EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  555  20
Материалы по теме:
Все про:Керчь (353) теракт (1968)

 Корпус керченского колледжа могут превратить в мемориал жертвам нападения, - оккупационные власти Крыма

Решение об этом так называемые "власти" обещают принимать совместно со студентами и преподавателями колледжа.

Оккупационные власти Крыма не исключают, что корпус Керченского политехнического колледжа не будет восстановлен и станет мемориалом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Решение об этом должны принять совместно с преподавателями и студентами учебного заведения, сказал российским СМИ так называемый "вице-премьер Крыма" Игорь Михайличенко.

"Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане место (школа после захвата заложников) осталось нетронутым и стало мемориалом", – сказал он.

Также Михайличенко отметил, что после окончания работы следователей сотрудники российского Минстроя в оккупированном Крыму будут исследовать здание.

"После экспертизы будет понятна сумма, которая необходима для восстановления. Но сначала нужно говорить с людьми, готовы ли они продолжать там обучение", – пояснил он.

Вместе с тем, количество госпитализированных в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже возросло до 47 человек, сообщает "ТАСС" со ссылкой на информацию из центра медицины катастроф Крыма.

"Общее количество госпитализированных 47 человек, еще люди обратились. Общее количество травмированных – 73 человека", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в крымских больницах остаются пострадавшие в состоянии не тяжелее средней степени.

"Всех тяжелых забрали москвичи", – добавил представитель центра.

Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

В оккупированном Крыму с 18 октября был объявлен трехдневный траур.

Источник: https://censor.net.ua/n3092512
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро вся рашка станет одним большим мемориалом
 показать весь комментарий
 
При Украине станет памятником безмозглости жадным крымчанам.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При Украине станет памятником безмозглости жадным крымчанам.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро вся рашка станет одним большим мемориалом
 показать весь комментарий
 
 
Якби не росляков, то "..ето б сдєлалі солдати НАТО.. "..
 показать весь комментарий
 
 
весь крым скоро станет меиориалом безмозглости их жителей.
 показать весь комментарий
 
 
памятник дибилу?
увековечат имя убийци....
 показать весь комментарий
 
пам'ятник і мавзолей вбивці то на чевоній площі і ленін та сталін.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо військова істерія у Криму буде продовжуватися, то таких "меморіалів" там буде повно.
 показать весь комментарий
 
 
Может для того, что бы был повод никого туда не пускать?
(Пока из стен не извлекут пули и не соберут потерявшиеся гильзы).
А то ведь существует вероятность того, что не один малолетний дебил это устроил...
 показать весь комментарий
 
 
яки кулі якщо патрон гладкоствольний 12 калібру мисливський? Так картеч кульки від 12 до 15 штук.
 показать весь комментарий
 
Я про это и говорю.
Будет весьма странным, если убийца орудовал помповым ружьем 12/76, а в стенах или перегородках, найдут пули 7,62/9/5,45 мм
 показать весь комментарий
 
пока будет рассеиским - не верью. вот как себя ведёт их сцарь - а ведь уже известно о зрывах и разстрелах детей

https://youtu.be/qr-sSYF_fkM?t=522
 показать весь комментарий
 
 
поимите правильно - рассеиским имелос в виду - временно окупированный именно временно и мы увидим возвращение Крыма к Украине.
 показать весь комментарий
 
только в другом месте, где то рядом да, но личное мнение - нельзя востонавливать на том месте, где руины сегодня.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. Надо увековечить. И памятник Рослякову поставить. Он ведь именно славы и хотел.
 показать весь комментарий
 
Ау, кацапы, вы там полегче, в Керчи для настоящего мемориала есть мост!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКорпус керченского колледжа могут превратить в мемориал жертвам нападения, - оккупационные власти Крыма
 
 
 
 
 
 вверх