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 Канада поддерживает усиление санкций против РФ, - Кубив

Руководство Канады поддерживает позицию о необходимости усиления санкционного давления на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время своего визита в Канаду корреспонденту "Укринформа" рассказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

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"Во время встречи с членами парламентской группы дружбы между Канадой и Украиной мы обсудили "список Магнитского" и дальнейшее расширение санкций против России. Депутаты поддерживают позицию усиления этих санкций для прекращения российской агрессии", - сказал Кубив.

Он добавил, что поставил вопрос санкций также во время встречи с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо и международной торговой диверсификации Джимом Карром. "Речь шла о расширении как индивидуальных санкций по "списку Магнитского", так и более широких экономических ограничительных мер, в частности из-за Керченского моста", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

По его словам, во время разговоров с руководством Канады было упомянуто и об украинских политических заключенных, и о провокационные действия РФ в Азовском море. "Если не остановить Россию санкциями, то существует угроза милитаризации Мариуполя", - предупредил Кубив.

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Напомним, Степан Кубив сейчас находится с многодневным визитом в Канаде, в рамках которого посетит Оттаву и Торонто.

Источник: https://censor.net.ua/n3092511
 
   
 Топ комментарии
 
Подяка Канаді.. Але кому, як не пану Кубіву знати про діючу на п'ятому році анексії Криму вільну економічну зону "Крим"..
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Де *все пропальщики* ?? Сумно без них на форумі
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Подяка Канаді.. Але кому, як не пану Кубіву знати про діючу на п'ятому році анексії Криму вільну економічну зону "Крим"..
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Де *все пропальщики* ?? Сумно без них на форумі
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Яким ніком/ніками користуєтесь чи користувались на ЦЕНЗОРі раніше
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да все знает уже три года - как всем Украина всем надоела и как все в очередь выстраивается для дружбы с рашкой.
Но, пошло что то не так, кстати, что у вас там с безвизом, ведь люлька ещё два года назад клялась - всё пропало, безвиз отбирает.
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Ни каких проблем- купил билеты взял с собой необходимые документы,кредитку/наличные и поехал.И давно так.
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Чем знаменита Канада ? тем что сосед (у) США!
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Канада ...
а при чём тут кубив, ему что , порохло мало жрать даёт ?
проголодался ?
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вони дограються, що хуйло розпочне третю світову
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а спробували б не підтримати, ліберасти - при наявності українськохї діаспори.
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА - НЕ ВЕДИСЯ НА ЛІБЕРАСТІВ, ПІДРИМУЙ КОНСЕРВАТОРІВ.
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Слухайте, а як би було класно, якби всі цивілізовані країни світу ввели персональні санкції проти Хуйла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада поддерживает усиление санкций против РФ, - Кубив
 
 
 
 
 
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