 Ляшко требует созвать внеочередное заседание Рады

Об этом заявил Олег Ляшко. Лидер Радикальной партии убежден, депутаты не имеют права гулять, когда власть грабит людей, поэтому инициирует созыв внеочередного заседания парламента.

"Решение о повышении цен на газ - абсолютно безответственное. Власть мотивирует его тем, что надо взять очередной кредит. По такой логике: завтра новые займы надо будет брать и снова цены на газ поднимать? Вместо энергомодернизации, увеличения добычи собственного газа, повышения зарплат и пенсий власть только обворовывает людей. Поэтому мы требуем от председателя парламента созвать внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты не имеют права отдыхать 2 недели, пока власть грабит народ. На этом заседании должен быть Президент, правительство, НКРЭ, руководители "Нафтогаза" - все те, кто принимает решение о повышении цены на газ. Они обязаны обосновать это повышение, потому что мотивация - "надо взять кредит МВФ" для меня не работает", - подчеркнул Ляшко.

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Политик утверждает, цена на газ должна быть справедливой и честной, а не завышенной в несколько раз.

"Когда миллионы людей получают копеечные зарплаты и пенсии, цены на газ нельзя поднимать. Поэтому власть должна отчитаться, что делает для того, чтобы защитить граждан. Что делает для того, чтобы меньше тратить газа, больше добывать своих энергоносителей, модернизировать ЖКХ и, как следствие, меньше платить за газ. Вместо этого власть поднимает цены на газ, чтобы взять очередной кредит МВФ", - возмутился лидер РПЛ.

Олег Ляшко отметил, мысль о том, что Украина не проживет без кредитов МВФ, распространяется искусственно по заказу властей.

"Мы всю жизнь жили без международных кредитов. А сегодня нам рассказывают, что без кредитов МВФ гривны не будет, солнце не встанет, урожаи не взойдут и люди не выживут. Так наркоман рассказывает, что без дозы не проживет. А власть посадила украинцев на эту иглу международных займов. Чтобы не зависеть от кредитов МВФ, надо менять свою экономическую политику и самим зарабатывать. Мы живем на такой земле, имеем такие ресурсы, а побираемся, как бомжи, потому что власть делает Украину сырьевой колонией: торгует сырьем, дешевой рабочей силой и национальными интересами. Они - марионетки, которые выполняют указания МВФ. Никому не нужна сильная Украина - все заинтересованы в том, чтобы она была слаба. Поэтому только украинцы должны заботиться о благосостоянии и независимости своей страны", - подытожил Ляшко.