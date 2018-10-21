 За 1,5 года безвизового режима трудовые законы Эстонии нарушили до 300 украинцев, - эстонские СМИ

С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины. Из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламенты Яны Тоом.

По данным МВД, в указанный период предписание покинуть Эстонию было сделано 286 гражданам Украины.

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Разрешение на краткосрочную работу за это время получили 14 959 граждан Украины. В течение того же временного отрезка 3287 украинских граждан оформили в Эстонии срочный вид на жительство c правом на работу.

Также в период с 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года в отношении находящихся в Эстонии на основании Закона об иностранцах граждан Украины было возбуждено 380 дел о проступке. В 80 случаях суть проступка заключалась в том, что иностранец находился в Эстонии без законных оснований, в 29 случаях – не только находился в стране без законных оснований, но еще и работал, а в 271 случае речь шла о нарушении условий трудоустройства в Эстонии.

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