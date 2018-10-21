 Водитель "Дизель шоу" ездил без напарника и засыпал на ходу, - Сумская

Водитель, находившийся за рулем попавшего в ДТП автобуса с актерами "Дизель шоу", раньше нарушал правила ПДД, а иногда буквально "засыпал за рулем". Об этом в комментарии на Facebook-странице еще одного участника шоу Егора Крутоголова рассказала актриса Ольга Сумская, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, артисты не раз ездили на гастроли в этом автобусе, и за рулем был тот же водитель. При этом пассажиры замечали, что водитель всегда ездил без напарника и буквально засыпал на ходу. А несколько дней назад, по словам Сумской, услугами этого водителя воспользовался ее супруг Виталий.
"Несколько дней назад мой Виталик, Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!", — написала Ольга Сумская в комментариях к посту Егора Крутоголова, который также пострадал в ДТП.
Напомним, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.
Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – были госпитализированы без угроз для жизни. Остальных актеров доставили в Киев, их здоровью ничего не угрожает.
21 октября в Октябрьском дворце столицы друзья, коллеги и поклонники творчества попрощались с Мариной Поплавской.
Похоронят артистку 22 октября в Житомире.
Источник: https://censor.net.ua/n3092524"
Кому-то сообщили об этом ранее (сейчас это сообщение бесполезно, ежели чё)?
но он бы не уснул... (дегустатор "кокса" как-никак)))
На автобусные маршруты протяженностью более 500 км направляются два водителя, причем период управления каждого должен составлять половину общего периода управления.
Жаль что страдают не те кто нанимал
Вічна пам'ять загиблим.
почему же никого не поставили в известность....почему не отказались ехать с соней?
кто должен переживать за свою безопасность и как оказалось жизнь?
В Украине дефицит людей на должность водителя или как ?
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»...
Даже не знаю.Нищета, или жадность нанять второго пилота привела к этой катастрофе!
Скупой, дважды платит. Жаль.Но это, хохлятское в крови! Украинцы, будьте ими, но не хохлами!!!
Соболезную