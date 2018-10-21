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 Политика Украины, Технологии
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 РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го

Украинская армия получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха", серийное производство которого вскоре начнется.

Об этом сообщает "Правительственный портал" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны.

Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новое украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

К слову, испытания "Ольхи" успешно прошли прошли в апреле и декабре 2017 года. В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018 года – начале 2019 года.

РСЗО Ольха принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092509
 
   
 Топ комментарии
 
И где мэстные эксперды? Ща расскажут ,шо эта ОЛЬХА лайно и все барыги кругом .
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"Ольху" заряжают шакаладом "Рошен", и када ракета падает - люди превращаются в порохоботов... это всё злачиннавлада... доколе... нет мочи терпеть.. зубожиння РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го - Цензор.НЕТ 9137
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А исчо ОЛЬХУ выпускають на жЫдовском заводе КУЗНЯ. Барыга вальцман под себя все заказы отобрал для офшоров и мальдивов..... а исчо для завода в липецке. И ваще наши патриоты эту ракету не увидять.... друг хуйла вальцман продаст всё кацапам.
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И где мэстные эксперды? Ща расскажут ,шо эта ОЛЬХА лайно и все барыги кругом .
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"Ольху" заряжают шакаладом "Рошен", и када ракета падает - люди превращаются в порохоботов... это всё злачиннавлада... доколе... нет мочи терпеть.. зубожиння РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го - Цензор.НЕТ 9137
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Нужно вставить- *руский язык притесняют*и *всё пропало*
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Питерский инженер Александр Семёнов запатентовал танк, стреляющий г**ном. Психологическое оружие ХХI века.
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А исчо ОЛЬХУ выпускають на жЫдовском заводе КУЗНЯ. Барыга вальцман под себя все заказы отобрал для офшоров и мальдивов..... а исчо для завода в липецке. И ваще наши патриоты эту ракету не увидять.... друг хуйла вальцман продаст всё кацапам.
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Исходя из вашего коммента вообще возникает подозрение, что склад с ракетами РСЗО специально взорвали, чтоб миллиарды на новые ушли в карман владельцу "кузни".
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Даже взрывать особо не нужно. Достаточно снять охрану (было сделано кстати) и доложить об этом в мордор. Орки сами рады взорвать склад на день рождения х-ла.
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шломо, не ховайся під українським ніком паливода, все одно маца в торбі хрустить. Не бачу причин для твого радісного зубоскальства. Чи, може, це ти разом зі своїм хазяїном, російським шпигуном порошенком радієш з іще одного знищеного складу з боєприпасами?
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А від кого йому ховатись?
Від тебе?
Та від твого тексту "українською" навіть через ВПН смердить google translator 'ом...

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А саме головне, що Порошенко вказав сонцю, коли і звідки сходити. Дякуючи йому, видно, куди стріляти.
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Відпрацював свої 30коп. і пішов в будку--сабака дворова.
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С головой точно товаришуеш? "производство начнется"...а 1(один) боеприпас в неделю или в три дня, как быстро ситуацию исправят на фоне уничтоженой половины бесценного боезапаса соевым разгильдяйством?
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У нас БК для РСЗО Смерч и так практически не было в Ичне для РСЗО Ураган БК сгорело .А учитывая дальность и поражающие способности ракеты для Ольхи , то там и одного пакета хватит , что бы пару колон кацапов в рай отправить по быстрому , если что.
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Ольха не стреляет, не попадает, не взлетает, не заводиться, не настоящая, это советский смерч, импульсные двигатели управления фотошоп, видео с попаданием в цель голограмма, сама ольха голограмма, голограмма из фанеры, нет из картона, не просто голограмма, голограмма на которой деньги отмыли, попилили, продали, все продали, вместо этого всё продали, и только на 4 год войны голограмма, и никто не сидит, и снова голограмма из фанеры не пойдет на фронт, показуха и фейк, барыга, липецк, фабрика, офшоры, острова матильды, ахметов, рабство МВФ, кредиты, семья покупает пол вареника, еще парочку, примус, маскваше, маскваше
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А толку? Вас, смотрю, по тревоге собрали.
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тоже мені новина...повинна звучати так сьогодні передаєм на баланс 50 реактивних систем і пару тисяч тон бк до неї а так в нас і оплот на озброєнні є.
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По мировым стандартам довольно таки быстро. Ботоксный петух клюнул, зашевелились.
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что серийное производство крылатых ракет для "Ольхи"

Можно говорить что угодно, но это НЕ крылатая ракета. Это корректируемый снаряд для РСЗО. (каковым собственно является и базовый снаряд для Смерча) РСЗО "Ольха" принята на вооружение ВСУ, поставка запланирована на лето 2019-го - Цензор.НЕТ 6048
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не путай Ольху с Нептуном!-гугля в помщь никто и не говорил о крылатой ракеты а о том что заменили блоки наведения ракеты и оно не летит теперь куй знает куда.-а то что в статье нацарапал о крылатости етих ракет это опус.
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отлично, вот только термин, если с лето 2015, то кремлёвские мрази больше обнунились бы.
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Активное "озеленение" армии очистит воздух Украины от дыхания русского мира.
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Кто сегодня на Цензоре тексты верстает ? С каких пор ОЛЬХА стала КРЫЛАТОЙ ???

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что серийное производство крылатых ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018 года - начале 2019 года.Источник: https://censor.net.ua/n3092509
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Нет. Чел просто копипастил из другого источника ,где ОЛЬХА упоминалась вместе с крылатой ракетой САПСАН. Потом эти два проекта разбежались по отдельности. Может и с будуна ))) Думать лень )
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через місяць взірвуть
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*взірвуть* ---??? Ахахахах. Азіров - знову на ЦЕНЗОРі ?????
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Сколько штук? Сколько штук боеприпасов к ней? Разве что для парадов выпустят несколько екземпляров. А чтобы ето действительно стало грозным вооружением таких установок нужно сотни и тысячи тонн боеприпасов к ним. А ето миллиарды долларов. У нас на складах сгорело столько боеприпасов что можно было градами и ураганами покрыть всю вражескую территорию.
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ето отлично! тоесть война раньше 2019 года еще не закончится. потому что мистеру инкогнито еще надо время.
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Хорошая дата,середина 2019 года,это когда Барыга уже будет крутить дули из Ростова,на пару с Овощем))
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прикинь, если Пороха переизберут на второй Президенский срок.. ты что будеш делать тогда?
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у зрадоботов случайна массовая истерика и выезд в Польшу яблоки собирать
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Пукан дрочить свой он будет,чтобы не взорвался... РСЗВ "Вільха" прийнято на озброєння ЗСУ, поставку заплановано на літо 2019-го - Цензор.НЕТ 943
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И будет как всегда. Барыга и его шавки на вопрос где же ета ольха и другие выполненные обещания? ,будут отвечать что оньи не виноватые, если бы их выбрали есчо раз то они бы все обесчания выполнили бы.
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Я одного не пойму, ольха будет взята на вооружение в середине 2019 года. Тоесть когда ета власть соевая уже разбежится и с некого будет спросить? Так я тоже могу наобещать что угодно, только в банке например те же барыги мне даже 1 гривни не дадут в долг под мои обещания а потребуют залог.
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"Агентство Интернет Исследований" - пригожинская ботоферма уже тут) они теперь не только с Лахта-2 пишут, в дыныры тоже пригожинские ботофермы создали.
пригоженские кремлеботы, запевай - зрада, зубожиння, все пропало, деньги на войне, враг в Киеве а не в Москве или Кремле, торговые партнеры, армии ничего не пойдет, ущемляют простых шахтеров и трактористов с Урала и Бурятии, кадыровцам не дают говорить на собственном языке и они восстали! РСЗВ "Вільха" прийнято на озброєння ЗСУ, поставку заплановано на літо 2019-го - Цензор.НЕТ 566
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От если б выбрали проклятого шеколадного зрадника году так в 2010 президентом. И в 14-м кацапов встречали б не полураздетые добробаты а Ольха с Громом...
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неправильная подача материала - некошерная совершенно, кошерный заголовок должен звучать так: "РСЗО "Ольха" будет принята на вооружение ВСУ, только если на второй срок будет избран солнцеликий пресвятейший петро лексеич благочестивый"
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Та ви краще "мєтодічкі" нові готуйте на 2019- 2024.

...до 2024 ще й як наговоритесь...

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главное чтобы как с молотом не получтлось - с него уже стреллять боятся
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