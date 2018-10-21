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Все про:Италия (840) Харьков (4035) Рим (50) Милан (21) лоукост (96)

 Из Харькова можно будет улететь в Милан и Рим: итальянский лоукостер открывает прямое сообщение

Билеты будут доступны со следующей недели, рейсы начнутся в марте.

Авиакомпания Ernest Airlines (Италия) 21 марта 2019 года планирует начать выполнять регулярные авиарейсы из Международного аэропорта "Харьков" в Рим и Милан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Вылеты из Харькова будут осуществляться три раза в неделю – по четвергам, пятницам и воскресеньям. Цена билетов – от 45 евро в одну сторону, ручная кладь и налоги включены.

В Ernest Airlines подчеркивают, что Харьков был выбран благодаря его стратегическому расположению в густонаселенном восточном регионе Украины, где высок спрос на перелеты в Италию. Отсюда украинцы часто летают туда на отдых, работу, к родственникам и друзьям, а многие итальянцы ведут бизнес в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из "Борисполя", - Омелян. ФОТОрепортаж

Компания Ernest Airlines основана в 2015 году группой шведских и итальянских инвесторов. В 2017 году авиакомпания получила сертификат европейского авиационного оператора, в июне начала осуществлять рейсы из Италии. Парк лайнеров включает самолеты Airbus A319 и A320.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов Харькова. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai и многие другие другие.

Также на Цензор.НЕТ: Лоукостер Ryanair начал летать в Украину. ВИДЕО



Источник: https://censor.net.ua/n3092527
 
   
 Топ комментарии
 
Це чудово, вітаю харків'ян Європа стає ближча!
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Нух*евый такой всполох. Таварисч, с такой пердачной реактивной тягой вам никакой самолет не нужен, своим ходом куда угодно долетите.
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А как он будет платить из ольгино....тем более боярой. Тебе нужен налог боярой? Мне нет.
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>>налог для отдыхающих за бугром?<<
Осінній напад "жаби"? Людина ЗАРОБИЛА на відпустку, сплативши усі податки. І у вартість туру входить ПДВ у гривнях, теж на хвилинку податок у держскарбницю України. За візу платили ІНОЗЕМНІЙ державі. Щодо євроблях - сумніваюся що ти колись мав "совкобляху" типу "емальований тазик". Працювати ніколи не пробував?
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Слава те, Господи! А то всё на велосипеде, да на велосипеде.
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Суцільне зубажиння і тарифний гінацид.
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Я так вижу соеботы аж кончают от повышения цен и тарифов. Неужели Минстець получает процент от Ахметова?
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Я не пойму ты завидуешь зарплате Минстеця? Так переходи на темную стиорону! Что не берут? Ну да таких имбецилов только в Ольгино любят! Из Харькова можно будет улететь в Милан и Рим: итальянский лоукостер запускает открывает прямое сообщение - Цензор.НЕТ 6989
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Ему гражданство не позволяет и расстояние от питера до Киева.
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Арбайтен, ледаре! І буде тобі щастя, в тому числі відвідини Ла Скала. Тільки приходь на виставу вчасно і не забудь про дрес-код.
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А ты сам хоть был раз в Милане или Риме? Я уверен что ты смартфон в кредит купил и трамвае ездишь перебегая из вагона в вагон прячась от кондукторов.
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Стоимость проезда в киевском городском транспорте 8 гривень тоесть 16 рублей. Сразу видно что Медведчук неопытных тролей на Минстець привез. Из Харькова можно будет улететь в Милан и Рим: итальянский лоукостер открывает прямое сообщение - Цензор.НЕТ 6129
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в харькове 4 грн это 9 рублей ваших лаптестановских. Так что учи экономическую географию той страны в которую тебя направили работать. А то как Боширов с Петровым будешь расказывать про шпили-вилли! З Харкова можна буде полетіти в Мілан і Рим: італійський лоукостер відкриває пряме сполучення - Цензор.НЕТ 1604
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На городе бузина а в Киеве дядько... Ты как дите 3-х летнее что знало то и ляпнуло. И за что тебе только Минстець платит из наших налогов
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Из твоих налогов не платит. Ну короче тебя рассекретили. Беги докладывай и получай заслужение наказание! Либо лося либо портянками по лицу!
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А то как Боширов с Петровым будешь расказывать про шпили-вилли!

...З Харкова можна буде полетіти в Мілан і Рим: італійський лоукостер відкриває пряме сполучення - Цензор.НЕТ 5116
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А в метро при поповненні 50 поїздок виходить по 6,50 грн за поїздку.
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А если арбузы оптом баржами закупать то выходит еще дешевле
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В Милане и Риме еще нет, но с удовольствием побываю. А с мартфоны я могу по несколько в месяц менять. Работу себе найди, лентяй. )
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Так он работает на фабрике тролей. У него звание зауряд-прапорщик агит обоза ФСБ!
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Из Харькова можно будет улететь в Милан и Рим. Навсегда...
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Ну это лучше чем в Лабытнанги и Магадан! Не правда ли?
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Как-то ехала по Киеву в Жуляны и впереди автобус с белорусскими номерами. А в жулянах он высадил пассажиров , которые пошли на посадку . Видимо турфирмы просчитали выгодность такого маршрута.
В Харьков щас попрутся руцькие из приграничья, т к турфирмам будут выгодны дешевые перелеты.
То есть кацапы убивают украинских военных, обзывают украинцев хунтой, а ПОЛЬЗОВАТЬСЯ результатом труда " хунты" будут первые.
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Бгг))) етож уметь надо - выкрутить зраду даже из такой новости - блинов с лопаты ентаму тролю З Харкова можна буде полетіти в Мілан і Рим: італійський лоукостер відкриває пряме сполучення - Цензор.НЕТ 5857
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Да Миколка. Захочет парубок может на выходные с дивчиной в Италию слетать и слетает! Не то что расейский мужик может только своей бабе по морде лопатой звезданут! З Харкова можна буде полетіти в Мілан і Рим: італійський лоукостер відкриває пряме сполучення - Цензор.НЕТ 3655
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ХЗ.
Но этим летом как раз получилось слетать из харькова в италию ( турчартер)
Самолёт был заполнен полностью и большую часть составляли пенсионеры
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Гут. Надо будет помониторить . Мне из Полтавы, да с маленьким дитем, лететь из Харькова всяко удобнее , чем из Борисполя.
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Вроде как одинаково. Тебе с дитем сначала тролейбусом до Автовокзала либо до метро и на Ж.д Хрен ево знает как тебе удобней
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз Харькова можно будет улететь в Милан и Рим: итальянский лоукостер открывает прямое сообщение
 
 
 
 
 
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