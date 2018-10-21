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Все про:декларация (1017) Згуровский (8) расследование (2371)

 Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал"

По мнению юриста ЦПК, это может свидетельствовать о причастности к отмыванию денег

Ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, председатель наблюдательного совета КП "Укроборонпром" Михаил Згуровский не указал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости и один из домов жены в США. Об этом говорится в расследовании Ильи Лукаша для программы "ЦРУ" на "24 канале", сообщает Цензор.НЕТ.

Згуровский в своей декларации за 2017 указал 3 млн грн. годового дохода, дом на 287 квадратных метров и участок на Крюковщине под Киевом, два автомобиля и сбережения в сумме 1,5 млн грн.

Жена Згуровского Татьяна Померанцева является гражданкой США. Ее место работы – компания "Системный анализ и решения".

Согласно декларации, Померанцева имеет дом на 150 квадратных метров в Калифорнии (США). Вместе с тем, жена отказалась предоставлять информацию о его стоимости.

С помощью официальных американских реестров студенту КПИ Александру Сависько и журналистам удалось выяснить, что Михаил Згуровский и его сын Александр Згуровский имели в США другие объекты недвижимости.

Согласно данным реестров, 5 мая 2016 года Михаил и Александр Згуровские продали два соседних земельных участка в округе Эскондидо в Калифорнии за $500 тыс.

31 мая того же года семья Згуровских (Александр и Михаил) продала соседний с участками дом на 300 квадратных метров уже за $840 тыс. В декларации ректора отсутствует информация о продаже американской недвижимости.

В октябре 2017 года сын ректора Александр Згуровский продал в соседнем округе штата Калифорния - Лейксайд - дом площадью почти 400 квадратных метров за $659 тыс.

"Подсчет доходов из декларации ректора показывает, что на покупку подобной недвижимости господину Згуровскому пришлось бы собирать средства более 10 лет", – отмечают журналисты.

"ЦРУ" также выяснило, что Татьяна Померанцева с 2011 г. является совладелицей дома площадью 200 квадратных метров на курорте Сан-Франциско, который сайты по продаже недвижимости оценивают почти в полмиллиона долларов. В декларации мужа дома тоже нет.

Кроме того, журналисты установили, что Михаил и Александр Згуровские являются соучредителями и совладельцами инвестиционно-строительной компании "Sky Development" в Черногории (г. Никшич). Она продает недвижимость в живописных уголках Балканских гор. По данным "ЦРУ", речь идет об обороте в миллионы евро.

Согласно данным сайта черногорского Министерства туризма, "Sky Development" имеет 9 разрешительных документов на реконструкцию и строительство. В документах Министерства компанию дважды называют инвестором строительных проектов, застройщиком в которых выступает "AG Project". Ее владелец Зоран Тодорович упоминается в документах как главный проектировщик компании "AG Infoplan".

"Sky Development" и "AG Infoplan" расположены по одному адресу и в одном офисе с Почетным консульством Украины в Черногории. А сам консул Предраг Милович – директор и владелец "AG Infoplan" – компании, которая строит проекты на инвестиции "Sky Development".

Журналисты также выяснили, что ректор Згуровский вручал Миловичу диплом, мантию и памятный знак "Почетный доктор КПИ".

На сайте "Sky Development" указан украинский номер телефона. Представитель "ЦРУ" позвонил по этому номеру и как потенциальный покупатель квартиры договорился о встрече в Киеве. На нее вместе с представителем компании пришел и сам Александр Згуровский, который является директором "Sky Development".

Он подтвердил, что его компания занимается строительством, а застройщиком является Милович, который предоставляет "определенный уровень протекции". В то же время Згуровский-младший отказался от официальных комментариев.

Информации о бизнесе в Черногории тоже нет в декларации ректора Згуровского.

"Не указание этих сведений влечет за собой уголовную ответственность – до 2 лет лишения свободы. Лицо занимает серьезные должности, имеет определенный доступ к госресурсу. Лицо могло получить средства нелегально, в том числе в результате совершения преступления, затем они отмываются. Уже за рубежом приобретается недвижимость. И это фактически имеет признаки отмывания – уголовного преступления", – считает юрист, член правления "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань.

Источник: https://censor.net.ua/n3092505
 
 
 Топ комментарии
 
Ректоров нужно проверять всех и тщательно. Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал" - Цензор.НЕТ 4952 И не только ректоров. Ректораты. Там одна материальная помощь такая, что глаза на лоб лезут. Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал" - Цензор.НЕТ 7802
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Неконтролируемый хватальный рефлекс. Вроде и на людей похожи а поведение животное. За олигархов вообще молчу.
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Я вот думаю.что ректоры имеют приличную зарплату-бизнес в Европе,недвижимость в Америке.Жизнь сложилась.
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на фоте похож на Басилашвили в "служебном романе"
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А ты думаешь, почему такая драка за эту должность? Баблище!
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К стати ,эта новость- яркий пример в вопросе про коррупцию
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Неконтролируемый хватальный рефлекс. Вроде и на людей похожи а поведение животное. За олигархов вообще молчу.
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Теща бизнес и недвижимость подогнала. Инфа стопудовая
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Сейчас теща - первейший человек в семье. Берегите ее, ведь сколько всего можно на нее написать и навесить.
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Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник.. (с)
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постригите уже его по человечески, бритва у кого есть?
бо на ето несчастье с прической "мне на макуху ляпнуло"
без слез смотреть невозможно.....
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Будем надеяться, что его постригут куда надо и где надо.
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Ректоров нужно проверять всех и тщательно. Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал" - Цензор.НЕТ 4952 И не только ректоров. Ректораты. Там одна материальная помощь такая, что глаза на лоб лезут. Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал" - Цензор.НЕТ 7802
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И при этом полнейшая "беспомощность" власти, поскольку она в доле.
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каков п.о.п, таков и приход. коррупционная рошеновская вертикаль процветает.
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Вот таким вот выродкам которым не место вообще среди людей и выгодно платное образование в Украине. Как уже необходим Третий Майдан и резня всей этой мрази которая захватила власть в Украине и грабит страну, и народ.
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Таким вот выродкам как-раз выгодно бесплатное образование, за счет государства. Потому что будь он ректором частного университета, хозяин хер бы позволил ему пиздить. Жил бы на одну зарплату.
А государство это кормушка для наглых. Все скидывают свои деньги в этот огромный общий котел, а кучка наглецов, пристроившихся возле котла, ворует и живет как цари. Поэтому чем меньше социализма и "заботы" государства о людях, тем меньше простора для воровства и коррупции.
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Я против резни, но за бесплатное образование. Нельзя превращать этот процесс в бизнес и тупую выдачу дипломов никаким специалистам. Они же потом злятся. Дипломы есть, а работать не могут. И мстят всему миру и окружающим за это. А если бы не пошел такой человек учиться в платный университет, стал бы, к примеру, отличным плиточником, хорошо бы зарабатывал и всех любил. Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал" - Цензор.НЕТ 3914 Не все рождаются для высшего образование. Высшее образование должны получать те, кто реально способен его получить.
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Это та сазать стандартное грёбанное лицо нашей жлобско-вороватой " национальной элиты "!Небось и согласованное с гарантом конституции .
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Ну замотался чел - ссесии то да се, ну забыл, бывает)))
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Листопад 1994 - січень 1999 - міністр освіти України.

В то время этот фокус-мокус баблищем затарился так, что мама не горюй. Это только толику нашли.
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При таком потоке баблища рази ж все упомнишь. Ну призабыл чуток, с кем ни бывает...
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Три штуки гривен за незадекларированный бизнес в Черногории, три штуки баксов за незадекларированную недвижимость в США.И все. Ректора от работы отстранять нельзя.Потом, через суд, восстановят, а наша копилка(наши налоги-госбюджет), опять похудеет. Интересно, в госбюджете 20 19 забиты суммы, которые через судебную реформу имени порошенко, будут "отбивать" лишенцы теплых кресел,"невиновато отстраненные"...
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Чому фахівці-політехніки з України далеко не найкращі. Ілюстрація.
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Може не найкращі, але студенти-програмісти з 3го курсу часто вже мають пропозиції роботи.
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І при всьому цьому ніхто його HE чіпатиме, жодних двух років позбавлення волі HE буде - не смішите мої тапки, він взагалі залишиться на своїй солодкій посаді. Чекати від цієї сьогоднішньої блятськой влади справедливості і рішучості в боротьбі з корупцією це з області фантастики. Ми всі бачили як замовкли затерли справу героя розвідника Семечкина і купу інших таких приблизно героїв СБУ, МО і МВС
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Интересно: а в Америке или Европе ректора вузов тоже мутьтимиллионеры? Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал" - Цензор.НЕТ 9902
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Нет. И в Китае-net. Там другие "правила".
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порошенка ему медаль уже приготовил ?
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Ректоры ведут "черную" коммерческую деятельность за границей, открыто торгуют иностранной недвижимостью в Украине по первому звонку от случайного человека, не таясь, не платя налоги... Почему? Может потому, что "президент Порошенко назначил Згуровского членом наболюдательного совета Укроборонпром", а затем и "Згуровский избран председателем набсовета укроборонпром"?
Демонстративная вседозволенность халдеев растет из "крышевания" (а скорее всего - долевого участия) коррупционеров лично Петей Порошенко.
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Не удивлен никак. Если каждый, что ни есть, заурядный прокуроришео или сэбэушник имеют, то ректору, профессору сам бог велел, Только иногда бог испытывает и шепчет в ухо соблазны, за которые потом а миру отвечать приходится
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Ректор Згуровский - председатель наблюдательного совета Укроборонпром. Включите соображение, сопоставьте пару фактов и сразу догадаетесь, на какие деньги ведется масштабное зарубежное строительство. ))
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ректор ... простой вопос, он же и первый: "откуда у ректора бизнес в Черногории и недвижимость в США?"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРектор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США, - "24 канал"
 
 
 
 
 
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