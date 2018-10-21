 Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосистеме после ремонта

На Южно-Украинской АЭС после успешного устранения неисправностей к энергосистеме подключили третий энергоблок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Энергоблок, отключенный от энергосистемы страны 17 октября в 22:41, был подключен в 06.49 воскресенья, 21 октября. Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

"Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений и на 21 октября составляет 0,1 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее третий энергоблок был отключен для устранения неисправностей системы автоматического регулирования турбины.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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