение транспортно-эксплуатационного состояния свыше 9,1 тыс. км автомобильных дорог по основным маршрутам, в частности между областными центрами.

Источник: https://censor.net.ua/n3092528
 
 
 Топ комментарии
 
мухосранськ - це батьківщина твоїх батьків мордвинів, баняк кацапський.
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Чергове пускання пилюки в очі. Тільки сьогодні на Цензорі кілька новин про ДТП на таких дорогах, що ними страшно ходити, не те що їхати.
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базарная,брехливая БЕЗДАРНОСТЬ.
Почем газ (опиум) для народа?
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за таку роботу і до стінки поставити не жаль!
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3500 км доріг відремонтували в Україні за рік, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6088Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали - тысяча лет и тысяча километров грунтовой и шоссейной дороги. За эту тысячу лет на магистрали Удоев-Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил Соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, приезжали мужики, с песнями тащились странники. Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, и были усмирены картофельные бунты, люди научились брить бороды. Полетел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы - пароход и паровоз. Затрубили автомашины. А дорога осталась такой же, какой она была при Соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, - протянулась отечественная дорога мимо деревень, городов, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, оскверненных травах валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили.
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Добавлю-в основном по сёлам и за счёт местного бюджета!!!! Между сёлами ямы просто обвели белой краской и....ПРОНУМЕРОВАЛИ!!!!!
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Я что то как то и не увидел. Может я в одной стране живу, а Геморойсман в другой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины3500 километров дорог отремонтировали в Украине за год, - Гройсман
 
 
 
 
 
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