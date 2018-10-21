 Германия разочарована планами Трампа разорвать ракетное соглашение с Россией

Германия разочарована решением президента США Дональда Трампа разорвать договор с Россией, ограничивающий производство ракет средней и малой дальности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Реакцию немецкой дипломатии сформулировал в Twitter статс-министр МИД Германии Нильс Аннен.
"Мы разочарованы решением президента Трампа отказаться от Договора о РСМД. И будем продолжать работу по ядерному разоружению", - написал Аннен.
При этом дипломат подчеркнул, что Россия также обязана соблюдать свои обязательства.
"Европа должна предотвратить наращивание арсенала ракет средней дальности!", - пишет дипломат.
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Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал позицию главы Белого дома. Он возлагает вину на Россию, которая превратила договор о РСМД в "посмешище". "Это Россия его нарушила, и это России надо привести себя в порядок", – приводит его слова издание Financial Times.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
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Ни единого слова.
А тут "правильные немцы" выражают разочарование.
Ничего личного и сплошные нерушимые принципы, не так ли?
Где же немецкие "обеспокоенности", по поводу разработки рашкой крылатых ракет малой и средней дальности?
Где вопросы по поводу "Искандеров" в Калининградской области?
https://news-r.ru/news/north_ossetia_alania/257564/
Тем временем "мостопад" в России продолжается:
- 4 октября. Часть крымского моста провалилась в море.
- 9 октября. В Амурской области мост упал на поезд на Транссибирской магистрали.
- 9 октября. В Мордовии обвалился автомобильный мост.
- 15 октября. В Сковородинском районе Амурской области сгорел мост.
- 16 октября. Во Владивостоке обрушился мост.
- 17 октября. В Башкортостане рухнул мост над рекой.
- 18 октября. В Башкортостане треснул мост над железной дорогой.
- 20 октября. В Подмосковье на Горьковском шоссе обрушился мост.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі сучасних європейців КОМПРОМІС. Це помітно на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруг них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, щоб Хуйло обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що є ще такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях.
Я, наприклад, не розумію і ніколи не зрозумію компромісу між вбивцею і батьками вбитого. А європоцівські "гуманісти" вважають, що такий компроміс не тільки можливий, а і бажаний. Особливо, коли вбивця заплатить.
МЕРКЕЛЬ: Я-я!!!
Трамп: Я розачарований.
МЕЙ: Під*раси..
П"єса на один діалог.
Китай: Сибир - наш!
США правильно усе розрахувала - адже Україна не обмежена домовленостями про нерастошування на території ракет середньої і малої дальності. А паРаша відчиняючи ящик пандори на це не розраховувала.
Україна здатна забезпечити усі країни НАТО такими ракетами.
Так что выход из данного договора означает перспективу скорого возврата данного типа вооружений в Европу, что получит ответ в виде нацеливания на Европу аналогичного оружия русских. А там уже появляются варианты ошибочного запуска и т.п. Короче, неуютно европейцам жить под прицелом.
При этом старая Европа как бы и не даст разместить их (немцы, например), но это с удовольствием разрешит Европа Восточная, особенно Балтия, Польша и Румыния, которые тогда получат усиленное прикрытие США с земли и воздуха - по сути реальные гарантии безопасности.
1.Хуйлом, яки не виконує умови Договору.
2. Своїм військовим бюджетом, який треба нарощувати.
3. Чи тим , що гроші які можна витратити на підтримку ІГІЛ всередині Німеччини треба пустити на оборону?
Може адольфівна вслід за хуйлом перемістилася в альтернативну реальність?