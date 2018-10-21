 Водитель "Дизель шоу" ездил без напарника и засыпал на ходу, - Сумская

Водитель, находившийся за рулем попавшего в ДТП автобуса с актерами "Дизель шоу", раньше нарушал правила ПДД, а иногда буквально "засыпал за рулем". Об этом в комментарии на Facebook-странице еще одного участника шоу Егора Крутоголова рассказала актриса Ольга Сумская, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, артисты не раз ездили на гастроли в этом автобусе, и за рулем был тот же водитель. При этом пассажиры замечали, что водитель всегда ездил без напарника и буквально засыпал на ходу. А несколько дней назад, по словам Сумской, услугами этого водителя воспользовался ее супруг Виталий.

"Несколько дней назад мой Виталик, Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!", — написала Ольга Сумская в комментариях к посту Егора Крутоголова, который также пострадал в ДТП.

Напомним, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – были госпитализированы без угроз для жизни. Остальных актеров доставили в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

21 октября в Октябрьском дворце столицы друзья, коллеги и поклонники творчества попрощались с Мариной Поплавской.

Похоронят артистку 22 октября в Житомире.