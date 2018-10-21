 Корпус керченского колледжа могут превратить в мемориал жертвам нападения, - оккупационные власти Крыма

Оккупационные власти Крыма не исключают, что корпус Керченского политехнического колледжа не будет восстановлен и станет мемориалом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Решение об этом должны принять совместно с преподавателями и студентами учебного заведения, сказал российским СМИ так называемый "вице-премьер Крыма" Игорь Михайличенко.
"Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане место (школа после захвата заложников) осталось нетронутым и стало мемориалом", – сказал он.
Также Михайличенко отметил, что после окончания работы следователей сотрудники российского Минстроя в оккупированном Крыму будут исследовать здание.
"После экспертизы будет понятна сумма, которая необходима для восстановления. Но сначала нужно говорить с людьми, готовы ли они продолжать там обучение", – пояснил он.
Вместе с тем, количество госпитализированных в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже возросло до 47 человек, сообщает "ТАСС" со ссылкой на информацию из центра медицины катастроф Крыма.
"Общее количество госпитализированных 47 человек, еще люди обратились. Общее количество травмированных – 73 человека", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в крымских больницах остаются пострадавшие в состоянии не тяжелее средней степени.
"Всех тяжелых забрали москвичи", – добавил представитель центра.
Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.
Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".
Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".
В оккупированном Крыму с 18 октября был объявлен трехдневный траур.
увековечат имя убийци....
(Пока из стен не извлекут пули и не соберут потерявшиеся гильзы).
А то ведь существует вероятность того, что не один малолетний дебил это устроил...
Будет весьма странным, если убийца орудовал помповым ружьем 12/76, а в стенах или перегородках, найдут пули 7,62/9/5,45 мм
https://youtu.be/qr-sSYF_fkM?t=522