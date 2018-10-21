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Все про:Великобритания (2015) договор (208) ракеты (654) Россия (70804) Трамп (2069) Уильямсон (17)

 Великобритания поддержала намерение США выйти из ракетного договора: РФ сделала из него "посмешище"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о поддержке намерения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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"Нашим близким и долговременным союзником являются США, и поэтому мы решительно поддерживаем Соединенные Штаты в донесении четкого сигнала России, что ей нужно уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал Уильямсон.

Британский министр также обвинил Москву в том, что она сделала из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности "посмешище".

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

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4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Источник: https://censor.net.ua/n3092501
 
   
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никогда никакого договора кацапы не соблюдали и соблюдать никогда не будут.
3й класс 2-я четверть....
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на россии ватники уже ноги помыли и ждут когда их путин в рай отправит
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Радость того, что можно врать и нарушать договорённости для московии просто радостьи удовльствие.Аналогично краже у соседа- это характерные черт ы для росиян.Помню в 1991 году во время путча,стояли толпы людей возле здания правительства .Можно было подумать, что они переживают за судьбу страны и поддерживают ГКЧП.А после штурма здания выяснилось, что это мародёры. Они тащили даже стулья из здания,пока там неразбериха была. То есть, воровство-это самое главное в жизни росиян
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания поддержала намерение США выйти из ракетного договора: РФ сделала из него "посмешище"
 
 
 
 
 
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