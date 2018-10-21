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 Склады с зерном горят в Харьковской области. ФОТО

Пожар начался еще ночью, потушить его не удается до сих пор

В ночь на воскресенье на территории сельхозпредприятия в с.Гавриловка (Барвенковский р-н, Харьковская обл.) начался пожар на зерноскладах, который тушат до сих пор. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 00:47. "Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы", – говорится в сообщении.

Склады с зерном горят в Харьковской области 01

Гасить огонь начала добровольная пожарная команда сельхозпредприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Барвенково. К тому времени 2 складские здания уже горели полностью на площади 800 кв.м., и существовала угроза распространения огня на соседние склады. Из-за большой горючей нагрузки внутри складов (в одном из хранилось 1795 т. подсолнечника, в другом - 1679 т. пшеницы) тушить огонь было еще сложнее.

К тушению пожара были дополнительно привлечены 2 пожарных подразделения из г.Лозовая и пос.Близнюки, а также пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано 5 пожарных стволов.

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В 2:20 пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные склады.

Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

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Также на Цензор.НЕТ: С начала года огонь унес жизни 1291 жителя Украины, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3092502
 
 
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Склады с зерном горят в Харьковской области
Были замечены двое в камуфляжной одежде и с визитками путина?))
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загорелся в принцыпе сарай, важно это и плохо, но это не на секунду как то повлияет на цену на зерно итд.
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Скорей всего отказались поделиться урожаем с мусорами
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Вопрос в продовольственной безопасности и тоже элемент агрессии...
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Згоріло два склади підлогового зберігання зерна, котрі збудовані ще мабуть полоненими німцями.. Дерев'яні стійки, дерев'яні крокви й обрешітка під шифер.. Втрачено десь близько 5 тис. тон зерна. Сама балансова вартість складів - вже давно нульова , як по грошах так і по технічному оснащенню. З того, що мені доводилось самому бачити на подібних складах - електрокабелі там вже ніякі..
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Специально подожгли что бы отвернуть внимание общественности от трагедии в Ичне.
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Не факт. Может и короткое замыкание - это же очень старые склады, проводка в которых давно требовала замены.
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Быть соседом цапа это и есть наказание господне .
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это не та ли агрофирма, которую хотели летом захватить рейдеры. Очень фото похожее.
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Кто пострадал ? -Жадный собственник . ну и фиг на него .
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Склады с зерном горят в Харьковской области. ФОТО

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https://www.youtube.com/watch?v=KcsMx40jyEY
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