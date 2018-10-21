 Сборник рассказов Сенцова переведут на английский, немецкий и польский

Книгу рассказов Сенцова переведут на английский, немецкий и польский языки. Три гранта на перевод предоставит Украинский ПЕН-Центр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Инсайдер".

Конкурс объявлен на перевод издания на английский, немецкий и польский языки.

Деньги из гранта пойдут на гонорар переводчика в сумме 2000 евро и возмещение стоимости авторских прав. расходы на редактирование и печать книги финансирование покрывать не будет.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Империи не вечны, тирана уронят", - Кольченко написал письмо Сенцову

В конкурсе на грант могут принять участие переводчики, имеющие по меньшей мере одну переведенную и изданную книгу. Имена трех переводчиков-победителей конкурса будут объявлены 23 ноября.

Книга рассказов украинского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного российским судом по сфабрикованному обвинению к 20 годам заключения в колонии строгого режима, вышла на русском языке в 2015 году. Она состоит из восьми произведений. Эти рассказы читали в рамках многочисленных акций в поддержку Сенцова в разных странах на разных языках.

На сегодня вышел только один перевод этой книги. В 2017 году ее издали на французском языке.

ПЕН-Центр – организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков.

Также на Цензор.НЕТ: Начинается производство полнометражного фильма "Номера" по сценарию Сенцова, - Минкульт. ФОТОрепортаж





