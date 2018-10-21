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Все про:ремонт (851) Энергоатом (100)

 Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосистеме после ремонта

Энергоблок был отключен с 17 октября, на нем устраняли неисправность. Радиационный фон в норме, – "Энергоатом".

На Южно-Украинской АЭС после успешного устранения неисправностей к энергосистеме подключили третий энергоблок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Энергоблок, отключенный от энергосистемы страны 17 октября в 22:41, был подключен в 06.49 воскресенья, 21 октября. Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

"Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений и на 21 октября составляет 0,1 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Энергоатом" впервые осуществил полную загрузку блока ЮУАЭС топливом американской компании Westinghouse

Напомним, ранее третий энергоблок был отключен для устранения неисправностей системы автоматического регулирования турбины.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Также на Цензор.НЕТ: "Энергоатом" планирует запустить хранилище ядерных отходов в Чернобыльскй зоне во второй половине 2019 года

Источник: https://censor.net.ua/n3092519
 
   
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и шо там за три дня сделать можно - пыль вытереть? Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосистеме после ремонта - Цензор.НЕТ 8370
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Експерти з атомної енергетики знають
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Только в Вашем дилетантском понимании, ремонт - это пыль вытирать.
Читать в статье суть ремонта не пробовали?
Напомним, ранее третий энергоблок был отключен для устранения неисправностей системы автоматического регулирования турбины. Источник: https://censor.net.ua/n3092519
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Это та, которая в Николаевской области?
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Это та, которую кремблядский сатанат очень хотел освободить


Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до енергосистеми після ремонту - Цензор.НЕТ 3897

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ЦЕНЗОРе, то вона таки Южно-Українська? Чи вже з вашої подачі може стала Южно-Украінськая??
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Вспомнилось почти хокку, которое после аварии на "Титане" зазвучало очень зловеще. Поэтому кацапов к таким объектам нельзя подпускать на пушечный выстрел (в прямом смысле):

намедни третий взвод из пушки
разрушил новую аэс
а отвечать бля будет пушкин
а эс
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ЦЕНЗОРе, московська назва ріки "Південний Буг" має український одвічний відповідник - ріка Бог.
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и что за радость такая? Веерное отключение городов стало нормой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТретий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосистеме после ремонта
 
 
 
 
 
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