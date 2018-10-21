 США могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times

В Белом доме рассматривают возможность пересмотра договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанного президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь высокопоставленного чиновника Белого дома. Последний рассказал небольшой группе журналистов, что четкой позиции Вашингтона по договору пока нет, но есть несколько соображений, включая пересмотр договора. Еще одним вариантом могло бы стать согласование продления договора, но оно "маловероятно".

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Подписанный в 2010 году договор СНВ-III (англ. New START) рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимному согласию сторон на 5 лет. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц; межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

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