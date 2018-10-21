 РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го

Об этом сообщает "Правительственный портал" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны.
Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новое украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.
К слову, испытания "Ольхи" успешно прошли прошли в апреле и декабре 2017 года. В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018 года – начале 2019 года.
Від тебе?
Та від твого тексту "українською" навіть через ВПН смердить google translator 'ом...
Можно говорить что угодно, но это НЕ крылатая ракета. Это корректируемый снаряд для РСЗО. (каковым собственно является и базовый снаряд для Смерча)
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что серийное производство крылатых ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018 года - начале 2019 года.Источник: https://censor.net.ua/n3092509
пригоженские кремлеботы, запевай - зрада, зубожиння, все пропало, деньги на войне, враг в Киеве а не в Москве или Кремле, торговые партнеры, армии ничего не пойдет, ущемляют простых шахтеров и трактористов с Урала и Бурятии, кадыровцам не дают говорить на собственном языке и они восстали!
...до 2024 ще й як наговоритесь...