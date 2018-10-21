EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3856  30
Все про:ДТП (5233) Сумская (20)

 Водитель "Дизель шоу" ездил без напарника и засыпал на ходу, - Сумская

Актриса рассказала, что услугами этого водителя пользовались многие артисты.

Водитель, находившийся за рулем попавшего в ДТП автобуса с актерами "Дизель шоу", раньше нарушал правила ПДД, а иногда буквально "засыпал за рулем". Об этом в комментарии на Facebook-странице еще одного участника шоу Егора Крутоголова рассказала актриса Ольга Сумская, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, артисты не раз ездили на гастроли в этом автобусе, и за рулем был тот же водитель. При этом пассажиры замечали, что водитель всегда ездил без напарника и буквально засыпал на ходу. А несколько дней назад, по словам Сумской, услугами этого водителя воспользовался ее супруг Виталий.

"Несколько дней назад мой Виталик, Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!", — написала Ольга Сумская в комментариях к посту Егора Крутоголова, который также пострадал в ДТП.

Водитель Дизель шоу ездил без напарника и засыпал на ходу, - Сумская 01

Напомним, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – были госпитализированы без угроз для жизни. Остальных актеров доставили в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

21 октября в Октябрьском дворце столицы друзья, коллеги и поклонники творчества попрощались с Мариной Поплавской.

Похоронят артистку 22 октября в Житомире.

Источник: https://censor.net.ua/n3092524
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"При этом пассажиры замечали, что водитель всегда ездил без напарника и буквально засыпал на ходу.
Источник: https://censor.net.ua/n3092524"

Кому-то сообщили об этом ранее (сейчас это сообщение бесполезно, ежели чё)?
 показать весь комментарий
 
 
Поздно, Оля, ты всралась. Раньше надо было об этом трубить, а ни когда пришла беда и не стало хорошего Человека.
 показать весь комментарий
 
 
да? а какого же хрена вы нанимали тогда его? или бабла как всегда жалели? типа вы его и так ощасливили, что наняли?
 показать весь комментарий
 
 
я чомусь думав, що вона Ольга Сумська, а виявляється Сумская
 показать весь комментарий
 
 
Вважаю ,у паспорті написано Сумська.
 показать весь комментарий
 
 
це не важливо..... на сторінці в ФБ воно себе ідентифікує, як Сумская.....артистка України, твою кацапську маму Водитель "Дизель шоу" ездил без напарника и засыпал на ходу, - Сумская - Цензор.НЕТ 1999
 показать весь комментарий
 
да оно снималось в "Роксолане", так шо Ольга точняк
 показать весь комментарий
 
Что то мне подсказывает, что Сумская .сказав правду, наживёт себе врагов в актёрской среде
 показать весь комментарий
 
"засыпал на ходу" - чьто засипал, куда засипал, зачєм засипал?...
 показать весь комментарий
 
 
єт Лавров был? всегда везде засыпает и вздыхает
но он бы не уснул... (дегустатор "кокса" как-никак)))
 показать весь комментарий
 
втягівать носам какаін ета називаіцца вздихать?...тіпа я щяс атлучюсь на мінуту пайду вздахну...
 показать весь комментарий
 
Знаете в этом наш весь народ купить по дешевле и похрен даже на свою безопастность!
 показать весь комментарий
 
 
И в маршрутках водители куняют. Мы как-то одному сказали, а он говорит: "Я три дня без выходных. Начинаю смену в 5.30, заканчиваю в 1.30. Вот и куняю". Почему они так работают, я не знаю.
 показать весь комментарий
 
 
Это в генах. Народ соскучился по рабству. Эх, если бы не проклятая физиологическая потребность сон, сколько бабла можно было накосячить! (Вот почему я всегда уважал бомжей!).
 показать весь комментарий
 
Приказ Министерства транспорта и связи Украины от 7 июня 2010 года N 340 пункт 3.5.
На автобусные маршруты протяженностью более 500 км направляются два водителя, причем период управления каждого должен составлять половину общего периода управления.﻿
 показать весь комментарий
 
 
Жадность! Телевизионщики еще те жлобы
Жаль что страдают не те кто нанимал
 показать весь комментарий
 
 
Это похоже на фатальный закон какой-то. Вспоминаю аварию, в которой чуть не погибла певица Анна Герман (не путать с яныковской сучкой ганей)! Водитель "Дизель шоу" ездил без напарника и засыпал на ходу, - Сумская - Цензор.НЕТ 5465 Они, эти водилы, дефективные в принципе что ли?
 показать весь комментарий
 
 
Нормальні водії в таких випадках зупиняються посилають пасажирів якщо ті наполягають на продовженні руху і сплять. Через пів години годину можна впевнено рухатись далі!
 показать весь комментарий
 
До 2014 кожен рік возив сім'ю в Крим тому знаю про що йдеться. Водій заснув за кермом 100%.
 показать весь комментарий
 
 
Мухи в роті якщо у водія і раніше єб*лись, і цього ніхто не бачив, то вже, може, побачили. Шкода що запізно.
Вічна пам'ять загиблим.
 показать весь комментарий
 
Это видно по поврежденям автобуса. Вылетел на встречную.
 показать весь комментарий
 
 
т.е. как бы... он все время сонный ездит и всем по хрен...с кем ехать в...даль
почему же никого не поставили в известность....почему не отказались ехать с соней?
кто должен переживать за свою безопасность и как оказалось жизнь?
 показать весь комментарий
 
 
С ума сойти , ВСЕ знали , что он спит за рулём , НО всё равно его НАНИМАЮТ !
В Украине дефицит людей на должность водителя или как ?
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»...
 показать весь комментарий
 
 
21.10.18 17:30 Водитель "Дизель шоу" ездил без напарника и засыпал на ходу, - Сумская
Даже не знаю.Нищета, или жадность нанять второго пилота привела к этой катастрофе!
Скупой, дважды платит. Жаль.Но это, хохлятское в крови! Украинцы, будьте ими, но не хохлами!!!
Соболезную
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель "Дизель шоу" ездил без напарника и засыпал на ходу, - Сумская
 
 
 
 
 
 вверх