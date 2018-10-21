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 США могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times

Речь идет о соглашении, подписанном в 2010 году Обамой и Медведевым.

В Белом доме рассматривают возможность пересмотра договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанного президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь высокопоставленного чиновника Белого дома. Последний рассказал небольшой группе журналистов, что четкой позиции Вашингтона по договору пока нет, но есть несколько соображений, включая пересмотр договора. Еще одним вариантом могло бы стать согласование продления договора, но оно "маловероятно".

Также на Цензор.НЕТ: РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го

Подписанный в 2010 году договор СНВ-III (англ. New START) рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимному согласию сторон на 5 лет. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц; межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Великобритания поддержала намерение США выйти из ракетного договора: РФ сделала из него "посмешище"

Источник: https://censor.net.ua/n3092515
 
   
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а я б не пересматривал, к ногтю бородатых и весь разговор. пусть порошенко пересматривает свои договора с росией. ему ведь выгодно, та и юлька также, не далеко сбежала от хуйла.
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А Белый дом на Пєтєну будку похожий... США могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8641 Не заметили?
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Когда страной управляет половой орган дедушки, страна накрывается половым органом бабушки.

США могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3466
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Какие договоры, с кем, с хуйлом? Это фантастика.
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поставка аккумуляторов фирмами порошенка для строительства керченского моста, ему класно. а мы все зрадоботы -правильно иуды?
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Из-за разрыва этих договоров начнется новая гонка ядерных вооружений, это конечно ослабит рашку экономически но если что мало никому не покажется.
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ракету хуйлу на торпеду пора уже давно отправить
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Если перевести с дипломатического, то США расию посылают на половой признак дедушки😀
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Похоже на холодную войну, чем она закончилась хорошо известно : приказали долго жить ссср, Варшавский договор, СЭВ и комунячии идеи в Восточной Европе, расширилось НАТО. Походу история пошла на новый виток, сРаша тумбай!
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Тогда и Украина сможет выпускать ракеты с дальностью больше 500 км.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША могут пересмотреть еще один "ракетный" договор с Россией, - Financial Times
 
 
 
 
 
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