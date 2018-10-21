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Все про:Германия (3183) ракеты (661) Россия (70804) США (14286)

 Германия разочарована планами Трампа разорвать ракетное соглашение с Россией

В Берлине обещают продолжить работу по ядерному разоружению.

Германия разочарована решением президента США Дональда Трампа разорвать договор с Россией, ограничивающий производство ракет средней и малой дальности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Реакцию немецкой дипломатии сформулировал в Twitter статс-министр МИД Германии Нильс Аннен.

"Мы разочарованы решением президента Трампа отказаться от Договора о РСМД. И будем продолжать работу по ядерному разоружению", - написал Аннен.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия также обязана соблюдать свои обязательства.

"Европа должна предотвратить наращивание арсенала ракет средней дальности!", - пишет дипломат.

Читайте на Цензор.НЕТ: США могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times

Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал позицию главы Белого дома. Он возлагает вину на Россию, которая превратила договор о РСМД в "посмешище". "Это Россия его нарушила, и это России надо привести себя в порядок", – приводит его слова издание Financial Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Также на Цензор.НЕТ: РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го

Источник: https://censor.net.ua/n3092522
 
 
 Топ комментарии
 
А США незадоволена планами Німеччини щодо ПП2.
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А то что рашка начала производство таких ракет, Германию не разочаровало?
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Глубоко обеспокоена? Где то такое слышал...Дежавю...
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Заявление немцев ни очем не говорит, как обычно какая то озабочнность которую они проявляют по всем без исключения событиям. Только для формальности.
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Когда рашка начала разворачивать РСД и РМД, проводить испытания новых ракет, Германия молчала как рыба.
Ни единого слова.
А тут "правильные немцы" выражают разочарование.
Ничего личного и сплошные нерушимые принципы, не так ли?
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Ложь. Немцы содержат на своей территории огромный арсенал НАТО. Включая ядерное оружие.
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это не их ЯО ни им не могут распоряжаться.
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Как распоряжаться ядерным оружием - в НАТО знают. А Германия член НАТО.
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кроме оружия НАТО есть в Европе страны, которые могут применить ЯО без НАТО!
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НАТО является системой КОЛЛЕКТИВНОЙ обороны, военно-политическим союзом. Несогласованность наносит ущерб другим, поэтому не допускается.
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при этом каждая страна имеет право сама себя защищать, как это сделала Бритния в конфликте с Аргентиной, а Штаты в Ираке.
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факт что ядерная дердава САМА воевала без НАТО! Если бы нужно то применила.
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Содержат и что с того?
Где же немецкие "обеспокоенности", по поводу разработки рашкой крылатых ракет малой и средней дальности?
Где вопросы по поводу "Искандеров" в Калининградской области?
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В СМИ, которые ты не читаешь, предпочитая пережованное.
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Во Владикавказе загорелся завод "Электроцинк". Над городом находится ядовитое облако. Жителям тяжело дышать:

https://news-r.ru/news/north_ossetia_alania/257564/

Тем временем "мостопад" в России продолжается:

- 4 октября. Часть крымского моста провалилась в море.
- 9 октября. В Амурской области мост упал на поезд на Транссибирской магистрали.
- 9 октября. В Мордовии обвалился автомобильный мост.
- 15 октября. В Сковородинском районе Амурской области сгорел мост.
- 16 октября. Во Владивостоке обрушился мост.
- 17 октября. В Башкортостане рухнул мост над рекой.
- 18 октября. В Башкортостане треснул мост над железной дорогой.
- 20 октября. В Подмосковье на Горьковском шоссе обрушился мост.
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Я что-то пропустил, или у Германии есть ЯО?
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Желательно что бы рашку тоже разорвали на фашисткий крест..
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короче Цензор смешал в кучу и Твиттер и ДВ. Там немножко не так и далеко не общее мнение немецких дипломатов. Ссылка на этого немца есть, как оппозиция, а дальше история этого договора .
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не відволікайтеся камараден, облизуйте Хуйла далі
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Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых4 уже после 1945г.Из 18 союзнических соглашений нарушены 15,из них 12 после 1945г. Уже после войны СССР заключил с1946 г.6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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Німеччина розчарована планами Трампа розірвати ракетну угоду з Росією - Цензор.НЕТ 2806Фотожаба про німецьку соціал-демократію. але по суті вона стосується всієї сучасної німецької гроссполітік (Grosspolitik)
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С некоторых пор бабка будет всегда осуждать любые инициативы штатов. Жанр личного неприятия
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Це вже публічне вилизування кацапського ґузна "німеччиною". Тьху!
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Германия должна или платить по счетам за свою безопасность и иметь бизнес Америкой.
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Всрались немчура)))) Бо пиздити будуть такаж поток цей Сєверний)))) Продажні потвори.
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Цитата з власного ж старого допису.

Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі сучасних європейців КОМПРОМІС. Це помітно на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруг них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, щоб Хуйло обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що є ще такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях.

Я, наприклад, не розумію і ніколи не зрозумію компромісу між вбивцею і батьками вбитого. А європоцівські "гуманісти" вважають, що такий компроміс не тільки можливий, а і бажаний. Особливо, коли вбивця заплатить.
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АЙ ЯЙ ЯЙ, Я ТАК ОЗАБОЧЕН ГЛУБИНОЙ РАЗОЧАРОВАНИЯ СТАРОЙ ТОРГОВКИ СОСИСКАМИ В ОТДЕЛЬНОСТИ И ВСЕЙ ГЕРМАНИИ В ЦЕЛОМ. Німеччина розчарована планами Трампа розірвати ракетну угоду з Росією - Цензор.НЕТ 9565
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Правильно Америка делает. Втягивают срашу потихоньку в гонку вооружений, затягивая шворку на шее хуйла. А оно радостно подхватывает.
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Россия также обязана соблюдать свои обязательства... Ну это уже даже не смешно!
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хУЙЛО: Іх бін хуйло!!
МЕРКЕЛЬ: Я-я!!!
Трамп: Я розачарований.
МЕЙ: Під*раси..
П"єса на один діалог.
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Значит в германии еще не все кремлевское бабло отработали, то что гонка вооружений похоронит кацапстан и ежику понятно.
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А у Кенигсберг які ракети паРаша завозить??????
США правильно усе розрахувала - адже Україна не обмежена домовленостями про нерастошування на території ракет середньої і малої дальності. А паРаша відчиняючи ящик пандори на це не розраховувала.
Україна здатна забезпечити усі країни НАТО такими ракетами.
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Чему радоваться? Этот договор запрещал размещать эту дрянь на суше, Теперь это дерьмо США начнет совать и в Европу. Найдутся придурки, которые согласятся у себя его разместить, ну там прибалты, или Польша. Раше некуда его (смрд) совать
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Причем и спрашивать не будут : "Возьмите меня"
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дерьмо кацапи розміщають і виготовляють у порушення Договору, а тут адекватна відповідь. Понови методичку троль ольгінський
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А ты, дурко, не понимаешь, что у Раши в Европе, нет естественных врагов, которые могут угрожать? Не на фиг Раше размещать ЯО в Калининграде. Ты вообще представляешь, где Америка?
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Европе стрёмно, потому что ракеты малой и средней дальности были предусмотрены для обмена ядерными ударами в первую очередь на европейском потенциальном театре боевых действий - и в самую первую очередь по ФРГ. Ибо для закидок ракет на территорию США в условиях, когда на Кубе их Союзу разместить не дали, предназначены ракеты большой дальности (т.н. стратегические наступательные вооружения) - они ограничены, но не ликвидированы, тогда как ракеты малой и средней дальности ликвидированы по договору (правда русские их начали опять клепать).
Так что выход из данного договора означает перспективу скорого возврата данного типа вооружений в Европу, что получит ответ в виде нацеливания на Европу аналогичного оружия русских. А там уже появляются варианты ошибочного запуска и т.п. Короче, неуютно европейцам жить под прицелом.
При этом старая Европа как бы и не даст разместить их (немцы, например), но это с удовольствием разрешит Европа Восточная, особенно Балтия, Польша и Румыния, которые тогда получат усиленное прикрытие США с земли и воздуха - по сути реальные гарантии безопасности.
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Іще один момент. Незрозуміло чим розачарована анжела адольфівна:
1.Хуйлом, яки не виконує умови Договору.
2. Своїм військовим бюджетом, який треба нарощувати.
3. Чи тим , що гроші які можна витратити на підтримку ІГІЛ всередині Німеччини треба пустити на оборону?
Може адольфівна вслід за хуйлом перемістилася в альтернативну реальність?
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я так понимаю, аннексией Крыма и убийством украинцев они не разочарованы
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паРаша всё равно его не соблюдает, если нужно будет размещать ракеты в Европе, то про Германию даже не вспомнят, Польша и страны Балтии разместят их у себя, ибо знают насколько опасен и коварен русский медведь!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания разочарована планами Трампа разорвать ракетное соглашение с Россией
 
 
 
 
 
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